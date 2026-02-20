Koprić ima novu ponudu za Lakušića: 'Vjerujem da Vam je u posebnom interesu prihvatiti'

Kandidat za rektora Sveučilišta u Zagrebu, dekan Pravnog fakulteta Ivan Koprić, pozvao je svog protukandidata, aktualnog rektora Stjepana Lakušića, na ‘javnu, argumentiranu i prije svega konstruktivnu debatu o budućnosti Sveučilišta u Zagrebu’. Učinio je to nakon što mu je odbijen prijedlog da sjednica Senata na kojoj predstavljaju programe bude otvorena široj javnosti. Kako kaže, vjeruje da je Lakušiću ‘u posebnom interesu prihvatiti ovaj poziv’.

Dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu Ivan Koprić pozvao je sada svog protukandidata za mjesto rektora Sveučilišta u Zagrebu, aktualnog rektora Stjepana Lakušića, na ‘javnu, argumentiranu i prije svega konstruktivnu debatu o budućnosti Sveučilišta u Zagrebu’. Podsjetimo, izborno povjerenstvo odbilo je prethodni Koprićev prijedlog da izvanredna sjednica Senata na kojoj će predstaviti programe bude otvorena široj javnosti. Ta se sjednica održava 26. veljače.

Slična praksa bila je na Sveučilištu u Rijeci

Na to se u novom pozivu Lakušiću osvrnuo i sam Koprić.

– S obzirom na to da je Izborno povjerenstvo odbacilo moj zahtjev za javnim predstavljanjem programa kandidata za rektora (ne ulazeći sada u opravdanost takve odluke), pozivam Vas na javno sučeljavanje gdje ćemo obojica imati priliku i osobno s javnošću podijeliti detalje iz izbornih programa, ali i omogućiti zainteresiranoj javnosti i medijima postavljanje pitanja. Vjerujem da je transparentnost izbora za rektora u skladu s programom i vizijom obojice, ali i u interesu cjelokupne akademske i šire javnosti. Sličnu su praksu nedavno pokazali i kandidati za rektora Sveučilišta u Rijeci, koji su se pristali javno sučeliti i time dodatno stekli povjerenje članova akademske zajednice, napisao je Koprić.

‘Kako biste otklonili svaku sumnju…’

Vjeruje, dodaje, da je Lakušiću u posebnom interesu prihvatiti ovaj poziv.

– U trenutku kada je Sveučilište u Zagrebu palo na jednoj od najprestižnijih lista za rangiranje sveučilišta i kada trpi kritike zbog netransparentnosti rada, vjerujem da Vam je u posebnom interesu prihvatiti ovaj poziv kako biste otklonili svaku sumnju da i sami odobravate i potencirate trenutnu zatvorenost i isključivost naše alme mater. Zaključno, pozdravljam Vas riječima iz Vašeg programa kojima ste, između ostalog, i sami istaknuli važnost javne razmjene ideja i misli: ‘Akademska zajednica ima misiju bespoštedno se koristiti slobodom akademske misli te neprestano skretati pozornost na izazove, prilike i moguća rješenja koja se tiču pojedinaca i čitavoga društva’, zaključio je Koprić.

Upitali smo rektora Lakušića hoće li se odazvati ovom pozivu te ćemo njegov odgovor objaviti po primitku. Podsjetimo, izborna sjednica Senata na kojoj će se birati rektor za mandatno razdoblje do 2030. godine će se održati 10. ožujka 2026.