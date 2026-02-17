Faks Donosimo prvu listu najpoželjnijih fakulteta u 2026. Pogledajte gdje sve vlada borba za mjesto

Martina Gelenčir srednja.hr

17. veljača 2026.

Samo dva tjedna od početka prijava studijskih programa u 2026. godini jasno je da će se za neka mjesta voditi ozbiljna ‘bitka’. Pojedini fakulteti već sada imaju značajno više prvih izbora maturanata od upisne kvote, a prva lista najpoželjnijih fakulteta pokazuje da su na vrhu već tradicionalno gluma i logopedija.

Akademija dramske umjetnosti | foto: srednja.hr/Pexels

Već nešto više od dva tjedna u sustavu Postani student traju prijave studijskih programa u 2026. godini. I ako to u većini slučajeva maturanti mogu obaviti do sredine srpnja, na nekim studijima već sada vlada prava borba za svako mjesto. Vidljivo je to iz podataka Središnjeg prijavnog ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), koji je objavio prvu listu najpoželjnijih fakulteta u 2026. godini.

Prva lista najpoželjnijih fakulteta: Na vrhu gluma i logopedija

Kada je riječ o omjeru maturanata kojima je to prvi izbor i ukupne upisne kvote, na studijima s više od deset mjesta situacija je slična kao i protekle godine. Trenutačno je najpoželjniji studij glume na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, na kojem je mjesta za 12 novih studenata, a prvi je izbor za 71 kandidata, barem za sada. Slijedi logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu na kojoj je 50 mjesta, a trenutačno je prvi izbor za 244 maturanta. Top pet najpoželjnijih studija nakon prva dva tjedna prijava prema omjeru prvih izbora i kvote zaokružuju radiološka tehnologija na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu fizioterapija na Fakultetu zdravstvenih znanosti u Splitu i kriminalistika, studij koji zajednički izvode MUP, Policijska akademije i Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti. Ostatak trenutačno najpoželjnijih studija možete vidjeti u tablici ispod.

Izvor: AZVO/Središnji prijavni ured

Top 10 studija prema broju prvih prijava

Ako se ne promatra omjer kvote i prvih izbora nego samo broj maturanata kojima je neki studij na prvom mjestu, najviše prvih prijava je na medicini Medicinskog fakulteta u Zagrebu. I ove je godine 300 mjesta, a studij je prvi izbor za 585 maturanata. Slijedi studij elektrotehnika i informacijska tehnologija i računarstvo na FER-u, s 523 prva izbora, a 660 je mjesta. Na vrhu studija s najviše prvih izbora za sada su još arhitektura na Arhitektonskom u Zagrebu, poslovna ekonomija na Ekonomskom u Zagrebu i logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom. Trenutačno najpoželjnije studije prema broju prvih prijava možete vidjeti u tablici ispod.

Izvor: AZVO/Središnji prijavni ured

Prve rang-liste izlaze u travnju

Prve, orijentacijske liste, maturantima će biti će vidljive 27. travnja od 9 sati. Kroz ožujak, travanj, svibanj, lipanj i prvu polovinu srpnja trajat će prijave studija. Privremene liste upisa na fakultete postaju vidljive 8. srpnja. Nadalje, prijave studija traju do 15. srpnja u 13:59 sati, osim ako je visoko učilište odredilo raniji rok. To se, primjerice, dogodi kada fakultet održava prijemni ili drugu provjeru za upis. Istoga dana, ali iza 15 sati, izaći će i konačne rang-liste upisa na fakultete. Detaljno kalendar upisa na fakultete  u 2026. možete proučiti na ovoj poveznici.

U nastavku se nalazi lista svih studija s brojem prijava na dan 16. veljače 2026., a riječ je o podacima AZVO-a. Napomena: ako vam lista u nastavku nije vidljiva, osvježite stranicu, a možete je preuzeti na ovom linku.

