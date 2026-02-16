Sveučilište u Zagrebu otvorilo prijave za Erasmus, možete dobiti stipendiju do 550 eura

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za prijavu na Erasmus+ programe razmjene. Studenti u inozemstvu mogu ići na dva do 12 mjeseci uz naknadu od 500 do 550 eura mjesečno. Studenti se biraju na temelju svojih ocjena, znanja stranog jezika te motivacijskog pisma. Prvi korak za prijavu su konzultacije s ECTS koordinatorom vašeg fakulteta, koji će vas uputiti koje kolegije na vanjskom fakultetu možete upisati.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2026./2027. Na razmjenu se mogu prijaviti studenti nekog od 36 fakulteta u Zagrebu, a na Erasmus se može ići od 1. lipnja 2026. do 30. rujna 2027. godine.

Studenti trebaju ispuniti samo jednu online prijavu na kojoj mogu izabrati do tri različita izbora inozemnih sveučilišta na koja žele ići. Pojedini fakulteti zatim će rangirati studente na samo jedan od odabranih izbora.

Studenti na razmjenu mogu ići u države Europske unije i zemlje pridružene programu s kojima Sveučilište u Zagrebu ima potpisane Erasmus+ međuinstitucijske sporazume (Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska. Razmjena traje od dva do 12 mjeseci.

Prvo se trebate javiti ECTS koordinatoru

Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na fakultetima na koji dolaze na razmjenu. Studenti ostaju upisani na matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu tijekom cijele studentske razmjene, što znači da ne smiju završiti svoj studij niti smiju biti u statusu mirovanja na matičnoj ustanovi dok su na razmjeni. Ako se nalaze u kategoriji studenata koji imaju obvezu participacije u troškovima studija, za trajanja mobilnosti dužni su platiti troškove participacije.

Na Natječaj se mogu prijaviti redoviti i izvanredni studenti koji studiraju na Sveučilištu u Zagrebu, s time da izvanredni studenti tijekom mobilnosti moraju pohađati redoviti studij u punom vremenu na inozemnom sveučilištu. Za dogovor o odabiru fakulteta za razmjenu potrebno se unaprijed javiti ECTS koordinatorom vaše sastavnice, koji uspoređuje studijske programe matičnoga i inozemnoga sveučilišta.

Studenti koji namjeravaju pisati završni rad u inozemstvu moraju unaprijed osigurati potporu mentora s institucije na koju odlaze na razmjenu te pismo odobrenja priložiti u dokumentaciji za prijavu.

Financijska potpora 500-550 eura mjesečno

Studenti imaju pravo i na financijsku potporu za životne troškove. Studenti koji idu u Bugarsku, Litvu, Mađarsku, Sjevernu Makedoniju, Poljsku, Rumunjsku, Srbiju ili Tursku dobit će 500 eura mjesečno, a ostali će dobiti 550 eura mjesečno. Studenti će dobiti i potporu za putne troškove čiji iznos ovisi o udaljenosti instituta gdje student ide na razmjenu od matičnog sveučilišta. Studenti u lošijoj financijskoj situaciji koji su odabrani za razmjenu, imaju pravo na dodatnu financijsku potporu od 250 eura mjesečno.

Osnovni kriteriji za odabir studenata su motivacijsko pismo, dosadašnje ocjene na studiju i znanje jezika na kojem se izvodi studijski program za koji se prijavljuju. Sastavnice mogu imati dodatne kriterije za odabir studenata, a u tom slučaju one moraju biti unaprijed objavljenje na njihovim web stranicama. Povjerenstvo za odabir studenata koji će ići na razmjenu imenuje dekan institucije.

Što je potrebno predati?

Za prijavu je potrebno uploadati sljedeće dokumente:

Obavezna dokumentacija

Životopis na hrvatskom ili engleskom (poželjno u Europass formatu)

Motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku do 300 riječi

Ovjerenu potvrdu o upisu u akademsku godinu u trenutku prijave na natječaj

Prijepis dosad položenih ispita i ocjena s ECTS bodovima za trenutačnu i prethodne studijske razine

Potvrdu o znanju jezika na kojem se izvodi nastava (minimalno B2 razina znanja prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike)

Opcionalna dokumentacija

Pismo odobrenja (obrazac Approval form for final thesis) (Za studente koji žele u inozemstvu pisani završni rad)

Potvrdu obiteljskoga liječnika ili liječnika specijalista i rješenje nadležne ustanove iz kojeg se vidi postotak i vrsta oštećenja (za studente s invaliditetom)

Dokumentaciju za studente lošije financijske situacije za dodatnu financijsku potporu

Studenti se na Erasmus mogu prijaviti najkasnije do podneva 5. ožujka 2026. godine. Puni tekst natječaja pročitajte u nastavku, a sve potrebne privitke preuzmite na poveznici.

