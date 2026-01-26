Briga o okolišu odvela je ove učenike na put u Francusku: 'Bilo je nezaboravno i veselo'

Što kad bi briga o okolištu mogla odvesti cijeli vaš razred na putovanje u drugu državu? Upravo to iskusili su učenici Poljoprivredno-prehrambene škole Požega. Kao pobjednici prošlogodišnjeg natječaja ekoLucija, otputovali su u Francusku gdje su imali priliku sudjelovati u simulaciji rada Europskog parlamenta. To iskustvo bilo im je nezaboravno, rekli su nam.

U listopadu prošle godine dvadeset i četiri učenika i učenice Poljoprivredno-prehrambene škole Požega pripremali su se za dugoočekivano uzbuđenje – zajedničko putovanje u Strasbourg. Još u svibnju njihov je projekt ‘Reciklirajmo – mijenjajmo svijet’ proglašen najboljim eko-projektom srednjih škola u Hrvatskoj na natječaju ekoLucija.

Riječ je o natječaju kojeg organizira portal srednja.hr, a nagradu pobjednicima u kategoriji srednjih škola, putovanje u okviru programa Euroscola, osigurao je partner projekta, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj.

Svojim projektom su osvojili žiri

U velikoj konkurenciji od 72 prijave, žiri je oduševila cjelovitost njihovog projekta. Nakon što su prethodne godine učenici fotografirali otpad u prirodi koji su pronašli u svojim susjedstvima, profesorice Anita Bubak i Dijana Garbin koje vode projekt odlučile su da na promjeni moraju nastaviti raditi.

– U prošlom je projektu jedna od aktivnosti bila da učenici fotografiraju otpad u prirodi na području svog prebivališta. Prikupili smo oko 150 fotografija takvih lokacija te utvrdili da gotovo svako mjesto našeg područja ima barem jedno ‘divlje’ odlagalište. Stoga smo odlučili kroz ovogodišnji projekt ‘Reciklirajmo – mijenjajmo svijet’ educirati učenike o pravilnom zbrinjavanju otpada kako bi i oni pridonijeli u zaustavljanju ovih negativnih navika te da budu odgovorni građani, stajalo je u prijavi projekta na natječaj.

Projekt su započeli s istraživanjem u kojem su željeli doznati sudjeluju li učenici škole u recikliranju i kakav je njihov stav o vlastitoj ulozi u očuvanju planeta Zemlje. Na temelju dobivenih rezultata kreirali su različite edukativne sadržaje.

Strasbourg ih je oduševio

Nisu stali niti nakon pobjede na ekoLuciji. U novoj školskoj godini učenici su marljivo radili pod vodstvom profesorica u sklopu novog projekta ‘Klimatski izazovi – učimo, djelujmo, mijenjajmo svijet’. On im je poslužio i kao odlična priprema za putovanje u Strasbourg.

Putovanje u sklopu programa Euroscola, naime, uključuje i sudjelovanje na simulaciji sjednice Europskog parlamenta s drugim učenicima iz različitih dijelova Europske unije. Mladi raspravljaju, pregovaraju i ‘donose rezolucije’ o stvarnim europskim pitanjima, a požeški srednjoškolci su se taj put pripremali za raspravu na temu klimatskih promjena.

No, prije nego što su prionuli na posao, čekalo ih je razgledavanje Strasbourga. Učenici su tako posjetili Kléberov trg, Gutenbergov trg te poznatu katedralu Notre Dame, a dan su završili šetnjom uz slikovite mostove Ponts Couverts.

– Strasbourg je predivan grad, bogate povijesti, a u parlamentu se puno naučilo, istaknula je učenica Anamarija Bajušić.

Debatirali su s učenicima iz cijele Europe

Drugi dan bio je ispunjen aktivnostima u Europskom parlamentu. Započeo je obraćanjem predsjednice Europskog parlamenta učenicima iz cijele Europe, Roberte Metsola. Nakon toga učenici su sudjelovali u raspravi s potpredsjednikom Martinom Hojsikom, kojem su postavljali različita zanimljiva pitanja.

Nakon toga uslijedila je simulacija rada Parlamenta. Iako učenici iz Požege nisu dobili priliku postaviti pitanje uživo, ispričali su nam, svojom aktivnošću, zanimanjem i zrelim razmišljanjem pokazali su kako mogu puno postići kad im se pruži prilika.

– Posjet Francuskoj i Europskom parlamentu bilo je izvrsno iskustvo. Naučili smo mnogo o europskim institucijama i pokazali da i mi možemo biti ozbiljni i odgovorni, naglasila je učenica Ivana Vukoje.

S njom se složio i učenik Patrik Prebeg, koji je iskustvo opisao nezaboravnim i veselim, a smatra i da će ga svi dugo pamtiti. Profesorice Anita Bubak i Dijana Garbin nisu skrivale ponos zbog ponašanja i odgovornosti svojih učenika.

– Ovo iskustvo spojilo je kulturu, edukaciju i zajedništvo te učenicima pružilo neprocjenjiv uvid u rad europskih institucija, istaknule su profesorice.

Projekt i natječaj ekoLucija za najbolje eko-projekte škola iz cijele Hrvatske bit će otvoren i ove godine. Za pravovremene informacije pratite portal srednja.hr na društvenim mrežama: Facebook, Instagram, TikTok i YouTube.