Ove godine čak 30 fakseva mora se dokazati: Traže se studenti koji će ih ocjenjivati

Ove godine čak bi 30 visokoškolskih ustanova trebalo proći kroz proces reakreditacije, svojevrsno vanjsko ocjenjivanje Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Takva vrednovanja provodi Akreditacijski savjet. Tijelo je to koje se sastoji od profesora i znanstvenih savjeta, ali i studenata. Agencija je ovih dana otvorila javni poziv kojim se potražuju članovi koji su studenti.

Ako neki fakultet želi pokrenuti novi studij ili nastaviti s radom nakon pet godina, mora proći kroz vanjsko vrednovanje neovisnih stručnjaka Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). U tom vrednovanju rada fakulteta sudjeluje Akreditacijski savjet koji se sastoji od 13 članova.

Šest je članova iz reda redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom zvanju, dva člana iz reda znanstvenih savjetnika ili znanstvenih savjetnika u trajnom izboru, dva člana iz reda nastavnika izabranih na radno mjesto profesora stručnog studija ili profesora stručnog studija u trajnom zvanju, jednog člana iz reda studenata sveučilišnih studija u redovitom statusu, jednog člana iz reda studenata stručnih studija u redovitom statusu i jednog člana iz reda gospodarstvenika.

AZVO je sada raspisao javni poziv za imenovanje dvaju članova koji su redoviti studenti, jednog sa sveučilišnih i drugog sa stručnih studija. Studentima koji žele ocjenjivati fakultete u obzir će se uzeti kompetencije o međunarodnom, europskom i nacionalnom sustavu osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Prijedlozi se zaprimaju najkasnije do 30. siječnja 2026. godine. Prijedlozi kandidata, uz koje je obvezno priložiti životopis kojim se dokazuju spomenute kompetencije dostavljaju se na adresu elektroničke pošte: [email protected] .

Podsjetimo, u ukupno 30 visokoškolskih ustanova proći će u 2026. godini kroz reakreditaciju AZVO-a, spomenuto svojevrsno ocjenjivanje rada institucije koje se vrši svakih pet godina. Na popisu onih koje očekuje takvo ‘češljanje’ AZVO-a pojedini su fakulteti u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci, veleučilišta u Karlovcu i Rijeci, ali i Policijska akademija. Plan reakreditacije visokih učilišta u 2026. godini možete pronaći ovdje.