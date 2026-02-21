Maksimilijan je najbolji student faksa koji upisuju top maturanti: Ima poruku za sve koji upisuju težak studij

Koje studije upisuju maturanti s najvišim prosjekom? Podaci Školskog e-Rudnika pokazuju da je Fakultet za fiziku Sveučilišta u Rijeci među četiri takva u državi, s prosječnom srednjoškolskom ocjenom upisanih maturanata 4,79. A ondje studira i Maksimilijan Vuković, koji je s prosjekom 4,8 najbolji student prijediplomskog studija. Svoj uspjeh pripisuje disciplini, a uz redovite odlaske na predavanja ostaje mu vremena i za hobije.

Školski e-Rudnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih otkriva mnoštvo podataka o učenicima, školama, maturi, pa i fakultetima. Jedan od njih je i koje su fakultete lani upisali maturanti koji su u četvrtom razredu srednje škole imali najbolje prosječne ocjene. U top četiri takvih na nacionalnoj razini ulazi Fakultet za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Prosječna srednjoškolska ocjena upisanih na taj fakultet iznosi 4,79.

‘Veći dio dana mi prolazi na predavanjima, vježbama i u menzi s kolegama’

A najbolji student na prijediplomskom studiju riječkog Fakulteta za fiziku je Maksimilijan Vuković. Ovaj student druge godine trenutačno ima prosjek ocjena 4,8. Neke prevelike tajne kod ovakvog uspjeha nema – najviše mu, kaže, pomaže što redovito odlazi na predavanja i vježbe i aktivno ih sluša.

– Veći dio dana mi prolazi na predavanjima, vježbama i u menzi s kolegama. Kad nema kolokvija ili ispita, uglavnom ne učim, već slobodno vrijeme trošim na hobije ili druženje. No čim se približava ispitni rok, posvetim većinu slobodnog vremena pripremi i rješavanju zadataka. Ne mislim da u tome ulažem više vremena od prosječnog studenta – vjerojatno sam negdje otprilike u sredini, ali trudim se biti redovit i pratiti gradivo kako bih ga stvarno razumio, opisuje nam Maksimilijan svoj tipični radni dan.

Ne skriva i koji mu je predmet bio najteži. Kaže da je to Matematička analiza II, zbog velike količine gradiva. A najdraži predmet do sada mu je Elektricitet i magnetizam.

– Nevjerojatno mi je da se toliko različitih fenomena u prirodi može opisati sa samo četiri Maxwellove jednadžbe. Ta jednostavnost i elegancija u opisu prirode je upravo ljepota fizike koja me najviše privlači, kaže Maksimilijan za srednja.hr.

‘Studij je ispunio i nadmašio moja očekivanja’

U početku mu, prepričava, ocjene nisu bile u prvom planu, štoviše, nije bio siguran niti hoće li uspjeti položiti sve predmete.

– Tek kad sam vidio da mogu pratiti gradivo i prolaziti kolegije, počeo sam obraćati više pažnje i na ocjene te pokušavati ostvariti dobar rezultat. Ipak, i dalje mi je važnije razumijevanje gradiva nego sam prosjek, navodi Maksimilijan.

A zašto je uopće upisao Fiziku? Prije svega, povod mu je bila znatiželja i interes za razumijevanje kako svijet funkcionira na temeljnoj razini.

– Privlačila me ideja da se komplicirani prirodni fenomeni mogu opisati relativno jednostavnim zakonima. Studij je ispunio i nadmašio moja očekivanja, gotovo sve što radimo na fakultetu mi je zanimljivo tako da baš uživam u studiranju, kaže Maksimilijan.

Završio je gimnazijski program pa mu je to bila dobra priprema studija.

– Uz to sam se stalno bavio raznim stvarima – društvenim igrama, logičkim zagonetkama, programiranjem i šahom – i mislim da mi je to vjerojatno nekako pomoglo u pristupu problemima i učenju na fakultetu, kaže Maksimilijan.

Ostaje mu dovoljno vremena za hobije

Da nije upisao fiziku, ističe, vjerojatno bi upisao matematiku ili sličan tehnički studij.

– Ne znam bih li bio jednako uspješan, jer mi je fizika baš jako zanimljiva pa mi je nije teško učiti, navodi Maksimilijan.

Iako mnogi izvrsni studenti dobivaju pogrdnu titulu ‘no-lifera’, to baš i nije tako. Maksimilijan kaže da ima dosta slobodnog vremena koje voli trošiti na hobije poput društvenih igara, šaha, sporta, programiranja i video igara. Gdje će završiti nakon studija, ni sam još ne zna, ali ima poruku za sve maturante koji uskoro ulaze u studentski život i namjeravaju upisati upravo studije fizike.

– Ja bih im rekao da se pripreme na mnogo novih iskustava i upoznavanje puno novih ljudi. Za one koji namjeravaju studirati fiziku rekao bih da se ne trebaju bojati – ako imaju dovoljno znatiželje i volje za učenjem, brzo će se snaći. Studij je zahtjevan, ali istovremeno vrlo zanimljiv i nagrađuje svakoga koga interesira kako svijet funkcionira, zaključuje Maksimilijan.

Inače, najbolji student na diplomskom studiju Fakulteta za fiziku je Gabriel Barac, vrhunski sportaš o kojem smo nedavno pisali.

Više tekstova iz serijala o najstudentima čitajte na poveznicama:

Ivo studira mnogima najteži predmet i prolazi s 5.0, a u srednjoj ga nije volio: ‘Imao sam najgore ocjene’

Završio strukovnu, na faksu kolege iz gimnazija iznenadio predznanjem: Danas je student generacije

Maša prolazi s 5.0 na najvećem faksu u državi: ‘Legnem oko 2, ustajem u 7 i ne – ne učim cijeli dan’

Marko je na FER-u prošao s 5.0, a onda napravio zaokret koji mnogi ne bi očekivali: ‘Jako sam zadovoljan’

Blizanci zajedno upisali Medicinski i sve godine prošli s 5.0. Upravo su dobili dvije Rektorove nagrade

Ana je top studentica stomatologije, otkriva kako je vježbala za prijemni: ‘Faks nije za genijalce već za marljive’

Rene je zadnja godina studija, a sve predmete na faksu položio je – s peticom: ‘U učenju sam ‘stara škola’

Lovro je najbolje diplomirani student Medicinskog: Završio je dvije srednje, a tijekom faksa obišao 30 država

U srednjoj riješio test na državnom sa 100 posto, sad na PMF-u prolazi s 5.0: ‘Volio bih ostati u znanosti’

Lovro nije mogao u gimnaziju pa je upisao strukovnu. Danas na zahtjevnom faksu prolazi s 5.0

Na traženom studiju Nela prolazi s 5.0, odmalena je znala što će upisati: ‘Nekad ustajem u 4 da bih učila’

Petra su odmalena fascinirale nove tehnologije, sad na FER-u prolazi s 5,0: Ima savjet za one koji bi na taj faks

Petra na Pravnom prolazi s peticom i najbolja je na godini, ali poručuje: ‘Život nije samo učenje i studiranje’

Radi u kinu, ima bogat studentski život, a na medicini prolazi s peticom. Upoznajte izvrsnika Christiana

Niko na medicini ima prosjek 4,95 i otkriva kako je tijekom rokova za knjigom manje od nekih vršnjaka

Antonio je među najboljim studentima Ekonomskog: Otkriva koji mu je predmet najteži, ima i savjet za maturante

Gledajući oca koji pati od Alzehimera, Jakov je odlučio upisati Medicinski. Danas je najbolji student

Naomi i Marko na FER-u imaju prosjek 5.0: Želimo se baviti nečim zbog čega nikada nećemo prestati učiti

Bartol je lani bio jedan od najmaturanata: I na faksu je prošao s 5.0, a uz to trenira svaki dan

Mislav je 2017. bio među najmaturantima. Onda je upisao Medicinski i sve godine prošao s 5,0

Jan studira fiziku na PMF-u i prolazi s 5.0: Na kolegiju koji mi je bio najteži sad sam demos

Na jednom od studija koje je najteže upisati Kristina prolazi s pet: Otkriva zanimljiv recept za to

Andro i Kristian prolaze s pet na faksu koji upisuje najbolje učenike: Imaju važne poruke za maturante

Jure je na pravu prošao s 5.0: ‘Još nisam naišao na predmet koji me ne zanima’

Laura je studentica generacije. Dan joj počinje u 6, a kad je slobodna pomaže svojima u poljoprivredi