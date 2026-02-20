Kandidati za rektora studentima predstavili svoje programe: Najviše su ih zanimale tri teme

Kandidati za rektora Sveučilišta u Zagrebu, Stjepan Lakušić i Ivan Koprić održali su predstavljanje programa za predstavnike Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. Studenti su zadovoljni s oba kandidata. Najviše su ih zanimala tri pitanja, status studenata umjetničkih smjerova, studentski smještaj te uvjeti doktorskog studija.

Kandidati za rektora Sveučilišta u Zagrebu, Stjepan Lakušić i Ivan Koprić održali su predstavljanje programa pred članovima Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. Aktualni rektor Lakušić bivši je dekan Građevinskog fakulteta, a Ivan Koprić obnaša mandat dekana Pravnog fakulteta. Njihovi programi već su javno dostupni, no predstavnici studenata imali su prilike ‘rešetati’ ih pitanjima, a kako je to izgledalo ispričao nam je predsjednik Studentskog zbora sveučilišta u Zagrebu Gordan Kragić.

Predstavljanja programa trajala su pola sata, a zatim je svaki kandidat pola sata odgovarao na studentska pitanja. Nije bila riječ o sučeljavanju, već su Koprić i Lakušić pred studente došli sami i to abecednim redom, prvo Koprić, a zatim Lakušić.

– Prema mom stajalištu dekan Koprić je imao jako općeniti uvid u stanje na Sveučilištu, dok je Lakušić s prednosti pozicije rektora imao konkretan plan što treba točno promijeniti. Ne bih volio reći da je nečije izlaganje bilo bolje od drugoga, s oba su koliko vidim generalno studenti jako zadovoljni i oba su dobro primili i sad čekamo izbore, ukratko je rekao Kragić.

Studentima su se svidjela oba kandidata

Jednako je bilo vremena za pitanja koliko i za predstavljanje, po 30 minuta. Studenti su se najviše fokusirali kod oba kandidata na slična pitanja. Velik je naglasak bio na studentima umjetničkog područja, što pojedini kandidat planira napraviti za poboljšanje statusa umjetnika i znanstvenu djelatnost unutar akademija. Bilo je par pitanja o izgradnji studentskih domova kakvi su tu planovi i pitali su još oko doktorskih studenata, koji su konkretni koraci da se doktorski studij učini primamljivijim i dođe u istovrstan tretman s diplomskim i preddiplomskim studijem.

– Oba su predloženika svojim odgovorima pokazali spremnost na preuzimanje novog rektorskog mandata, upoznatost s pitanjima studentskog standarda te odlučnost za preuzimanje inicijative i nastavak uspješne suradnje Sveučilišta i SZZG. SZZG želi predloženicima svu sreću na nadolazećim izborima te vjerujemo kako će, nakon predstavljanja, Senat Sveučilišta čekati teška odluka oko toga tko će voditi Sveučilište u naredne četiri godine, odgovorili su nam iz Studentskog zbora.

Nakon predstavljanja javio se Koprić

Nakon održanog predstavljanja programa Koprić se oglasio na Facebooku, pohvalivši studente za angažiranost i proaktivnost. Napisao je da su studente zanimala konkretna pitanja te je na kraju objave naglasio da bez takve energije studenata nema budućnosti Sveučilišta.

– Studente je ponajviše zanimalo kako podržati znanstveni rad na umjetničkim akademijama i njihove studente čiji studij iziskuje visoke troškove te kako još više uključiti mlade znanstvenike u funkcioniranje Sveučilišta i informirati ih o radu i mogućnostima koje ono pruža. Posebno su se fokusirali i na budućnost kampusa Borongaj, povećanje kapaciteta za smještaj studenata, prostora za učenje, plan obnove infrastrukture Sveučilišta te načine povećanja participativnosti studenata u odlučivanju na Sveučilištu. Sve sam ovo ugradio u program transformacije Sveučilišta u sljedeće četiri godine i drago mi je da smo prepoznali iste potrebe i probleme, opisao je Koprić svoje viđenje predstavljanja.

Izbori su sve bliže

Podsjetimo, Koprić je proteklog tjedna od izbornog povjerenstva zatražio da sjednica Senata na kojoj će kandidati izložiti svoje programe bude otvorena široj javnosti. Pozvao je na potpunu transparentnost postupka i jednaku vidljivost obaju kandidata, ističući da je riječ o pitanju od interesa ne samo za akademsku zajednicu, nego i za širu javnost. Međutim povjerenstvo je sada njegov prijedlog, kako smo već izvijestili, odbilo. Sad je ga je pozvao na javnu debatu u kojoj bi oba kandidata mogla istaknuti svoje argumente za bolje sveučilište.

Ususret izborima obojici smo se kandidata obratili za intervju. Rektor Lakušić nije odgovorio na naša pitanja pa smo tako sami analizirali njegov prvi mandat, dok razgovor s kandidatom Koprićem možete pronaći ovdje. Dekani nekih od najvećih fakulteta u Zagrebu za srednja.hr otkrili su što očekuju od rektora koji će sveučilištem upravljati do 2030. godine. Podsjetimo, sjednica Senata na kojoj će kandidati predstaviti svoje programe održava se 26. veljače, a izborna sjednica na kojoj će se birati rektor 10. ožujka.