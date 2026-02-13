Pobuna studenata u Zagrebu: To nam otežava učenje za ispite, ne tražimo previše

Mnogi studenti za sve veće ispite pripremaju se u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici, međutim ona svoja vrata subotom zatvara već u 14 sati. Stoga studenti su pokrenuli peticiju kojom traže da im se omogući učenje i popodnevnim satima. Iz NSK nam odgovaraju da je popodnevni termin već rezerviran za radove, dezinsekciju i druge aktivnosti, međutim, tvrde da nastavljaju razmatrati mogućnosti i tražiti rješenja.

Studenti u Zagrebu pokrenuli su peticiju kojom traže produljenje radnog vremena Nacionalne i sveučilišne knjižnice subotom. NSK ponedjeljkom do petkom radi od 9 do 21 sat, a subotom radi od 9 do 14 sati te je nedjeljom zatvorena. Studenti žele da knjižnica subotom bude dulje otvorena, ako ne svakim vikendom, onda barem tijekom ispitnih rokova (u veljači, lipnju, srpnju i rujnu).

U desetak dana studenti su prikupili više od 1.100 potpisa. Naglašavaju da je za mnoge od njih NSK jedino mirno mjesto za rad te da im zatvaranje njihovih vrata usred dana direktno otežava pripremu ispita. Međutim i prije je bilo sličnih inicijativa, na primjer 2018. godine, kad su studenti uz produljenje radnog vremena tražili i otvaranje menze u NSK. Tad im je taj drugi zahtjev bio ispunjen, iako su nam iz SC-a Zagreb ranije rekli da ta menza ne posluje dobro.

– Smatramo da ključni problem leži u nedostatku financijske podrške Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Bez sustavnog financiranja dodatnih radnih sati i osoblja, knjižnica ne može ispuniti svoju primarnu svrhu u punom kapacitetu. Nadalje, u mnogim europskim gradovima, poput Praga, Budimpešte, Ljubljane, Beča, itd. sveučilišne knjižnice vikendom rade znatno dulje nego Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, često i do kasnih večernjih sati. Stoga smatramo da ne tražimo previše, nego da NSK dostigne europski standard rada sveučilišnih knjižnica, podijelili su s nama organizatori inicijative.

‘Trenutačno nije moguće uvesti dodatne termine’

Obratili smo se NSK-u kako bismo provjerili je li moguće da prihvate zahtjeve studenata. Odgovorili su nam da su na inicijativu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu već razmatrali prijedlog da produlje radno vrijeme subotom popodne jer im je važno da stvaraju što bolje uvjete za znanstveno-istraživački rad i učenje u prostoru Knjižnice. Međutim tvrde da za sad nažalost to još nije moguće.

– Nakon temeljite analize kapaciteta i organizacije rada, zaključeno je da trenutačno nije moguće uvesti dodatne termine. Postoji niz razloga – od već ugovorenih usluga koje su nabavljane u otvorenim postupcima javne nabave pa preinake uvjeta nisu moguće, do složenosti održavanja velike zgrade Knjižnice, odgovaraju nam iz NSK.

Nastavljaju razmatrati druge mogućnosti

Navode da je neke poslove moguće obavljati samo tijekom vikenda. Tako su subotu popodne rezervirali na primjer za veće popravke na sustavima, testiranja raznih alarmnih i zaštitnih sustava, zahtjevnije i bučnije građevinske radove, dezinsekciju i deratizaciju te sve druge poslove koji se moraju obavljati kada u Knjižnici ne borave djelatnici i korisnici.

– Napominjemo da su za pristup izvorima informacija, znanstveno-istraživački rad i učenje studentima dostupne visokoškolske knjižnice (Sveučilišta u Zagrebu i drugih javnih i privatnih sveučilišta te veleučilišta) i da je značajan broj tih knjižnica prilagodio svoj rad potrebama studenata svojih fakulteta/veleučilišta. Svjesni smo koliko je studentima važno imati dostupan i primjeren prostor za učenje, osobito u razdobljima ispitnih rokova. Stoga, iako trenutačne okolnosti ne omogućuju uvođenje dodatnih termina vikendom u NSK, nastavljamo razmatrati mogućnosti i tražiti rješenja u skladu s organizacijskim i tehničkim mogućnostima Knjižnice, odgovorili su nam na upit iz NSK.

Studenti i nakon godina odbijanja i dalje ne odustaju, a cilj peticije nije samo pritisak na NSK, već i pokretanje javne rasprave. Naglašavaju da žele apelirati i na resorno Ministarstvo da osiguraju uvjete kakve studenti zaslužuju.