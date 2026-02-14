SC bio spreman nagraditi studente maskirane u nacista i logoraše: Ipak su se predomislili

Studentski centar u Splitu izbrisao je sa svog Instagram profila fotografiju na kojoj su studenti maskirani u nacista, čuvara logora, i njegove zatvorenike. Inače, tu su masku sa svog ‘Partyja pod maskama’, u suradnji sa Studentskim zborom Sveučilišta u Splitu, bili spremni nagraditi. Uvrstili su je među 40 maski koje su se natjecale za veoma privlačnu nagradu. Studenti su se nakon pritiska javnosti odlučili povući iz natjecanja.

Obrat u nagradnom natječaju za najbolju masku Sveučilišta u Splitu. Nakon pritiska javnosti, Studentski centar u Splitu (SCST) izbrisao je spornu fotografiju na kojoj je jedan student bio maskiran u nacista, čuvara logora, a njegova četvorica prijatelja u zatvorenike, te je zaključao komentare ispod objave u kojoj se sada nalazi 19 umjesto 20 maski. Podsjetimo, SCST i Studentski zbor Sveučilišta u Splitu (SZST) zajedno su organizirali ‘Party pod maskama’ koji je za cilj imao nagraditi najbolju masku. Ni studenti u Zboru, ali ni sam SCST u ovoj maski nisu vidjeli ništa sporno. Objavili su je među 40 maski od kojih su jednu planirali nagraditi.

‘Ne želimo ulaziti u kreativni izričaj pojedinih maski’

Nakon što nam se zbog sporne maske jučer javio jedan zabrinuti građanin, zatražili smo očitovanje SCST-a i SZST-a, ali ono je izostalo. SZST je pak za Index komentirao sljedeće.

– Ne želimo ulaziti u kreativni izričaj pojedinih maski niti spekulirati o namjerama njihovih autora i izvođača. Maskenbal je događaj zabavnog karaktera u kojem sudionici samostalno biraju način predstavljanja, a odgovornost za ideju i izvedbu maski snose njihovi autori. Sva pitanja koja se odnose na motive, poruke ili eventualne interpretacije konkretnih maski smatramo primjerenim uputiti izravno njihovim autorima. Ukoliko bi se utvrdilo da je nešto u suprotnosti sa zakonskim odredbama, vjerujemo kako su nadležne institucije te koje trebaju reagirati u skladu sa svojim ovlastima. Žao nam je ako se netko ovu masku doživio kao uvredu, ali važno je imati na umu kako je riječ o maškarama u kojima su satira i pretjerivanje sastavni dio tradicije. Smatramo da je vrijeme totalitarizama i zabrana, nadamo se, iza nas te da je važno očuvati prostor slobode izražavanja, uz poštivanje važećih zakona i odgovornosti pojedinaca, poručili su iz SZST-a.

Maskirani studenti u Splitu mogli su dobiti dobru nagradu

Ipak, fotografija maskiranih studenata je nestala. Dodajmo da su neki od komentatora veličali ovu masku, no našlo se i onih koji su izjavili da studente ‘može biti sram’.

Da se sve odigralo prema planu, studenti pod spornom maskom bi, ako bi do danas u 12 sati u komentarima na Instagram profilu SCST-a prikupili najviše ‘lajkova’ od svih maski, bili nagrađeni. Nagrada je, stoji u Pravilima nagradnom natječaja ‘Party pod maskama’, plaćeno putovanje za dvoje na jedno od sveučilišta SEA – EU o trošku SZST-a. Države o kojima je riječ su Španjolska, Francuska, Njemačka, Poljska, Malta, Italija, Norveška i Portugal. Uz to, studenti s najboljom maskom dobit će i Tommy poklon bon te bocu pića na sljedećem partyju. Istaknimo da su sponzori nagrade, stoji u Pravilima, i SCST i SZST.

Dopuna članka 14. veljače u 14:45

SCST je u međuvremenu na Instagram story podijelio mail koji su primili od ove grupe natjecatelja. Studenti su se predomislili i odlučili povući iz natjecanja.

– Dragi svi, povodom reakcija na našu masku sa studentskog maskenbala, želimo se kratko očitovati. Naša namjera ni u jednom trenutku nije bila vrijeđati, omalovažavati ili relativizirati bilo čiju patnju. Masku smo doživjeli isključivo kao tematsku interpretaciju zatvorskog koncepta. Svjesni smo da su pojedini vizualni elementi kod dijela javnosti izazvali negativne reakcije. Žao nam je ako je naš izbor kostima nekoga povrijedio ili uznemirio, to nam zaista nije bila namjera. Kako bismo izbjegli daljnje polemike i pokazali odgovornost, odlučili smo odustati od sudjelovanja u natjecanju za najbolju masku te molimo da se fotografija povuče iz daljnje promocije. Još jednom naglašavamo da iza svega nije stajala nikakva loša namjera. Hvala na razumijevanju. Natjecatelji maske broj 3, napisali su.