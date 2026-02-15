Proglašeni najbolji sportaši velikog sveučilišta: 'Trenirala sam šest dana u tjednu, nekad i po dva puta'

Najbolja sportašica Sveučilišta u Zagrebu za prošlu akademsku godinu je atletičarka Veronika Drljačić s Kineziološkog fakulteta, dok je najbolji sportaš Mateja Nikolić, student na Fakultetu strojarstva i brodogradnje čija je strast taekwondo. Balansiranje fakulteta i sporta, slažu se, nije nimalo lak zadatak, a država bi sveučilišni sport trebala i financijski bolje podupirati.

Sveučilište u Zagrebu nagradilo je svoje najbolje studente sportaše u akademskoj godini 2024./2025. – Veroniku Drljačić i Mateja Nikolića. Veronika studira na Kineziološkom fakultetu (KIF) i paralelno ostvaruje vrhunske rezultate u atletici, a sa Sveučilišta posebno ističu njezinu srebrnu medalju na Svjetskom sveučilišnom prvenstvu. Matej je pak student Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB) koji je u taekwondou obranio titule državnoga i europskoga sveučilišnog prvaka.

Balansiranje fakulteta i sporta

Uravnotežiti akademske i sportske obveze, slažu se, nije uvijek jednostavno. Matej ističe da zbog zahtjevnosti svog fakulteta dosta vremena provodi na predavanjima i učeći. Uz fakultet, njegovo vrijeme i posvećenost zahtijeva i taekwondo.

– Kombiniranje tih dviju obaveza zna biti teško i naporno, ali uz dosta truda i discipline može se biti uspješan na oba ‘fronta’. Moj tjedan je najčešće ispunjen odlaskom na predavanja, učenjem i odlaskom na trening. Kada se približavaju ispitni rokovi više vremena provodim učeći. Kada ispitni rokovi prođu, tada imam više vremena za treniranje i odlaske na natjecanja u različite države Europe. Iako imam puno obaveza uvijek nađem vrijeme za druženje s curom i prijateljima, priča nam Matej.

Iako je sada već diplomirala, i Veroniki je usklađivanje studija i sporta predstavljalo veliki izazov. Oboje su, kaže, zahtjevni sami po sebi, a kada se vode paralelno na visokoj razini, traže iznimnu organizaciju, disciplinu i puno odricanja. Najveći izazov bio je manjak vremena, ali i konstantni fizički i mentalni umor koji se s vremenom nakupljao.

– Moj tipičan tjedan bio je vrlo strukturiran i ispunjen od jutra do večeri. Trenirala sam šest dana u tjednu, pri čemu sam ponedjeljkom, srijedom i petkom imala po dva treninga dnevno. Dan bi najčešće započinjao jutarnjim treningom, nakon kojeg bih išla direktno na fakultet na predavanja ili vježbe. Nakon fakultetskih obveza slijedio bi popodnevni ili večernji trening, što je značilo da su dani bili dugi i dosta intenzivni, prisjeća se Veronika.

Sport uči disciplini

Učila je kada god bi stigla – u pauzama između treninga i fakulteta, navečer nakon treninga, a najčešće vikendom, kada je imala nešto više vremena i mogla se u potpunosti posvetiti gradivu.

– Često sam učila umorna, ali sam se trudila biti maksimalno fokusirana kako bih iskoristila svaki slobodan trenutak. Naravno, nije uvijek išlo glatko. Bilo je trenutaka kada sam morala učiti na pripremama, na putovanjima ili između utrka. Također, bilo je situacija kada sam zbog natjecanja propuštala nastavu, što je zahtijevalo dodatnu organizaciju i dogovor s profesorima. Unatoč svemu, sport me naučio disciplini, odgovornosti i dobroj organizaciji, što mi je uvelike pomoglo da uspješno završim fakultet i paralelno gradim sportsku karijeru, ističe Veronika.

Ključ za uspješno balansiranje između ovih dviju strana za Mateja je u – disciplini.

– Moram imati disciplinu. Kada osjetim da mi je teško nikad ne odustajem, nego nastavim dalje. Znam da se sve može, samo treba vjerovati, voljeti i biti uporan te će uz naporan rad doći dobri rezultati. Također, nikad nisam tražio odgode ispita jer sam uvijek kontinuirano učio. Nisam kampanjac, te ako bi radio u zadnji tren bilo bi mi teže polagati ispite, objašnjava Matej.

‘Moram se znati prilagoditi’

Veronikin ključ je pak u dobroj organizaciji, jasnim prioritetima i realnim očekivanjima od same sebe. Objašnjava nam da je vrlo rano shvatila da ne može sve raditi savršeno u isto vrijeme, ali može sve raditi dovoljno dobro ako zna kada je što u fokusu. Postoje razdoblja kada sport mora biti apsolutni prioritet, primjerice pred velika natjecanja, i tada se druge obveze prilagođavaju tome. Isto tako, u nekim razdobljima akademske obveze zahtijevaju više pažnje pa se tada treninzi malo rasterete u dogovoru s trenerom.

– Ono što mi je kroz godine najviše pomoglo jest to da sam naučila slušati sebe i prepoznati granice. Nisu svi dani isti, nekad imaš više energije, nekad jednostavno ide teže, i s tim se treba znati nositi bez dodatnog pritiska. Trudila sam se ne gomilati obveze i ne ostavljati sve za zadnji trenutak jer to dugoročno stvara stres koji se prenosi i na treninge i na učenje. Nemam neku tajnu formulu, ali imam rutine koje su mi davale stabilnost. Volim unaprijed isplanirati tjedan i znati što me čeka, primjerice kada treniram, kada učim i kada imam barem malo vremena za odmor, jer mi to daje osjećaj sigurnosti. Istovremeno sam naučila da se moram znati prilagoditi kada stvari ne idu onako kako sam zamislila, a to se u sportu događa vrlo često, dodaje Veronika.

Ulaganje države u sveučilišni sport

S Matejem i Veronikom razgovarali smo i o financijskom aspektu sveučilišnog sporta. Matej smatra da bi država trebala više ulagati i poticati sveučilišni sport zato što sport donosi disciplinu i uči mlade kako se nositi s pobjedama i porazima.

– Isto tako donosi zdrav život i krug pravih prijatelja. Sve ove vrijednosti koje donosi sveučilišni sport je ulog u zdravog pojedinca kao i društvo u cjelini, dodaje Matej.

S njim se slaže i Veronika. Kako kaže, model kakav postoji u Sjedinjenim Američkim državama pokazuje koliko snažan sustav može biti kada se sport i obrazovanje sustavno povežu.

– Tamo sportaši imaju kvalitetne uvjete za treniranje, stipendije, stručnu podršku i sigurnost da paralelno mogu razvijati akademsku i sportsku karijeru. Kod nas često sportaši ovise o vlastitim sredstvima, pomoći obitelji ili kluba, što dodatno otežava studiranje. Financijska potpora, stipendije i bolja infrastruktura omogućile bi mladim sportašima da se bez konstantnog egzistencijalnog pritiska posvete i fakultetu i sportu. Time bi se smanjilo odustajanje bilo od sporta, bilo od obrazovanja, naglašava Veronika.

Za kraj, mladim sportašima želi prenijeti poruku da ne moraju birati između sporta i škole, već da je uz dobru podršku i organizaciju moguće graditi obje karijere paralelno.

– Kroz sport sam izgradila disciplinu, upornost i naučila se nositi s pritiskom, a obrazovanje mi je dalo dodatnu širinu i sigurnost za ono što dolazi nakon sporta. Ta kombinacija mi je jako važna i smatram da upravo ona gradi cjelovite pojedince, zaključuje Veronika.