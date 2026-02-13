Utrka za rektora se zahuktava: Jedan od kandidata traži javno predstavljanje programa

Utrka za čelno mjesto Sveučilišta u Zagrebu ulazi u novu fazu. Nakon što je odlučeno da su kandidati aktualni rektor Stjepan Lakušić i dekan Pravnog fakulteta Ivan Koprić, Koprić sada traži da sjednica Senata na kojoj će kandidati izložiti svoje programe bude otvorena široj javnosti. U dopisu izbornom povjerenstvu poziva na potpunu transparentnost postupka i jednaku vidljivost obaju kandidata, ističući da je riječ o pitanju od interesa ne samo za akademsku zajednicu, nego i za širu javnost.

Već je nekoliko dana poznato da će na izborima za rektora Sveučilišta u Zagrebu snage odmjeriti dvojca kandidata, aktualni rektor Stjepan Lakušić i dekan Pravnog fakulteta Ivan Koprić. Objavljeni su i njihovi programi.

Kandidat na izborima za rektora traži da predstavljanje programa otvori za širu javnost

Koprić je sada od izbornog povjerenstva zatražio da sjednica Senata na kojoj će on i njegov protukandidat predstaviti programe bude otvorena široj javnosti.

– Poštovane članice i članovi Izbornog povjerenstva za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu, kao jedan od predloženika za rektora Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje ak. god. 2026./2027. – ak. god. 2029./2030., a u svrhu potpuno transparentnog procesa provedbe postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje ak. god. 2026./2027. – ak. god. 2029./2030., predlažem i upućujem Vam poziv za otvaranje izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu, zakazane za 26. veljače 2026., široj javnosti. Predstavljanje izbornih programa predloženika za rektora Sveučilišta u Zagrebu za novi mandat od značajnog je interesa za akademsku društvenu zajednicu, ali i opću javnost. Vjerujem da je i Sveučilištu i predloženicima u interesu i osobno s javnošću podijeliti detalje iz izbornih programa, s obzirom na to da su programi već i javno objavljeni, stoji u Koprićevu prijedlogu izbornome povjerenstvu.

Time bi se, podcrtava, ‘osigurala jednaka vidljivost obaju predloženika, potaknula konstruktivna rasprava o razvoju Sveučilišta te ojačalo povjerenje u sam izborni postupak’.

– Stoga vjerujem da ćete prihvatiti ovaj poziv, napisao je Koprić.

Tko će voditi sveučilište bit će poznato 10. ožujka

Inače, 26. veljače kandidati će braniti svoje programe rada pred članovima Senata koji im pritom mogu postavljati pitanja. Izborna sjednica Senata održat će se u utorak, 10. ožujka 2026. Novi će rektor biti izabran tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom ukupnoga broja članova Senata.

Izborno povjerenstvo kojemu se Koprić obratio s ovim prijedlogom čine dekan Rudarskog-geološko-naftnog fakulteta Vladislav Brkić, predsjednik povjerenstva, a uz njega i dekan Medicinskog Slavko Orešković, dekan Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Josip Margaletić, dekan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Ante Bilić Prcić, dekan Katoličko-bogoslovnog Mario Cifrak, dekanica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Ivančica Ternjej i dekan Akademije dramskih umjetnosti Davor Švaić.

Sam Koprić odgovorio nam je na niz pitanja o svojim stavovima vezanima uz upise, bi li povukao tužbu protiv bivše ministrice i pitanjima o studentskom standardu u članku koji možete pročitati ovdje. Njegov protukandidat i aktualni rektor Stjepan Lakušić nije odgovorio na naš upit, a njegov prvi mandat analizirali smo u tekstu na poveznici.