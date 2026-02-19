Napetost uoči izbora za rektora: Dekanu Pravnog upravo je odbijen zahtjev da Senat otvori vrata javnosti

Tjedan dana uoči izvanredne sjednice Senata 26. veljače, izbori za rektora Sveučilišta u Zagrebu ponovno otvaraju raspravu o transparentnosti postupka. Dok će aktualni rektor Stjepan Lakušić i dekan Pravnog fakulteta Ivan Koprić toga dana predstaviti svoje programe, izborno povjerenstvo odbilo je Koprićev prijedlog da sjednica bude otvorena široj javnosti. Povjerenstvo tvrdi da su pravila jasna, postupak transparentan i da je svim kandidatima osigurana jednaka vidljivost. Inače, na nedavnim izborima u Rijeci kandidati su se sučelili javno, a pitanja su im mogli postavljati čak i gledatelji studentske emisije.

Za točno tjedan dana, 26. veljače, održat će se izvanredna sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu. Razlog: u tijeku su izbori za rektora koji će sveučilištem upravljati do 2030. godine, a tog će dana dvojica kandidata predstaviti svoje programe koji su već javno dostupni. Kandidati su aktualni rektor Stjepan Lakušić i dekan Pravnog fakulteta Ivan Koprić.

Koprić je proteklog tjedna od izbornog povjerenstva zatražio da sjednica Senata na kojoj će kandidati izložiti svoje programe bude otvorena široj javnosti. Pozvao je na potpunu transparentnost postupka i jednaku vidljivost obaju kandidata, ističući da je riječ o pitanju od interesa ne samo za akademsku zajednicu, nego i za širu javnost. Povjerenstvo je sada njegov prijedlog – odbilo.

Povjerenstvo: ‘Svim predloženicima za rektora osiguran je ravnopravan položaj i jednaka vidljivost’

U odluci stoji da na toj izvanrednoj sjednici mogu sudjelovati isključivo osobe koje su izrijekom navedene u Pozivu za izbor rektora i Uputi za izbor rektora Sveučilišta u Zagrebu. To su, uz članove Senata, članovi Sveučilišnoga vijeća, članovi Odbora za statutarna pitanja, predsjednici sveučilišnih statutarnih odbora, predsjednik Etičkoga savjeta i predstavnik reprezentativnoga sindikata iz djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja koji sudjeluje u radu Senata bez prava glasa. Odluku kojom je obijen Koprićev prijedlog potpisuje predsjednik izbornog povjerenstva Vladislav Brkić, inače dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta.

– Poziv i Uputa su jednoglasno doneseni na 2. sastanku Izbornoga povjerenstva 3. prosinca 2025. i odmah su učinjeni dostupnima svim članovima Senata Sveučilišta u Zagrebu, ali i općoj javnosti. Poziv i Uputa precizno i izvan svake sumnje te izrijekom, po sistemu numerus clausus, predviđaju osobe koje će prisustvovati Izvanrednoj sjednici. Postupak izbora rektora, upravo ovakav kakav je utvrđen Pozivom i Uputom, je potpuno transparentan i pravno posve siguran, svim predloženicima za rektora osigurava ravnopravan položaj i jednaku vidljivost, svim dionicima puno povjerenje, a sveučilišnoj, akademskoj i općoj javnosti informiranost. Zahtjev predloženika prof. dr. sc. Ivana Koprića nesukladan je Pozivu i Uputi te je usmjeren na retroaktivnu promjenu pravila izbornoga postupka u njegovu tijeku, odnosno u fazi kada je on već odmaknuo. Zahtjev predloženika prof. dr. sc. Ivana Koprića zapravo je usmjeren na izmjenu Poziva i Upute, pa Izborno povjerenstvo smatra da o Zahtjevu nije ni održivo ni dopušteno meritorno odlučivati, nego Zahtjev treba odbaciti, stoji u odluci.

Dodatno je navedena i točka Statuta Sveučilišta koja opisuje kako se osigurava javnost Sveučilišta i da će povjerenstvo u skladu s tim stavkom i dalje postupati.

– Sve izneseno u ovoj Odluci, u skladu s Pozivom i Uputom, jednako će se ili na odgovarajući način primjenjivati i na Izbornoj sjednici Senata koja će se održati 10. ožujka 2026, navedeno je u odluci koju potpisuje Brkić, a koju možete vidjeti pri dnu članka.

Sličan scenariji dogodio se i 2018. godine: U Rijeci su se kandidati javno sučelili

One koji pamte izbore za rektora održane 2018. godine ovakva odluka neće iznenaditi. Tad su na izborima za rektora sudjelovala isto dvojica kandidata – Damir Boras i Damir Bakić. Te su godine novinari 16 redakcija uputili apel kojim su zatražili da im se omogući prisustvo predstavnika na sjednici Senata na kojoj su sindikati predstavili programe, odnosno na sjednici Senata na kojoj se tajnim glasanjem birao rektor.

Ne samo da im taj zahtjev nije odobren, nego je novinarima bilo zabranjeno uopće ući u zgradu Sveučilišta – ostavljeni su pred vratima Rektorata na -2°C. Tadašnji Borasov prorektor Miljenko Šimpraga pravdao se da to nije bila niti ranija praksa, ali je HRT to večer u Dnevniku emitirao snimke iz arhive na kojima je bilo vidljivo da su mediji, pa čak i studenti koji nisu imali pravo glasa, bili na prijašnjim izbornim sjednicama. Javnost je tada bila zgrožena postupanjem Sveučilišta, ali ipak se našao jedan koji je branio takav potez – Slobodan Prosperov Novak – koji je u emisiji HRT-a ‘Pola ure kulture’ konstatirao da ‘ne može ulica birati rektora najvećeg Sveučilišta u Hrvatskoj’.

Inače, izbore za rektora nedavno je zaključilo još jedno od naših najvećih, Sveučilište u Rijeci. Ponavljali u nekoliko navrata zbog neriješenog rezultata, a u jednom od njih troje kandidata javno je predstavilo svoje programe – netom prije izbora sučelili su se u emisiji studentske medijske platforme Kišobran. Budući da se emisija emitirala javno, putem YouTubea, to je bila prilika da svatko tko želi kandidatima postavlja pitanja. Ondje je tako, među ostalim, novoizabrani riječki rektor Goran Hauser priznao da je član HDZ-a.

Podsjetimo, ususret izborima obojici smo se kandidata obratili za intervju. Rektor Lakušić nije odgovorio na naša pitanja pa smo tako sami analizirali njegov prvi mandat, dok razgovor s kandidatom Koprićem možete pronaći ovdje. Dekani nekih od najvećih fakulteta u Zagrebu za srednja.hr otkrili su što očekuju od rektora koji će sveučilištem upravljati do 2030. godine. Odluku izbornog povjerenstva kojom se odbija prijedlog kandidata Koprića možete vidjeti u nastavku. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.