Govorili su joj da to što radi više nije u modi, ali nije odustala: 'Djeca kasne u razvoju govora'

Nikolina Pađan je 24-godišnja studentica Sveučilišta u Zadru odjela za nastavničke studije u Gospiću. Napravila je dječju slikovnicu u sklopu praktičnog rada na jednom kolegiju. Iako su joj mnogi govorili da slikovnice više nisu u modi jer djeca ne čitaju, niti im slikovnice čitaju njihovi roditelji, Nikolina nije odustala od svoje ideje. Smatra da je bitno i dalje izrađivati slikovnice jer upravo one pomažu djeci još od najranije dobi. Tako je objavljena njena slikovnica ‘Kralj šume’, a Nikolina nam je otkrila kakva se priča krije iza korica.

Kada ste posljednji put djetetu, svojem ili nečijem iz obitelji, kupili ili pročitali neku slikovnicu? A neku priču za laku noć? Upravo manjak ove rutine i načina pričanja priče djeci preko slikovnica dovodi do problema u razvoju djeteta. To zna i studentica Sveučilišta u Zadru Nikolina Pađan koja studira na odjelu za nastavničke studije u Gospiću i dolazi iz učiteljske obitelji. Kada je u sklopu kolegija odlučila napraviti slikovnicu, mnogi su ju odgovarali od te ideje.

– Nažalost, roditelji danas premalo čitaju djeci, sve više se djeci daju mobiteli, no postoje i oni roditelji koji djeci čitaju što je za svaku pohvalu. I sama sam se kod izrade slikovnice i objavljivanja susretala s ljudima koji su mi govorili: ‘Da slikovnice više nisu u modi’. Naravno da se nisam vodila s ovakvom mišlju. Djeci je potrebno što ranije krenuti čitati slikovnice, još od one najranije dobi. Danas nažalost svjedočimo da djeca kasne u razvoju govora. Važno je roditelje motivirati i osvijestiti zašto je djeci važno čitati, kako bi djeci krenuli u najranijoj dobi čitati kako bi kasnije to postale osobe koje vole čitati, objasnila nam je studentica Nikolina.

Jeste li znali da je tele mlado od jelena i košute, a ne lane? To možete naučiti iz slikovnice

Tako je nastala njena slikovnica ‘Kralj šume (od teleta do kralja)’. Radi se o priči o životnom ciklusu jelena, divlje životinje koje u slikovnicama, kaže Nikolina, nisu previše zastupljene.

– Slikovnica je nastala kao praktični rad na kolegiju Likovni pristup dječjoj književnosti koji izvodi profesorica Ana Vivoda za samu temu slikovnice mogli smo birati sami. Ja sam se kao velika zaljubljenica u prirodu i životinje odlučila da će to biti slikovnica o životinjama. Još me dodatno motivirala moja mentorica sa stručno pedagoške prakse Vlatka Galac iz Osnovne škole dr. Jure Turića. Kada sam krenula proučavati slikovnice, uvidjela sam da ne postoji toliko slikovnica o divljim životinjama te sam se ja odlučila za izradu edukativne slikovnice o jelenu jer ga nazivamo kralj šume od tuda i sami naziv slikovnice. Inače je tele mlado od jelena i košute, što velika većina ljudi ne zna, već misli da je lane, a lane je od srne i srnjaka, navodi Nikolina.

‘Djeca koja čitaju i slušaju najbolje priče postaju ljudi koji misle’

Slikovnica je namijenjena za djecu od 4. do 10. godine života. Slikovnica na njima pristupačan način pomaže upoznati ovu vrstu životinje jer se slika i tekst, kaže studentica Nikolina, u slikovnici nadopunjavaju.

– Pohvalila bi projekt koji je bio Nacionalni čitalački izazov ’15. po 15.’ koji se temelji na redovitom čitanju djeci za njihov razvoj. Kroz koji se također nastojalo osvijestiti koliko je djeci važno čitati. Važno je djeci čitati zbog toga što to: potiče razvoj govora, obogaćuje rječnik i razvija se mašta. Tu bi također istakla jedan citat o tome: ‘Djeca koja čitaju i slušaju najbolje priče postaju ljudi koji misle’, poručila je Nikolina.

Njena slikovnica je nastala uz financijsku potporu Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru i Hrvatskih šuma. A Nikolina, kao izvrsna studentica i volonterka te velika zaljubljenica u prirodu i životinje, svoju slikovnicu planira čitati djeci na raznim radionicama koje vodi u svojoj lokalnoj zajednici.

– Trenutačno provodim radionice u Društvu naša djeca pod nazivom ‘Priče iz životinjskog svijeta’. Djeci čitam priče o životinjama, uglavnom one koje sam ja napisala i koje su još u rukopisu, rekla je Nikolina.