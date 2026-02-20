Studentska poliklinika u Zagrebu postaje stvarnost: Sada je napravljen važan korak

Medicinski fakultet u Zagrebu pokrenuo je javnu nabavu vrijednu 750.000 eura vezanu uz obnovu zgrade na Šalati 6. Važan je to korak ka ponovnom uspostavljanju studentske poliklinike u Zagrebu koja će zaživjeti na toj adresi. Njenim bi otvaranje zagrebački studenti napokon dobili mjesto za primarnu i specijalističku zdravstvenu skrb, umjesto da zbog bolesti završavaju na hitnoj ili mijenjaju obiteljskog liječnika.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) Medicinski fakultet u Zagrebu pokrenuo je javnu nabavu za uslugu izrade projektne dokumentacije i projektantskog nadzora za cjelovitu obnovu građevine Šalata 6. Ta zgrada bit će rekonstruirana i dograđena kako bi se ondje mogla otvoriti studentska poliklinika. Naime, zagrebački studenti koji se razbole sada moraju na hitnu. Druga opcija im je da svog obiteljskog liječnika zamjene onime u mjestu studiranja. To onda rezultira time da kada dođu doma za praznike, u mjestu prebivališta nemaju liječnika.

Kako smo izvijestili u studenom prošle godine, u poliklinici će raditi nastavnici i suradnici Medicinskog fakulteta. Prema ranijoj najavi fakulteta, ambulanta će studentima nuditi pružanje primarne zdravstvene zaštite te specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, s naglaskom na dostupnost i kontinuitet skrbi za studente.

Procijenjena vrijednost javne nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije i projektantskog nadzora je 750.000 eura. Rok za dostavu ponuda je 9. ožujka u 10 sati. Inače, zgrada na adresi Šalata 6 izgrađena je ’30-ih godina 20. stoljeća, izvorno je bila Ortopedska i zubna klinika i u njoj je do potresa 2020. radila Klinika za ortopediju. Od potresa se zgrada ne koristi. Prema idejnom rješenju dostupnom u EOJN-u, zahvat se sastoji od rušenja dijela postojećih građevina na lokaciji, potpune rekonstrukcije glavne zgrade i

dogradnje manje zgrade, povezane hodnikom s glavnom zgradom, u koju će se smjestiti uglavnom energetska i strojarska oprema i uređaji. Uz to, na lokaciji će se izgraditi/ rekonstruirati i manja prizemna građevina u koju će se smjestiti medicinski plinovi, te nova trafostanica.

Inače, u Zagrebu je na Trgu žrtava fašizma studentska poliklinika djelovala do 2010. godine, no nakon što je zgrada u kojoj je bio i studentski dom vraćena u vlasništvo HAZU-a, prestala je raditi i poliklinika. Iako su prijašnjih godina neki od kandidata na izborima za Studentski zbor obećavali otvaranje studentskih ambulanti, ozbiljnija inicijativa za otvaranje studentske poliklinike na Medicinskom stiže nakon što je u 2022. godini izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti medicinskim fakultetima omogućeno da otvaraju ordinacije za studente.