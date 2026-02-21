Vodič za Erasmus razmjenu: Odgovaramo na 19 ključnih pitanja za studente

Koliko iznosi stipendija, tko sve spada u studente s manje mogućnosti, gdje se može na razmjenu, priznaju li hrvatski fakulteti strane kolegije? U ovom tekstu razjasnit ćemo sve nedoumice oko Erasmus studijske razmjene na koje studenti uglavnom odlaze jedan semestar ili cijelu akademsku godinu. Pritom imaju pravo na stipendiju, ali moraju biti svjesni da ona nije uvijek dovoljna za pokriti sve životne troškove. Stoga je dobra vijest da, ako im je potrebno, studenti u stranoj državi mogu pronaći studentski posao.

Studenti uz program Erasmus studijske razmjene mogu otići jedan semestar ili cijelu akademsku godinu na neko drugo sveučilište i tamo studirati. Kako se Erasmus često opisuje, uz samu priliku za iskustvom drukčije nastave i studija tu je upoznavanje nove kulture, stvaranje novih prijateljstva, putovanja i u konačnici, upoznavanje sebe. Studenti koji se premišljaju trebaju li otići na Erasmus u ovom tekstu mogu pronaći odgovore na najčešće pitanja.

Izdvojeni članak Gotovo godinu dana čekanja i budilica je konačno zazvonila: Odlazim iz Hrvatske

Tko se može prijaviti i kako?

Na Erasmus razmjenu mogu otići redoviti i izvanredni studenti prijediplomskog, diplomskog, integriranog ili doktorskog studija, a ta mogućnost dana je i studentima kratkih stručnih studija. Kako stoji u natječajima zagrebačkog i riječkog sveučilišta, studenti diplomskih studija mogu na razmjenu isključivo u ljetnom semestru. U zagrebačkom slučaju to znači da se studenti prijavljuju kada su na prijediplomskom studiju te su dužni završiti taj studij kako bi mogli ostvariti mobilnost na diplomskoj razini. Uglavnom na razmjenu ne mogu ni studenti prve godine prijediplomskih studija, budući da su tek upisali fakultet.

Studenti se prijavljuju na svojim matičnim sveučilištima u posebno raspisanim natječajima. Na internetskim stranicama sveučilišta trebaju pratiti kada se raspisuje natječaj. Konkretno, natječaj za zagrebačko sveučilište obično se raspisuje u veljači i tada se studenti prijavljuju za razmjenu u narednoj akademskoj godini, bilo da žele otići u zimskom semestru, ljetnom ili cijelu godinu. Naknadnih prijava nema. U Rijeci se prvi natječaj raspisuje u veljači i on se odnosi na studente koji žele na razmjenu u zimskom semestru sljedeće akademske godine ili cijelu akademsku godinu. Za studente koji žele na razmjenu u narednom ljetnom semestru natječaj se raspisuje uglavnom u svibnju. Posljednji natječaji za Erasmus u Osijeku bili su u kolovozu i listopadu, a u Splitu u veljači i kolovozu. Studenti, dakle, sami moraju pratiti internetske stranice svojih sveučilišta.

Na koja strana sveučilišta mogu otići?

Studenti ne mogu otići na koje god sveučilište požele. Svako sveučilište, odnosno svaki fakultet ima potpisane ugovore, odnosno sporazume s točno određenim stranim sveučilištima gdje studenti mogu na razmjenu. Zato studenti na internetskim stranicama sveučilišta na popisu sporazuma mogu provjeriti gdje mogu otići na razmjenu.

Ako student sam pronađe studijski program na stranom sveučilištu gdje želi studirati, a njegov matični fakultet nema potpisan ugovor s njima, može inicirati fakultetu da potpišu ugovor. Za to se treba obratiti upravi fakulteta ili Erasmus koordinatoru. Valja napomenuti kako bi bilo dobro da student to učini prije nego što se raspišu natječaji kako bi fakultet mogao eventualno razmotriti potpisivanje sporazuma, no nitko ne garantira da će to toga doći.

Izdvojeni članak Sveučilište u Zagrebu otvorilo prijave za Erasmus, možete dobiti stipendiju do 550 eura

Koliko dugo traje Erasmus?

U pravilu studenti na Erasmus razmjenu odlaze jedan semestar (zimski ili ljetni) ili pak cijelu akademsku godinu. Svakako, razmjena ne može biti kraća od dva mjeseca niti duža od 12 mjeseci. Na popisu sporazuma fakulteta obično stoji naznaka koliko mjeseci se očekuje od studenta da provede na razmjeni stranog sveučilišta. Ta brojka znači da je student dužan toliko provesti na stranom sveučilištu jer za toliko broj mjeseci dobiva stipendiju.

Koliko iznosi stipendija?

Stipendija iznosi 500 ili 550 eura mjesečno, ovisno o zemlji u koju student odlazi. Valja napomenuti kako studenti s manje mogućnosti dobivaju dodatnih 250 eura mjesečno. U tu grupu ulaze svi studenti koji studiraju u mjestu izvan mjesta prebivališta. Dakle, student s prebivalištem u Koprivnici, ako studira u Zagrebu, dobiva dodatnih 250 eura mjesečno. Time stipendija ukupno raste na 750 do 800 eura mjesečno. U studente s manje mogućnosti spadaju i studenti nižega socioekonomskoga statusa, studenti s invaliditetom, studentice u tehničkom području ili studenti u humanističkom području, studenti djeca hrvatskih branitelja i slično.

Je li stipendija dovoljna?

Sa zagrebačkog sveučilišta navode kako je financijska potpora dodatak za troškove života koje bi student imao i za vrijeme boravka na matičnom sveučilištu te pokriva samo dio troškova života. Stoga savjetuju studentima da dobro isplaniraju troškove i unaprijed budu svjesni potencijalnih izdataka i troškova koje će snositi uz stipendiju.

Izdvojeni članak Erasmus studentima nudi još jedan oblik razmjene: Studentice izračunale da su praktički besplatne

Što ću raditi na Erasmusu?

Studenti na stranom sveučilištu upisuju kolegije te ih unose u takozvani Online Learning Agreement. Studenti u Zagrebu, primjerice, dužni su u pravilu u jednom semestru upisati 25 ECTS bodova i položiti minimalno 15 ECTS-a. Ako to ne učine, morat će vratiti dio stipendije ili cijelu stipendiju. Erasmus je, dakako, uz studiranje i kulturna razmjena, prilika za nova poznanstva, razne događaje koje organiziraju Erasmus studentske udruge te putovanja.

Mogu li se prijaviti na Erasmus s prijateljem?

Na određeno strano sveučilište može otići točno određen broj studenata. To znači da se možete prijaviti s prijateljem za isto sveučilište, no to ne znači da ćete uistinu oboje dobiti isto odredište. To ovisi i o broju bodova koje ćete ostvariti na natječaju.

Znanje kojeg jezika mi treba za Erasmus?

Studenti na stranim sveučilištima uglavnom upisuju kolegije na engleskom jeziku. Ovisno o sveučilištu, očekuje se razina znanja engleskoga B2. Na natječaju studenti predaju potvrdu o položenom stranom jeziku, bilo da su kompetencije stranog jezika ostvarili na nekom od kolegija ili su položili jezične tečajeve te tako dobili potvrdu o znanju. Studenti na stranim sveučilištima mogu upisati i kolegije na jezicima država u kojima studiraju, ako znaju taj jezik, no uglavnom će im za to isto trebati potvrda znanja tog jezika.

Izdvojeni članak Što s ljubavnom vezom kada odete na vojni rok ili Erasmus? Psihoterapeut dao savjete

Hoće li mi hrvatski fakultet priznati sve ECTS bodove sa stranog sveučilišta i kako ću nadoknaditi izostanak?

Prije odlaska na Erasmus studenti se moraju informirati kod ECTS koordinatora svog fakulteta s ovim pitanjem. Konkretno, na zagrebačkom sveučilištu pravilo je da će se matični obvezni predmeti studenta priznati ako na stranom sveučilištu pronađe kolegij čija je podudarnost u ishodima učenja više od 70 posto. Studentu se u Zagrebu kolegiji koje položi na stranom sveučilištu, a ne podudaraju se 70 posto s hrvatskim, priznaju kao izborni kolegiji. Pritom, napomenimo, izborni predmeti ne trebaju odgovarati ponudi izbornih predmeta na matičnoj instituciji. Dakle, u svakom slučaju kolegiji koje položi u inozemstvu priznaju mu se kao izborni kolegiji.

Studenti se o kolegijima trebaju raspitati kod ECTS koordinatora koji će im odgovoriti što im se može priznati, a što ne. Ako se student nađe u situaciji da mu neki kolegij neće priznati, može se javiti nositelju kolegija kako bi dogovorili alternativni način polaganja. Često to bude da studenti nakon povratka s Erasmus na ispitnim rokovima moraju položiti ispit s tog kolegija. Profesori, dakako, mogu i na druge načine izaći studentu u susret.

Koliko puta mogu otići na razmjenu?

Student na svakoj razini studija može biti na Erasmusu najviše 12 mjeseci,. Dakle, student može na Erasmus na prijediplomskoj razini jednu akademsku godinu ili to može rascjepkati na dva različita semestra u dvije različite akademske godine. Kada upiše diplomski studij, može ponovno na Erasmus isto toliko. Studenti integriranih studija mogu ostvariti mobilnost u trajanju od najviše 24 mjeseca. U ovo se uračunava i Erasmus stručna praksa. Za zagrebačko sveučilište vrijedi i:

– U skladu s Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu (članak 10. stavak 2.) student može tijekom studija sudjelovati u mobilnosti više puta, s tim da se ukupno trajanje mobilnosti određuje studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenoga studijskoga programa (na primjer, student diplomskoga studija u trajanju od jedne godine može na mobilnosti provesti maksimalno pet do šest mjeseci), stoji u uputama zagrebačkog sveučilišta.

Što treba za prijavu i kako se ona boduje?

Za prijavu studenti uz papirologiju poput prijepisa ocjena uglavnom dostavljaju životopis i motivacijsko pismo. U Zagrebu se ocjenjuje motivacijsko pismo, dosadašnje ocjene na studiju i znanje jezika na kojem se izvodi studijski program za koji se prijavljuju. Apsolutnu prednost imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u Erasmus+ mobilnosti studijskoga boravka. U Osijeku se gleda prosjek ocjena tijekom dosadašnjeg studija (sve razine), prosjek ocjena iz stranog jezika tijekom studija i pismo motivacije. U Splitu osnovni kriterij je da će prioritet imati studenti koji još nisu odlazili na mobilnost za vrijeme studija, potom akademski uspjeh, znanje stranog jezika kao i ocjena pisma motivacije. U Rijeci se ocjenjuje akademski uspjeh, znanje jezika na kojem će se održavati nastava te studenti kojima je ovo prva mobilnost u okviru programa Erasmus imaju prioritet. Pojedini fakulteti mogu donijeti i posebne kriterije koji se vrednuju. Sve te informacije studenti mogu pronaći u raspisanim natječajima sveučilišta.

Koja je razlika između Erasmus studijske razmjene i Erasmus stručne prakse?

Osim na Erasmus studijsku razmjenu studenti mogu otići i na Erasmus stručnu praksu. Natječaji za stručnu praksu ponekad su spojeni sa studijskom razmjenom, a ponekad se odvijaju zasebno. Dok na studijskoj razmjeni studenti studiraju i polažu kolegije na stranom sveučilištu, na stručnoj praksi zapravo obavljaju posao u nekoj od institucija, privatnih ili javnih poduzeća koji su na tržištu rada. Studenti praksu pronalaze samostalno ili uz pomoć fakulteta.

Mogu li kao ‘apsolvent’ otići na Erasmus?

Studenti koji uzimaju ‘apsolventsku’ godinu, odnosno drugi put upisuju istu godinu studija, mogu na razmjenu. I za njih vrijede pravila da moraju upisati određeni broj ECTS bodova i položiti ih. Studenti na stranom sveučilištu mogu pisati završni ili diplomski rad. U Zagrebu tijekom prijave na natječaj ti studenti moraju priložiti pismo odobrenja inozemne institucije odnosno mentora inozemne institucije.

Mogu li studentski raditi na Erasmusu?

Studenti u državama gdje su na Erasmusu mogu pronaći studentski posao. Uglavnom će se za to morati učlaniti u tamošnji student servis. Svakako, studenti trebaju biti na oprezu od prevara te za eventualna pitanja oko studentskih poslova obratiti se sveučilištu gdje su na razmjeni.

Koja studentska prava se gube tijekom Erasmusa?

Studenti na Erasmusu gube pravo na subvencioniranu prehranu u Hrvatskoj. Dakle, tijekom razmjene ne mogu jesti ‘na iksicu’, što je i logično budući da tada nisu u svojoj matičnoj zemlji studija. Na stranim sveučilištima studenti dobivaju nove iksice.

Što je Online Learning Agreement?

Kada odlaze na Erasmus, studenti potpisuju ugovor o učenju, takozvani Online Learning Agreement. Njega potpisuju student, matično sveučilište i strano sveučilište. U njega unose kolegije koje će slušati i polagati na stranom sveučilištu. Na temelju toga kasnije se studentima priznaju kolegiji u Hrvatskoj.

Gdje ću živjeti na Erasmusu?

Studenti samostalno pronalaze smještaj u stranoj zemlji. Mogu pronaći javne studentske domove, privatne studentske domove ili privatni smještaj u stanu. Strana sveučilišta ponekad izdaju posebne upute i savjete kako pronaći smještaj. Studenti trebaju pripaziti na potencijalne prevare ako se odluče za privatni smještaj. Najbolje je pronaći studente koji su ranije boravili u državi u koju odlazite i tako se raspitati. Od pomoći mogu biti i grupe studenata na Facebooku ili lokalne Erasmus Student Network (ESN) zajednice kojima se možete obratiti s pitanjima.

Mogu li odustati od Erasmusa?

Studenti koji ostvare financijsku potporu za Erasmus, a na koncu žele od njega odustati, trebaju paziti na rokove koje odredi matično sveučilište. Nakon određenog roka odustajanje nije moguće i u konačnici student može biti sankcioniran jer je nekome drugome zauzeo mjesto. Na primjer, sankcije u Zagrebu su da se student sljedeće dvije akademske godine u toj situaciji više ne može prijaviti na Erasmus.

Trebam li putovnicu ili vizu i što s boravištem?

Studenti samostalno trebaju provjeriti je li im za odlazak na strano sveučilište, odnosno stranu zemlju potrebna putovnica ili viza. Kod stranog sveučilišta mogu se raspitati trebaju li u stranoj državi prijaviti boravište. Za Erasmus studente ponekad to nije potrebno, a svakako vrijedi pravilo da prvih 90 dana u zemlji EU članici nije potrebno posebno regulirati boravak.