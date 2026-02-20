Tisuće studenata kreće u tužbu protiv sveučilišta: Nezadovoljni nastavom tijekom korone

Šest godina nakon pandemije gotovo 200.000 studenata u Velikoj Britaniji krenulo je u pravnu bitku protiv sveučilišta, tvrdeći da tijekom lockdowna nisu dobili obrazovanje koje su platili. Nakon što je University College London (UCL) pristao na nagodbu sa 6.500 bivših studenata tešku 21 milijun funti, još 30.000 mladih priključilo se grupnoj tužbi.

Tijekom pandemije koronavirusa u školama i na fakultetima diljem svijeta nastava uživo obustavljena je i prebačena u online sferu. Gotovo 200.000 studenata u Velikoj Britaniji sada tuži sveučilišta za naknadu štete, uz tvrdnju da tijekom korone nisu dobili obrazovanje koje su platili. Samo ovoga tjedna grupnoj tužbi Student Grup Claim priključilo se oko 30.000 studenata, izjavili su odvjetnici koji ih zastupaju.

Kako prenosi The Guardian, broj prijava naglo je porastao nakon što je University College London (UCL) prošlog tjedna postigao sporazum sa 6.500 bivših studenata koji su pokrenuli pravni postupak iz istog razloga. Sveučilište nije priznalo odgovornost, a uvjeti nagodbe su povjerljivi. Međutim, Financial Times je u srijedu izvijestio da je u posjedu e-maila koju je pravni tim poslao tužiteljima, a u kojoj se navodi da je UCL pristao na nagodbu kroz koju će isplatiti 21 milijun funti studentima tužiteljima. Ni UCL ni odvjetnici koji zastupaju studente nisu željeli potvrditi taj iznos.

The Guardian piše da su pravni dopisi prije pokretanja postupka poslani na 36 sveučilišta u Engleskoj i Walesu, uključujući Bath, Bristol, Cardiff, Exeter, Imperial College London, Leeds, Liverpool i Warwick, no moguće je da će se na meti naći i druge institucije. Odvjetnici i studenti prilikom ove su se tužbe pozvali na propise u domeni potrošačkog prava. Ti propisi navode da ako potrošač plati uslugu, a dobije drukčiju uslugu niže vrijednosti, može imati pravo na naknadu štete.

Odvjetnici tako ističu da su studenti plaćali godišnje školarine za nastavu uživo i puni pristup sveučilišnim prostorima i resursima, no zbog ograničenja povezanih s koronom nastava je prebačena online, a kampusi su bili zatvoreni tijekom duljih razdoblja. Istodobno, u ovoj su zemlji školarine za online studijske programe obično 25 do 50 posto niže od onih za tradicionalne programe s nastavom uživo. Upravo na temelju toga odvjetnici studenata tvrde da njihovi klijenti imaju pravo na ‘pravednu financijsku naknadu’.

Čelnik UCL-a, Michael Spence, izjavio je protekli tjedan da je covid-19 izazvao poremećaje u cijelom društvu, da sveučilišta nisu bila iznimka, ali i da su tijekom pandemije omogućili jasne mehanizme putem kojih su studenti mogli tražiti pravnu zaštitu, a mnogi su tako i ostvarili kompenzaciju.