Oni će vas liječiti: Ovo su najbolji studenti Stomatološkog, proglašeni i najbolji profesori faksa

Velik interes maturanata za dentalnu medicinu ne jenjava ni ove godine, a najnoviji podaci ponovno potvrđuju status ovog studija kao jednog od najpoželjnijih u zemlji. Usporedno s tim brojkama, na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu istaknuti su i nagrađeni oni s izvrsnim uspjesima – od studenata s najvišim prosjecima do profesora.

Prva ovogodišnja lista najpoželjnijih studija otkrila je da se u top odabirima kod maturanata i ove godine nalazi studij dentalne medicine Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. A na top izboru za maturante neki su danas top studenti. Ovaj je fakultet nedavno, povodom Dana Stomatološkog fakulteta, nagradio najbolje među njima.

Tko su najbolji studenti Stomatološkog fakulteta?

Riječ je o dobitnicima Dekanove nagrade koja se dodjeljuje studentima koji su ostvarili najviše težinske prosjeke ocjena na svojim godinama studija. Oni su, navode sa Stomatološkog fakulteta, dokaz svijetle perspektive dentalne medicine u Hrvatskoj. Sa studija dentalne medicine na hrvatskom jeziku nagrađeni su studenti Maja Horvat, Noa Zečević, Mia Momčilović, Iva Jukić i Mia Banovac. Kada je riječ o studiju dentalne medicine na engleskom jeziku, najbolje ocjene imaju Alen Krivdić, Sara Ostojić, Ivan Boras i Matea Bianca Markusi. Svi oni nisu dobili samo priznanje, već i novčanu nagradu koju su donirale tvrtke.

Kako je priopćeno sa Stomatološkog, osim akademskih uspjeha, fakultet je prepoznao i važnost društvenog djelovanja i sporta pa Laura Mikulčić nagrađena je za organizaciju humanitarnog ‘Dentakla’, a studenti Tena Smiljanić i Šimun Poje primili su priznanja za sportske uspjehe.

Nagrađeni i najbolji nastavnici

S fakulteta navode i da kvaliteta studija ne bi bila moguća bez predanih mentora i profesora. Tako su temeljem studentskih anketa i znanstvene produktivnosti, nagrađeni i najbolji nastavnici i znanstvenici Stomatološkog fakulteta. Najbolji nastavnici po izboru studenata su: Matija Vid Prkačin, Ljiljana Šerman, Iva Butić, Zrinka Tarle, Mia Smoljan Basuga, Krešimir Bašić, Vladimir Prpić, Iva Mihatov Štefanović, Petra Bučević Sojčić, Matej Par i Predrag Knežević. Posebno priznanje studenata kao najbolji asistent dobio je Bruno Špiljak, a među nastavnicima Larisa Musić. Priznanje za najbolji doktorski rad u 2025. godini dodijeljeno je Marku Zlendiću, dok su kao znanstveno najproduktivniji nastavnici istaknuti Luka Šimunović i Danijela Marović.

Posebno mjesto dobili su i nastavnici koji su svojim radom ostvarili globalni utjecaj. Priznanje za uvrštenje među dva posto najutjecajnijih svjetskih znanstvenika u 2024. godini prema listi Sveučilišta Stanford dobili su: Liborija Lugović Mihić, Hrvoje Brkić i Matej Par. Osim toga, profesor Hrvoje Brkić dobio je zahvalnicu kao urednik časopisa Acta stomatologica Croatica za unaprjeđenje rada časopisa u razdoblju od 2006. do 2026., a Ivan Alajbeg dobio je zahvalnicu za promicanje ugleda Stomatološkog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu na međunarodnoj razini kao predsjednik Association for Dental Education in Europe.

Inače, na Stomatološki fakultet u Zagrebu može se ove godine upisati ukupno 90 studenata, studij je za sada, prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, prijavilo 535 maturanata. Za 241 to je prvi izbor. Već su objavljeni i detalji prijemnog ispita, testa psihomotorike u 2026., o čemu više možete čitati ovdje.