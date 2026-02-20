U ovoj zemlji hrvatski studenti mogu besplatno studirati, a sve o upisima doznajte na jednom mjestu

Jeste li znali da je studiranje na sveučilištima u Austriji besplatno za redovne studente iz Hrvatske? Dan austrijskih fakulteta, na kojem možete na jednom mjestu upoznati ponudu austrijskih fakulteta, održat će se u subotu, 7. ožujka u Zagrebu, a ulaz je besplatan uz prethodnu prijavu. Na događaju će se predstaviti deset austrijskih visokoškolskih institucija koje će posjetiteljima pružiti informacije o studijskim programima, jeziku izvođenja nastave, uvjetima upisa i studentskom životu.

Ako razmišljaš o studiju nakon mature i zanima te obrazovanje u inozemstvu, Austrija je odlična opcija. Blizina Hrvatske, visoka kvaliteta obrazovanja, međunarodna okolina i praktična iskustva čine austrijske fakultete privlačnima maturantima. Najbolje od svega, studiranje na sveučilištima je za studente iz Hrvatske, kao i ostalih zemalja Europske unije, besplatno.

No, kako odabrati pravi program i fakultet? Kako znati koji studiji su na njemačkom, a koji na engleskom? Odgovore donosi Dan austrijskih fakulteta u Zagrebu.

Lokacija : Austrijski kulturni forum, Gundulićeva 3, Zagreb

: Austrijski kulturni forum, Gundulićeva 3, Zagreb Datum : subota, 7. ožujka 2026.

: subota, 7. ožujka 2026. Vrijeme : 10:00 – 15:00 sati

: 10:00 – 15:00 sati Ulaz : besplatan

: besplatan Ne propusti priliku! Prijavi se i osiguraj svoje mjesto ovdje.

Što očekuje posjetitelje?

Na događaju će se predstaviti 10 uglednih austrijskih institucija: Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland, CAMPUS02 Fachhochschule der Wirtschaft, Sigmund Freud Privatuniversität, Fachhochschule Kufstein Tirol, FH Kärnten (Carinthia University of Applied Sciences), FH Oberösterreich (University of Applied Sciences Upper Austria), Montanuniversität Leoben (Technical University of Leoben), TU Graz (Graz University of Technology) i Sveučilište Klagenfurt te Österreich Institut (online škola njemačkog jezika).

Sudionici će predstaviti široku ponudu studijskih programa – od tehničkih i prirodoslovnih znanosti, IT-a i inženjerstva, preko ekonomije, društvenih znanosti, komunikacija i prava, pa sve do književnosti, germanistike i psihologije. Za one koji žele studirati na njemačkom, većina programa je upravo na njemačkom jeziku, dok se u IT-u i tehnologiji nude i programi na engleskom jeziku.

Posjetitelji će moći iz prve ruke saznati sve o uvjetima upisa, rokovima, prijemnim ispitima, smještaju, studentskim poslovima i troškovima studija. Sveučilišta i veleučilišta poznata su po povezanosti s industrijom, međunarodnim projektima i mogućnostima stručne prakse, a razgovor s njihovim predstavnicima pruža učenicima i roditeljima jasne informacije za donošenje važne odluke.

Na Danu austrijskih fakulteta dobit ćete pouzdane informacije, inspiraciju i pregled svih mogućnosti studija u Austriji na jednom mjestu.

– Ako želiš internacionalno iskustvo, kvalitetno obrazovanje i prilike za karijeru, ovo je događaj koji ne smiješ propustiti! Vidimo se, poručili su organizatori.