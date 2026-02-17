Isti problem muči studente Kineziološkog već dvije godine: 'Nitko nije poduzeo ništa'

Parter gimnastičke dvorane Kineziološkog fakulteta već dvije godine je oštećen. Student nam je ispričao da se njegov kolega spotaknuo i pao, iako nam Studentski zbor tvrdi da se na tom dijelu dvorane više ne održava nastava. Dekan fakulteta Tomislav Rupčić objašnjava nam da je sanacija oštećenja već u planu ove godine, a uprava razmatra i cjelovitu obnove dotične dvorane.

Studenti Kineziološkog fakulteta u Zagrebu javljaju nam da je u gimnastičkoj dvorani već dvije godine oštećen parter. Jedan student nam je ispričao da se njegov kolega spotaknuo o rupu na parteru i ozlijedio, zbog čega smatra da bi fakultet što prije trebao sanirati oštećenje u dvorani.

– Na sredini partera je jedna rupa koja predstavlja rizik za ozlijede gležnjeva, a to se i dogodilo jednom gimnastičaru prije godine dana. Više studenata se žalilo na to, međutim nitko nije poduzeo ništa po tom pitanju, tako da taj problem još stoji, ispričao nam je jedan student, dodajući da je zbog toga prošle godine otkazano jedno gimnastičarsko natjecanje.

Nastava se ne održava na oštećenom dijelu dvorane

Studentski zbor Kineziološkog fakulteta potvrdio nam je da je upoznat s oštećenjem u dvorani i da su o tome još prošle godine obavijestili upravu fakulteta, nakon čega je ona pokrenula postupak procjene troškova obnove. Studentski zbor nam je pojasnio da nije riječ o rupi ‘nasred’ partera, već o oštećenju na jednom kutu. Na oštećenom dijelu dvorane nastava se ne održava, a kako nam kažu iz Studentskog zbora, ostatak dvorane i sprava se redovno koristi, a nastava i ispiti odvijaju se neometano.

– Rješavanje infrastrukture gimnastičke dvorane predviđeno je u sklopu velikog četverogodišnjeg plana unaprjeđenja infrastrukture za razdoblje 2026. – 2030., koji je podržan od strane Sveučilišta u Zagrebu i nadležnog Ministarstva. U okviru tog plana, sanacija i unaprjeđenje prostora gimnastičke dvorane planirani su kao jedan od prioritetnih zadataka te je njihova realizacija predviđena u najkraćem mogućem roku, odgovorili su nam iz SZ-a.

Razmatra se i cjelovita obnova dvorane

Nakon ovog javili smo se i dekanu Kineziološkog fakulteta Tomislavu Rupčiću, koji nam je odgovorio da je nabava novog partera uvrštena u financijski plan i plan nabave Fakulteta za 2026. godinu, za što su podaci javno dostupni. Uprava Fakulteta s nastavnicima sportske gimnastike razmatra i veću obnovu navedene dvorane, što bi podrazumijevalo građevinske radove i nabavu novih sprava i rekvizita.

– Trenutačna procjena vrijednosti cjelovite obnove s opremanjem iznosi oko 200.000,00 eura. S obzirom na to da su sredstva za parter već predviđena financijskim planom za 2026. godinu, aktivno razmatramo financijska rješenja koja bi omogućila realizaciju spomenute potpune obnove dvorane, te vjerujemo kako ćemo pronaći optimalan model financiranja, odgovorio nam je dekan.

‘Jedan od temeljnih ciljeva je plansko rješavanje izazova’

Međutim nije nam odgovorio na pitanje je li netko od studenata doista ozlijeđen u dvorani. Naglasio je da je zaštita zdravlja i dobrobiti studenata jedno od strateških opredjeljenja Kineziološkog fakulteta.

– Kineziološki fakultet sustavno prati i kontinuirano unaprjeđuje uvjete rada s ciljem osiguravanja sigurnog, kvalitetnog i poticajnog okruženja za studente. Jedan od temeljnih ciljeva razvoja Fakulteta jest, nakon dugog niza godina, plansko i postupno rješavanje infrastrukturnih izazova uz istodobno podizanje studentskog standarda. U području infrastrukture, u proteklih nekoliko mjeseci u potpunosti je obnovljena sportska dvorana za hrvanje, dok su trenutačno u tijeku radovi na obnovi četiri učionice u kojima se odvija nastavni proces, navodi dekan Rupčić.

Fakultet planira opsežne radove

Tijekom ove akademske godine Kineziološki fakultet planira obnovu sportske dvorane za košarku i nogomet i prostora dijagnostičkog centra (vrijednost investicije viša od 850.000 eura) te obnovu dijela prvog kata koji obuhvaća devet ureda, četiri učionice i jedan laboratorij, za što procijenjena vrijednost radova s opremanjem iznosi oko 500.000 eura. Uz to Fakultet će obnoviti studentske svlačionice i sanitarne čvorove, a radovi će se provesti u dvije faze, od kojih je prva vrijedna oko 200.000 eura.