Studenti revoltirani, država nekima još nije isplatila stipendiju: 'To nam je za osnovne životne potrebe'

Dva mjeseca nakon objave prvih rezultata natječaja za 12.150 državnih socioekonomskih stipendija, dio studenata i dalje čeka novac na koji imaju pravo. Iako je povjerenstvo odlučilo o prigovorima i pojedinim studentima ih uvažilo, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih još nije objavilo konačne rang-liste. Studenti kojima je prigovor uvažen ne mogu prihvatiti uvjete stipendiranja odnosno sklopiti ugovor, pa isplata – unatoč završetku prvog semestra – i dalje stoji.

Još 17. prosinca 2025. objavljeni su prvi rezultati natječaja za 12.150 državnih stipendija namijenjenih studentima slabijeg socioekonomskog statusa, onima čije obitelji imaju niže prihode. Studenti koji nisu ostvarili pravo su do Božića mogli uložiti prigovor na rezultate. Povjerenstvo koje razmatra te prigovore nakon toga ima 30 dana da odluči koji će od tih prigovora uvažiti, a koje ne. Tih 30 dana odavno je prošlo.

Iako je povjerenstvo donijelo odluke i studenti kojima je prigovor usvojen obaviješteni su o odluci povjerenstva, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) i dalje nije objavilo konačne rezultate natječaja. To znači da studenti koji su naknadno ostvarili pravo ne mogu prihvatiti uvjete stipendiranja, što se smatra činom sklapanja ugovora. Samim time, stipendija im se još ne isplaćuje, iako je već okončan prvi semestar.

Od objave prvih rezultata prošlo je dva mjeseca, studenti kojima je prigovor prihvaćen još uvijek nisu dobili novac

Ministarstvo smo pitali zbog čega još uvijek nije javno objavljena lista prihvaćenih prigovora na rezultate natječaja za državne socioekonomske stipendije, koliko je prigovora prihvaćeno, a koliko ne i kada će Ministarstvo objaviti konačne rezultate natječaja te kada će biti otvorena mogućnost prihvata stipendije za studente koji su ostvarili pravo nakon prigovora. Zanimalo nas je i hoće li se i spuštati bodovna granica.

Iz odgovora Ministarstva da se iščitati da su stava kako pravilnik nije prekršen, jer je studentima dostavljen odgovor povjerenstva. Iako još uvijek ne mogu prihvatiti uvjete stipendiranja niti su dobili novac na koji imaju pravo.

– Studenti koji su podnijeli prigovor pravovremeno su obaviješteni o odluci povjerenstva, odnosno dostavljen im je odgovor na zaprimljeni prigovor u skladu s rokovima i odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa kojim je propisano da povjerenstvo odlučuje o prigovoru u roku od 30 dana od dana njegova podnošenja. Objava rang-listi studenata koji ostvaruju pravo na državnu stipendiju na temelju prihvaćenih prigovora, odnosno rang-listi studenata s prihvaćenim prigovorima koji nisu ostvarili pravo na državnu stipendiju te rang-listi studenata koji ostvaruju pravo na državnu stipendiju na temelju snižavanja praga je u završnom postupku. Predmetne rang-liste bit će uskoro objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih kao i prikaz broja zaprimljenih, odnosno odobrenih prigovora na rezultate Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2025./2026., odgovorili su iz MZOM-a za srednja.hr.

Studentica: Zvala sam Ministarstvo, nitko se nije javio

Ova stipendija iznosi 200 eura mjesečno. Mnogima ne zvuči mnogo, no studentima slabijeg imovinskog stanja koji ‘krpaju kraj s krajem’ taj je novac itekako bitan – mnogima pokriva režije, stanarinu, hranu… Studentica (podaci poznati redakciji, op.a.) kojoj je prigovor prihvaćen, ali i dalje nije dobila novac razočarana je ovakvim postupanjem.

– Do danas – 19. veljače 2026. – konačne rang-liste još uvijek nisu javno objavljene. U sustavu državnih stipendija (VIDRA) i dalje nije moguće prihvatiti uvjete stipendiranja niti unijeti IBAN, što znači da ugovori nisu sklopljeni, a isplata stipendija ne može započeti. Ono što dodatno zabrinjava jest velika razlika u odnosu na prošlu akademsku godinu. Primjerice, za 2024./2025. rang-liste studenata kojima je prigovor prihvaćen objavljene su krajem siječnja, a studenti su u roku od sedam dana mogli prihvatiti uvjete stipendiranja, do 29. siječnja 2025. Ove godine taj proces kasni već nekoliko tjedana, bez ikakvih javno dostupnih konačnih rezultata, ističe naša sugovornica.

I sama je pokušala doći do odgovora Ministarstva zašto se proces ovoliko oduljio, ali bezuspješno.

– Pokušala sam kontaktirati nadležnu službu Ministarstva putem više objavljenih telefonskih brojeva, kroz više dana i u više navrata, no nitko se nije javio. Tek nakon medijskog upita (srednja.hr) dobiven je općenit odgovor da su studenti o odluci obaviješteni u roku, iako suštinski problem ostaje – stipendiju nije moguće prihvatiti niti počinje njezina isplata, a konačne rang-liste nisu transparentno objavljene. Smatram da studenti imaju pravo na pravodobne, jasne i javno dostupne informacije, osobito kada je riječ o stipendijama koje su mnogima ključne za pokrivanje osnovnih životnih i studijskih troškova. Zbog toga želim skrenuti pozornost na dugotrajnost i netransparentnost ovog procesa te postaviti pitanje: kada će konačne rang-liste biti objavljene i kada će studentima kojima je prigovor prihvaćen biti omogućeno sklapanje ugovora i početak isplate stipendije?, pita se naša sugovornica.