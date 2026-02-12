Ovi studiji svim studentima nude besplatno školovanje, smještaj i stipendiju: Prijave su otvorene

Tražite li studij s kojim ćete imati siguran posao, koji vam omogućuje karijeru s kojom možete napredovati? Vojni studiji koje izvodi Sveučilište obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“ izbor su koji nudi upravo to. Upisom na jedan od studijskih programa, studentima su pokriveni su svi troškovi studiranja, uključujući i troškove smještaja i prehrane, a svi studenti dobivaju i mjesečnu stipendiju. Upravo je u tijeku natječaj za prijam u kadetsku službu.

Dok se mnogi maturanti suočavaju s pitanjem izbora studija koji osigurava zapošljivost i dugoročnu profesionalnu perspektivu, vojni studiji u Hrvatskoj predstavljaju dobar izbor. Riječ je o studijima usmjerenima na obrazovanje budućih stručnjaka za sustav domovinske sigurnosti koji se izvode na Sveučilištu obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman” . Upravo to područje u suvremenim sigurnosnim okolnostima ima iznimnu stratešku i društvenu važnost.

Trenutno je u tijeku natječaj za prijam u kadetsku službu, stoga maturanti koji razmišljaju o karijeri u sustavu obrane i sigurnosti mogu početi s prijavama.

Na Sveučilištu se izvode studiji Vojno vođenje i upravljanje, Vojno inženjerstvo i Vojno pomorstvo. Riječ je o programima koji obrazuju buduće časnike i stručnjake za različita područja djelovanja unutar sustava domovinske sigurnosti. Akademski dio nastave izvodi se na Sveučilištu obrane i sigurnosti, dok se vojna izobrazba i obuka provode na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman”. Na taj način akademsko obrazovanje i vojna obuka jasno su razdvojeni po nadležnostima, ali se u praksi međusobno nadopunjuju.

Kandidati ne smiju preskočiti važan korak

Na ovim studijima studenti su istodobno dio akademske zajednice i sustava obrane, a studijski programi osmišljeni su tako da povezuju teorijska znanja, znanstveni pristup i praktične vještine. Studij je u potpunosti financiran za redovne studente, što znači da ne plaćaju školarinu, a osigurani su im i troškovi smještaja, prehrane, opreme i nastavnih materijala. Uz to, tijekom cijelog studija primaju mjesečnu stipendiju, što im omogućuje da se u potpunosti posvete učenju i osobnom razvoju.

Važan dio upisnog procesa jest i javni natječaj za prijam u kadetsku službu Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Prijava na natječaj obvezan je korak, uz prijavu studija putem sustava ‘Postani student’. Kandidati prolaze selekcijski postupak koji uključuje zdravstvene, psihološke i tjelesne provjere te sigurnosnu provjeru, a samo oni koji zadovolje sve uvjete mogu ostvariti status kadeta i upisati studij. Rok za prijavu na natječaj je 17. travnja 2026.

Osim studiranja u Hrvatskoj, studentima su dostupne i međunarodne mogućnosti kroz programe Erasmus+ i EMILYO, koji omogućuju sudjelovanje u međunarodnim obrazovnim aktivnostima, studijskim boravcima i stručnim praksama. Vojni studiji tako nude spoj akademskog znanja, praktične obuke i međunarodnog iskustva, uz jasno definiran i stabilan profesionalni put nakon završetka studija.