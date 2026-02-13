Student poginuo u tramvajskoj nesreći, dirljiv oproštaj profesorice: 'U šoku sam, bio je među najboljima'

Sarajevo tuguje za 23-godišnjim studentom Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu Erdoanom Morankićem, koji je izgubio život u stravičnoj tramvajskoj nesreći. Od njega su se potresnim riječima oprostili profesorica Đenita Kuštrić, Akademija i kolektiv Studentskog centra, ističući da je bio jedan od najboljih studenata svoje generacije, tih, skroman i izuzetno pristojan mladić.

Teška prometna nesreća dogodila se u četvrtak u Sarajevu, kada je tramvaj iznenada iskočio iz tračnica i udario u stanicu na kojoj su čekali putnici. U nesreći je preminuo student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, 23- godišnji Erdoan Morankić. Od njega se dirljivim riječima putem društvenih mreža oprostila profesorica ALU Sarajevo, Đenita Kuštrić.

Profesorica: Bio je jedan od najboljih studenata

– U velikoj sam žalosti, moj dragi student Erdoan Morankić poginuo je u tramvajskoj nesreći jučer u Sarajevu. Jedan od najboljih studenata svoje generacije na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, član Odbora za kvalitet, pametna glava i draga duša. Tragično, tragično. U šoku sam, tek sam saznala da je o njemu riječ. Moje duboko saučešće porodici, bratu blizancu, prijateljima i prijateljicama, kolegama i kolegicama iz klase, napisala je Kuštrić.

Erdoan je bio stanar Studentskog doma Nedžarići, gdje su također potreseni njegovom preranom smrću.

– Njegov prerani odlazak duboko je potresao cijelu našu ustanovu. Erdoan je bio tih, odgojen i izuzetno pristojan dobar mladić, kojeg ćemo pamtiti po njegovoj dobroti, skromnosti i poštovanju prema kolegama i zaposlenicima. Bio je mladić pred kojim je bila budućnost, a njegov prerani odlazak duboko je potresao cijeli kolektiv JU ‘Studentski centar’ Sarajevo. U ime Javne ustanove ‘Studentski centar’ Sarajevo, Upravnog odbora, svih zaposlenika i svih studenata koji borave u našim domovima, porodici upućujemo najiskrenije saučešće i izraze dubokog suosjećanja. Dijelimo vašu bol i stojimo uz vas u ovim teškim trenucima. Molimo Uzvišenog Allaha da mu podari vječni rahmet i najljepše mjesto u Džennetu, a njegovoj porodici sabur, snagu i utjehu, napisali su iz Studentskog centra u Sarajevu.

Oglasila se i Akademija: ‘Praznina koja ostaje duboko se osjeća, u tišini koja sada govori više od bilo koje riječi’

Slomljenog srca od svog se studenta III. godine Odsjeka za slikarstvo oprašta i Akademija likovne umjetnosti.

– Teško je pronaći riječi koje mogu izraziti bol zbog tragičnog gubitka mladog kolege i prijatelja koji je do jučer bio dio naše Akademije, naših svakodnevnih susreta, zajedničkog rada i umjetničkog poziva kojem se s predanošću posvetio. Erdoan je bio prisutan među kolegama i profesorima ne samo kao student, već kao dobra, vrijedna i uvijek nasmijana duša. Njegova toplina, ljudskost, posvećenost i neizmjerni talenat ostavit će trajni trag u našem kolektivu i u sjećanjima svih koji su ga poznavali i voljeli. Prerani odlazak Erdoana Morankića dolazi kao nenadoknadiv prekid jedne mladosti, jedne prisutnosti koja je donosila život i smisao u naš zajednički prostor. Praznina koja ostaje duboko se osjeća, u tišini koja sada govori više od bilo koje riječi. U ovim teškim trenucima, u ime Akademije likovnih umjetnosti, naših zaposlenih i studenata, upućujemo iskreno saučešće njegovoj porodici, prijateljima i kolegama. Dijelimo vašu bol i stojimo uz vas u žalosti, poručuju s Akademije u Sarajevu.

Erdoan je preminuo na mjestu nesreće, a ozlijeđene su još četiri osobe. Među njima i 17-godišnja srednjoškolka kojoj je amputirana noga. Kako jutros prenosi Dnevni avaz, vozač tramvaja je uhićen.

– Zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Teška kaznena djela protiv sigurnosti javnog prometa u vezi sa kaznenim djelom Ugrožavanje javnog prometa, slobode je lišen A.K. (1978), vozač tramvaja, te se nalazi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS, potvrdili su iz MUP-a Kantona Sarajevo.