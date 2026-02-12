Faks se oprostio od preminulog studenta: 'Ostavio je neizbrisiv trag u hodnicima fakulteta'

Velika tuga zavladala je u Grudama u susjednoj Bosni i Hercegovini nakon vijesti o smrti Daniela Vukoje, inače bivšeg igrača Hrvatskog košarkaškog kluba Grude. Daniel je bio i student Sveučilišta u Mostaru, a u crno je zavijen i njegov Fakultet zdravstvenih studija.



– S tugom i boli u srcu javljamo da nas je u ponedjeljak, 9. veljače, zauvijek napustio naš student fizioterapije, Daniel Vukoja. Njegov prerani odlazak duboko nas je potresao i ostavio prazninu u našoj akademskoj zajednici, tužna je obavijest koja je jutros osvanula na društvenim mrežama Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru.

Obitelji, prijateljima i kolegama s fakulteta su izrazili iskrenu sućut.

– Danielov prerani odlazak ostavio je neizbrisiv trag i duboku prazninu u hodnicima našeg fakulteta i srcima njegovih kolega. U ovim teškim trenucima, cijela akademska zajednica suosjeća s onima koji su ga najviše voljeli. Počivao u miru, naveli su s mostarskog Fakulteta.

Od 23-godišnjeg mladića preminulog uslijed teške bolesti oprostili su se iz Hrvatskog košarkaškog kluba Grude.

– Naš bivši igrač Danćo zauvijek će ostati dio naše košarkaške obitelji. Njegova energija, strast prema košarci i osmijeh ostat će u našim sjećanjima. Izražavamo iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Počivaj u miru, Daniele, poručili su iz kluba.

Građani Gruda za Daniela imaju samo riječi hvale. Opisuju ga kao mladića koji se hrabro i lavovski, uz podršku obitelji, borio protiv svoje bolesti, i to često osmjehom na licu. Ispraćaj će se održati u petak, 13. veljače u 15 sati u mrtvačnici Ledinac.