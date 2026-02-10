Službeno je, dvojica kandidata u utrci za rektora najvećeg sveučilišta: Evo što obećavaju studentima

Dvojica kandidata kreću u utrku za poziciju rektora Sveučilišta u Zagrebu. Prema Izbornom povjerenstvu, uvjete su ispunili Stjepan Lakušić, aktualni rektor te Ivan Koprić, dekan Pravnog fakulteta. U svojim programima obojica navode da studentski standard planiraju unaprijediti, između ostalog, povećanjem broja stipendija, a spominje se i povećanje kapaciteta studentskog smještaja.

Izborno povjerenstvo utvrdilo je kandidate za izbor rektora Sveučilišta u Zagrebu. To su trenutačni rektor Stjepan Lakušić te Ivan Koprić, dekan Pravnog fakulteta. Predloženici će svoje programe predstaviti Senatu Sveučilišta u Zagrebu na izvanrednoj sjednici koja će se održati 26. veljače, dok će se izborna sjednica Senata održati 10. ožujka.

Lakušić: ‘Programe treba stalno mijenjati’

Podsjetimo da smo analizirali prvi mandat rektora Lakušića. Kad je riječ o novom mandatu, u prvom resoru svog Akcijskog plana za razdoblje 2026./2027. – 2029./2030., onom koji se odnosi na studente te prijediplomske i diplomske studije, Lakušić navodi da njegov plan postavlja čvrste temelje za modernizaciju obrazovanja, jačanje studentskog standarda i aktivnu povezanost s alumnima. Kaže da je, da bi se privukli novi studenti, posebice oni koji ne govore hrvatski jezik, važno nuditi sve više kolegija, pa i cijele studijske programe na engleskom jeziku. Ipak, osvrnuo se na problem o kojem se sve više govori – onaj o previše studijskih programa.

– U javnosti se provlači teza da je u ponudi previše studijskih programa. Neki su prestali s upisom novih studenata na određene programe, ali su ti programi još tu dok i posljednji upisani student ne završi po tom programu. Zato programe treba stalno mijenjati, unapređivati i pri tome osluškivati potrebe gospodarstva i društva, ali i naših studenata, stoji u Lakušićevom programu.

Želi pružiti financijsku pomoć i smještaj

Jedan od njegovih ciljeva u ovom resoru je unaprjeđenje kvalitete studijskih programa i nastave. To bi učinio modernizacijom kurikuluma, digitalizacijom i inovacijom u nastavi te jačanjem suradnje s gospodarstvom i stručnim sektorom. Drugi cilj je unaprijediti studentski standard i iskustvo. Jedna od mjera koje želi poduzeti u tom pogledu je podrška studentima financijskom pomoći i smještajem, a ondje spominje povećanje broja stipendija i financijskih potpora, modernizaciju studentskih domova i povećanje kapaciteta te poboljšanje kvalitete prehrane u studentskim menzama i prilagodbu prehrambenih opcija različitim potrebama.

Mjera je i razvoj programa podrške za mentalno zdravlje i osobni razvoj, gdje obećava proširenje mreže psihološkoga savjetovanja za studente te unaprjeđenje studentskog života i angažmana, gdje želi omogućiti 24-satni boravak u učionicama i laboratorijima na fakultetima (prvo kroz pilot projekte). Cilj su mu i strateška povezanost s diplomiranim studentima, internacionalizacija i mobilnost studenata i alumna, unaprjeđenje sustava upravljanja i podrške studentima – gdje navodi jačanje studentskog glasa i sudjelovanja u odlučivanju, transparentnost i digitalizaciju studentske administracije te unaprjeđenje sustava akademskog mentorstva.

Cijeli Lakušićev program možete pronaći u dokumentu u nastavku.

Koprić navodi 14 prioriteta

Ususret kandidaturi, s Koprićem smo obavili i intervju. Kad je riječ o studentima, studijskim programima i upravljanju kvalitetom, Koprić u svom Programu rada navodi 14 prioriteta. Jedan od njih je jačanje kvalitete studentskog života i studentskog standarda, osobito kvalitete proširivanjem kapaciteta studentskog smještaja i kapaciteta i kvalitete prehrane, zatim olakšavanjem boravka za domaće i strane studente, ubrzavanjem i olakšavanjem administrativnih procesa, podrške studentskom radu ubrzavanjem i olakšavanjem procedura i slično. Indirektno aktivnosti uključuju i podršku ostalim izvannastavnim aspektima kvalitete studentskog života, kao što su kulturna i sportska ponuda, studentske udruge, razvoj karijera, rad stručnih službi i slično.

Također, želi osnažiti ulogu i promociju praktičnog aspekta studiranja kroz laboratorije, nastavne baze, stručnu praksu, vježbe, iskustveno učenje i slično. Uzimajući u obzir potrebe struke i tržišta te nedovoljno vidljiv praktični segment studentskog rada na Sveučilištu, promovirat će se i snažiti praktični aspekt studiranja osiguravanjem podrške sastavnicama u razvoju potencijala i resursa za praktičnu nastavu, od razvojnih središta preko laboratorija, i uspostavljanja suradnje sa strukom i društvenom zajednicom koja osigurava praktični rad studenata.

Želi unaprijediti sustav nagrađivanja studenata

Prioritet mu je i evaluacija i unapređenje sustava stipendiranja studenata i sustava nagrađivanja uz osmišljavanje sustava stipendiranja stranih studenata, migranata i izbjeglica te kvalitetnijeg stipendiranja studenata iz ranjivih skupina. Posebna će se pažnja posvetiti uključivanju poslodavaca u stipendiranje studenata iznalaženjem i implementacijom modela i instrumenata za osiguravanje financijske podrške tijekom studija. Osvrnuo se i na umjetnu inteligenciju – želi napraviti punu integraciju umjetne inteligencije u nastavu i digitalne tehnologije u klasične učionice u skladu s recentnim globalnim akademskim trendovima i razvoj online studijskih programa.

Jedan od prioriteta je i promicanje i podrška inkluzivnosti Sveučilišta kroz osnaživanje i potporu upisu i studiranju studenata iz ranjivih i podzastupljenih skupina, osobito studenata s invaliditetom i poteškoćama u učenju, ali i studentima iz manjinskih skupina, stranim studentima, onima koji rade ili imaju obitelj, uvažavanjem socijalne raznolikosti i promicanjem kulture socijalne osjetljivosti za razvoj vještina, kapaciteta i znanja svih studenata Sveučilišta.

Cijeli Koprićev program možete pronaći u dokumentu u nastavku.