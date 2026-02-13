Medicinski se pohvalio uspjehom profesorice: Prva je iz Hrvatske na čelu uglednog europskog društva

Veliko priznanje za hrvatsku medicinu – profesorica Ana Boban s Medicinskog fakulteta u Zagrebu preuzela je vodstvo Europskog društva za hemofiliju i srodne bolesti poremećaja krvarenja, najvećeg europskog stručnog društva za tu vrstu bolesti. Postala je tako prva stručnjakinja iz Hrvatske na čelu ove prestižne organizacije, a mandat će obnašati od 2026. do 2028. godine.

Profesorica Ana Boban s Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu preuzela je dužnost predsjednice Europskog društva za hemofiliju i srodne bolesti poremećaja krvarenja – EAHAD, priopćio je Medicinski.

– EAHAD je najveće europsko stručno društvo iz područja nasljednih poremećaja koagulacije. U svom radu okuplja najbolje eksperte, kliničare i znanstvenike iz svih europskih zemalja. Profesorica Ana Boban 2020. godine izabrana je Upravno vijeće EAHADa, a 2024. izabrana je za potpredsjednicu društva. Na godišnjem EAHAD kongresu u Dublinu prošlog tjedna, preuzela je dužnost predsjednice EAHADa koju će obnašati od 2026.-2028. godine. Ovo je prvi puta je netko iz Hrvatske izabran na ovu dužnost, navode s Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Inače, Ana Boban je hematologinja, a diplomirala je i doktorirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te je članica Katedre za internu medicinu od 2003. godine. S fakulteta ističu i da je jedna od vodećih stručnjaka u području poremećaja koagulacije. Voditeljica je Dnevne bolnice Zavoda za hematologiju KBC Zagreb, te voditeljica Centra za hemofiliju Republike Hrvatske. Studenti Medicinskog su je imali prilike upoznati na nekim obveznim i izbornim kolegijima – Interna medicina, Klinička propedeutika, History taking and physical examination, modulima Hitna medicina, Racionalna primjena lijekova i Kliničko prosuđivanje, Dispepsija, Idemo na jetru i nizu drugih predmeta.