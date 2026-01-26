Faks Ove godine čak 30 fakseva mora se dokazati: Traže se studenti koji će ih ocjenjivati

Martina Gelenčir srednja.hr

26. siječanj 2026.

Ove godine čak bi 30 visokoškolskih ustanova trebalo proći kroz proces reakreditacije, svojevrsno vanjsko ocjenjivanje Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Takva vrednovanja provodi Akreditacijski savjet. Tijelo je to koje se sastoji od profesora i znanstvenih savjeta, ali i studenata. Agencija je ovih dana otvorila javni poziv kojim se potražuju članovi koji su studenti.

Ako neki fakultet želi pokrenuti novi studij ili nastaviti s radom nakon pet godina, mora proći kroz vanjsko vrednovanje neovisnih stručnjaka Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). U tom vrednovanju rada fakulteta sudjeluje Akreditacijski savjet koji se sastoji od 13 članova.

Šest je članova iz reda redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom zvanju, dva člana iz reda znanstvenih savjetnika ili znanstvenih savjetnika u trajnom izboru, dva člana iz reda nastavnika izabranih na radno mjesto profesora stručnog studija ili profesora stručnog studija u trajnom zvanju, jednog člana iz reda studenata sveučilišnih studija u redovitom statusu, jednog člana iz reda studenata stručnih studija u redovitom statusu i jednog člana iz reda gospodarstvenika.

AZVO je sada raspisao javni poziv za imenovanje dvaju članova koji su redoviti studenti, jednog sa sveučilišnih i drugog sa stručnih studija. Studentima koji žele ocjenjivati fakultete u obzir će se uzeti kompetencije o međunarodnom, europskom i nacionalnom sustavu osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Prijedlozi se zaprimaju  najkasnije do 30. siječnja 2026. godine. Prijedlozi kandidata, uz koje je obvezno priložiti životopis kojim se dokazuju spomenute kompetencije dostavljaju se na adresu elektroničke pošte: [email protected] .

Podsjetimo, u ukupno 30 visokoškolskih ustanova proći će u 2026. godini kroz reakreditaciju AZVO-a, spomenuto svojevrsno ocjenjivanje rada institucije koje se vrši svakih pet godina. Na popisu onih koje očekuje takvo ‘češljanje’ AZVO-a pojedini su fakulteti u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci, veleučilišta u Karlovcu i Rijeci, ali i Policijska akademija. Plan reakreditacije visokih učilišta u 2026. godini možete pronaći ovdje.

