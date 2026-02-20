Seksualno uznemiravanje na fakultetima javna je tajna: Film koji kruži među studentima to bi mogao promijeniti

‘I tako još jedna’ je film koji kruži među studentima i potiče ih da progovore o svojim lošim iskustvima s profesorima po pitanju seksualnog uznemiravanja i drugih oblika zlostavljanja. Djelo je bivše studentice Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu, Karle Jelić. Ona je bila jedna od pokretačica velikog prosvjeda studenata ADU-a protiv profesora koji je uznemiravao studente i studentice, a akademija ga je htjela vratiti na posao. Za svoj diplomski rad snimila je film o jednom slučaju uznemiravanja studentice koji se sada prikazuje na fakultetima diljem Hrvatske.

– Ovaj film stvara siguran prostor za studente da pričaju o svojim iskustvima i da generalno pričaju o seksualnom uznemiravanju, što je nama bio cilj od početka, objasnila nam je Karla Jelić, bivša studentica Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu koja je prije skoro tri godine bila jedna od pokretačica velikog prosvjeda na Akademiji.

‘Mislim da su profesori svojim primjerima i pitanjima još bolje dočarali tu očajnu situaciju u kojoj se nalazi umjetnička zajednica u Hrvatskoj’

Studenti ADU-a su tada prosvjedovali zbog profesora koji ih je uznemiravao i unatoč tome se trebao vratiti na posao. Karla je za svoj diplomski rad odlučila snimiti film o jednom slučaju uznemiravanja studentice od strane profesora i to upravo s ADU-a. Njen film ‘I tako još jedna‘ sada se prikazuje na fakultetima diljem Hrvatske. Do sada je bio prikazan na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i Sveučilištu Sjever u Koprivnici.

– Na ALU je bilo zanimljivo to što su studenti na početku morali pročitati mail u kojemu piše da ALU ima svoj sustav prijave i ako se itko osjeća ugroženo da može tamo prijaviti. Dosta profesora s Likovne akademije došlo je pogledati film i sudjelovati u raspravi. Profesori su pitali pitanja usmjerena na to da se takvo zlostavljanje i takvo ponašanje prenosi i u profesionalni svijet i zapravo su sami podijelili svoja iskustva kada bi prijavili nekog ili ako bi uopće o tome pričali i koje su bile posljedice za njih. Tako da, mislim da je ta rasprava bila jako korisna i zapravo se povuklo to pitanje gdje su žene u likovnoj umjetnosti, gdje su žene profesorice na ALU. Mislim da su na ALU profesori svojim primjerima i pitanjima još bolje dočarali tu očajnu situaciju u kojoj se nalazi umjetnička zajednica u Hrvatskoj, navela je Karla.

‘Nakon svake projekcije mi se javlja niz ljudi koji su doživjeli seksualno uznemiravanje i na fakultetima’

Nakon svake projekcije filma na faksu vodi se i panel rasprava u kojoj se nastoji pružiti siguran prostor za studentice i studente koji su doživjeli takvo iskustvo sa svojim profesorima. Studente je do sada najviše zanimalo kako razbiti taj krug tajni, kako opisuje Karla, odnosno krug u kojemu zlostavljači ne snose nikakve posljedice niti sankcije, već se jednostavno to svede na to da student zna da je netko zlostavljač i upozori sljedeću osobu.

– Nakon svake projekcije mi se javlja niz ljudi koji su doživjeli seksualno uznemiravanje i druge vrste zlostavljanja na fakultetima. To se događa i na raspravama uživo, što se dogodilo i u Koprivnici gdje se jedna cura otvorila i baš mi je drago zbog toga. Drago mi je da se ljudi nakon filma osjećaju sigurno da otvoreno razgovaraju o vlastitim iskustvima i da komentiraju film, dijele svoja mišljenja, navodi Karla.

Sljedeća projekcija filma bit će ovog tjedna u petak 20. veljače na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u 19 sati. Nakon toga slijedi projekcija filma u Osijeku i to na njihovom kazališnom festivalu, a dogovoreno je i prikazivanje filma u Rijeci. A zbog dobre reakcije studenata i profesora na dosadašnjim projekcijama, Karla nam je otkrila i da su u tijeku i dogovori za projekcije i na drugim fakultetima.