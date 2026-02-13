Želiš karijeru, a ne samo diplomu? Ovaj studij te priprema za stvarni poslovni svijet

Tržište rada danas ne traži prosjek. Traži lidere. Traži analitičare. Traži one koji razumiju brojke, ljude i strategiju — i znaju donositi odluke kada je najvažnije. Ako želiš diplomu koja ima težinu i znanje koje ima primjenu, vrijeme je za sljedeći korak: stručni diplomski studij Poslovno upravljanje – MBA na Effectus veleučilištu.

Ovo nije ‘još jedan’ diplomski studij. Ovo je program osmišljen za ambiciozne studente i mlade profesionalce koji žele ubrzati svoju karijeru, povećati svoju konkurentnost i preuzeti upravljačke pozicije u privatnom ili javnom sektoru. Kombinacija suvremenih znanja, praktične primjene i rada na realnim poslovnim izazovima čini ovaj MBA snažnim iskorakom prema poslovnom uspjehu.

Stručni diplomski studij Poslovno upravljanje – MBA na Effectus veleučilištu traje 4 semestra (2 godine) i donosi 120 ECTS bodova, a njegovim završetkom stječeš akademski naziv magistar poslovnog upravljanja (mag. oec.). Studirati možeš redovno ili izvanredno, što znači da program možeš prilagoditi svom tempu — bilo da dolaziš direktno s prijediplomskog studija ili već gradiš profesionalnu karijeru.

Pet smjerova. Pet prilika za specijalizaciju. Jedan cilj – tvoj uspjeh.

Menadžment financija

Želiš razumjeti kako funkcionira novac na najvišoj razini? Ovaj smjer razvija stručnjake za investicije, financijsko planiranje i strateško upravljanje kapitalom. Idealno za karijeru u bankarstvu, financijskim institucijama i korporacijama.

Menadžment ljudskih potencijala i znanja

Ljudi su najveći kapital svake organizacije. Nauči kako prepoznati, razvijati i zadržati talente te graditi snažnu organizacijsku kulturu. Postani HR stručnjak, koji oblikuje budućnost poslovanja.

Porezi i poslovno pravo

Razumijevanje poreznog sustava i pravnog okvira poslovanja daje ogromnu konkurentsku prednost. Ovaj smjer otvara vrata karijeri u poreznom savjetovanju, financijskim institucijama i pravnim odjelima tvrtki.

Analitički menadžment

Podaci su nova valuta poslovanja. Nauči kako ih interpretirati, analizirati i pretvoriti u strateške odluke. Ako želiš biti osoba koja donosi odluke na temelju činjenica — ovo je smjer za tebe.

Bihevioralna ekonomija

Zašto ljudi kupuju? Zašto ulažu? Zašto ponekad donose nelogične odluke? Spoj ekonomije i psihologije daje ti duboko razumijevanje tržišta i ponašanja potrošača — znanje koje je danas iznimno traženo.

Znanje koje se vidi u CV-u — i u karijeri

MBA Poslovno upravljanje na Effectus veleučilištu usmjeren je na razvoj liderskih vještina, strateškog razmišljanja i donošenja odluka u kompleksnim uvjetima. Nastava je fokusirana na praktičnu primjenu znanja, rad na studijama slučaja i povezivanje s realnim poslovnim sektorom.

Ako želiš diplomu koja nosi vrijednost, specijalizaciju koja te izdvaja i znanje koje odmah možeš primijeniti — ovo je studij za tebe. Investiraj u sebe. U svoje znanje. U svoju budućnost. Tvoja Effectus MBA priča može početi već sada.

Prijave su otvorene do 23.02.2026. — osiguraj svoje mjesto na vrijeme.

Za više informacija kontaktiraj referadu: [email protected] ili posjeti službenu stranicu.