Što znači studirati dvopredmetno ili dvopredmetni studij? Uz to dolaze i dvije titule

Maturanti u pretrazi studijskih programa često naiđu na oznake jednopredmetni i dvopredmetni studij. No, što to zapravo znači? Ukratko, jednopredmetni studij znači studiranje samo jednog studijskog programa i jednu diplomu, a dvopredmetno znači studirati dva studijska programa i na kraju dobiti dvije titule. No, nemaju svi fakulteti u ponudi dvopredmetne studije, a oni koji ih nude određuju koji studiji su dvopredmetni, a koji isključivo jednopredmetni.

Ako vas zanimaju i povijest i književnost i ne možete se odlučiti što od toga studirati, dvopredmetni studij mogao bi biti rješenje za vas. Maturanti pri prijavi studija nailaze na izraze jednopredmetno i dvopredmetno, a razlika među njima prilično je važna.

Razlika između jednopredmetnog i dvopredmetnog studiranja

Jednopredmetni studij znači da student upisuje i završava jedan studijski program. Primjerice, student koji upiše jednopredmetnu povijest tijekom cijelog studija sluša isključivo kolegije iz povijesti te po završetku stječe jednu diplomu i jednu titulu.

Dvopredmetni studij funkcionira drugačije. Maturant istodobno upisuje dva studijska programa i sluša kolegije s oba studija, najčešće u omjeru pola-pola. Na kraju studija stječe dvije diplome, odnosno dvije titule. U nekim slučajevima se pišu dva diplomska rada, a u nekima samo jedan diplomski rad, ovisno o pravilima fakulteta. Upravo zato takav je model studiranja privlačan onima koji se ne mogu odlučiti za samo jedno područje ili žele širinu u obrazovanju.

Prije prijave dobro provjerite kombinacije

Važno je naglasiti da nisu svi studiji dostupni u obje varijante. Neki se mogu upisati isključivo kao jednopredmetni, dok drugi nude i jednopredmetnu i dvopredmetnu opciju. Također, dvopredmetni studiji mogu se kombinirati samo s programima koje je pojedini fakultet predvidio za takvu vrstu studiranja.

U praksi to znači da maturanti već pri prijavi moraju pažljivo proučiti uvjete i mogućnosti kombiniranja. Dok jednopredmetni studij donosi dublju specijalizaciju u jednom području, dvopredmetni pruža širu stručnu bazu, a odluka između ta dva modela ovisi ponajprije o interesima i planovima studenta. Dvopredmetni studiji najčešće su dostupni na filozofskim fakultetima, no nude ih i drugi fakulteti.

Kako prijaviti dvopredmetni studij?

Potrebno je prijaviti najmanje dva dvopredmetna kompatibilna studijska programa kako bi maturanti konkurirali za upis na taj studij. Nakon prijave u sustav, u izborniku Moj odabir otvara se mogućnost prijave do najviše 10 studija. No, u slučaju prijave dvopredmetnih studija, maturanti mogu priajviti neograničen broj na istom visokom učilištu – to će se računati kao jedan prijavljeni studij. Izuzetak su dvopredmetni studiji s unaprijed određenim fiksnim kombinacijama kada se svaka takva kombinacija broji kao jedan jednopredmetni studij.

– Kandidati koji prijavljuju dvopredmetne studije moraju ostvariti pravo upisa na dva kompatibilna studija istog visokog učilišta. Ako takav kandidat, u skladu s ostvarenim bodovima, ostvaruje pravo upisa na više kombinacija studija, zadržat će se ona kombinacija kod koje je suma prioriteta studija manja, navodi se na studiji.hr.

Kod dvopredmetnih studija valja imati na umu da maturant ostaje na rang-listi unutar upisne kvote samo ako se nalazi unutar upisne kvote i na drugom kompatibilnom dvopredmetnom studiju, tj. na studiju koji se može studirati u kombinaciji s prvim. Ako se maturant objavom konačnih rang-lista nađe unutar upisne kvote na samo jednom dvopredmetnom studiju, bit će obrisan s rang-liste tog studija.

Izdvojeni članak Donosimo prvu listu najpoželjnijih fakulteta u 2026. Pogledajte gdje sve vlada borba za mjesto

Što ako prijavljujete i dvopredmetne i jednopredmetne studije?

Ako maturant prijavljuje i dvopredmetne i jednopredmetne studije, tada se dvopredmetni i jednopredmetni studiji međusobno uspoređuju. Na primjer, ako na jednomu fakultetu maturant ostvaruje pravo upisa na dvopredmetne studije koji su mu na 1. i 5. mjestu, a na drugomu faksu ostvari pravo upisa na studije koji su mu na 2. i 3. mjestu, boljom će se smatrati ta druga kombinacija. Primjer možete pogledati u tablici ispod.

U drugom slučaju, ako dvije kombinacije različitih fakulteta s dvopredmetnim studijima imaju jednaku sumu prioriteta, tada se boljom smatra ona kombinacija kod koje je prvi studij viši na listi prioriteta maturanta. Primjer tog slučaja prikazan je u tablici niže.

U trećem slučaju, ako bi maturant ostvario pravo upisa na dvopredmetnim studijima koji su mu na 1. i 5. mjestu, ali i pravo na upis na jednopredmetnom studiju koji mu je na 2. mjestu, tada će se boljim izborom smatrati jednopredmetni studij. Kako to izgleda pogledajte u tablici ispod.

A postoji i četvrti slučaj – ako maturant ostvari pravo upisa na dvopredmetnim studijima koji su mu na 1. i 3. mjestu i pravo upisa na jednopredmetnom studiju koji mu je na 2. mjestu, tada će se boljim izborom smatrati dvopredmetna kombinacija jer je prvi dvopredmetni studij više na listi prioriteta. Primjer ovog slučaja prikazan je u tablici niže.

Inače, koji fakulteti nude dvopredmetne studije možete provjeriti u našem članku s listom svih studija s brojem prijava do 16. veljače. Prve, orijentacijske liste, maturantima će biti će vidljive 27. travnja od 9 sati. Privremene liste upisa na fakultete postaju vidljive 8. srpnja.