Odlučile organizirati druženje u studentskom domu, sve objavile na Fejsu: Odmah im se javio SC

Smatrale su da u riječkom Studentskom naselju Trsat nedostaje druženja pa su odlučile organizirati jedno i putem Facebook grupe pozvale stanare. Njihova objava nije prošla nezapaženo. Javio im se Studentski centar i ponudio ispeći 150 palačinki za druženje, a potom su im posudili i mikrovalnu pećnicu kako bi palačinke mogli ugrijati, ali i zvučnik za potpuni studentski doživljaj.

Ni ponuda za pisanje seminara u zamjenu za novčanu naknadu, ni potraga za studentskim ugovorom, ni kupnja iksice – u Facebook grupi stanara riječkog Kampusa osvanula je nesvakidašnja objava. ‘Razmišljale smo kako nedostaje druženja na Kampusu, mislile smo da bismo mogli organizirati neko druženje u boravku’, napisale su cimerice Laura Pravdić i Vanessa Mendiković i tako u petak organizirale prvo ovakvo druženje u Studentskom naselju Trsat.

SC je studentima ispekao palačinke, posudio mikrovalnu i zvučnik

Laura je na prvoj godini Strojarstva na Tehničkom fakultetu, dok je Vanessa studentica treće godine Marketinga na Ekonomskom fakultetu. Objema je ovo prva godina u studentskom naselju, a njihova inicijativa proizašla je iz vlastite želje za druženjem i jačanjem domske atmosfere.

– U više navrata razgovarale smo o tome kako nedostaje druženja u našem domu te shvatile kako je već protekao cijeli semestar, a nismo imale priliku upoznati ekipu iz doma. To nas je s jedne strane rastužilo, ali nas je s druge strane potaklo na razmišljanje kako situaciju okrenuti na bolje. Potaknute pozitivnim feedbackom na objavu u grupi, dva dana kasnije najavile smo naše prvo druženje za koje možemo reći da je uspješno organizirano. Vjerujemo da želja za druženjem postoji, samo nedostaje inicijativa da se tako nešto organizira. Bez obzira na to, prilika za nova poznanstva i prijateljstva nikad nije previše i naše druženje je bilo samo jedna od njih, pričaju nam Laura i Vanessa.

Njihova ideja vrlo je brzo stigla i do riječkog Studentskog centra koji ih je kontaktirao nakon službene najave druženja u grupi. Podržali su njihovu inicijativu i ponudili ispeći čak 150 palačinki kako bi im uljepšali druženje.

– Bile smo jako sretne i dirnute time što su prepoznali potencijal u samoj ideji te smo objeručke prihvatile njihov prijedlog. Podršku smo dobile i kasnije u organizaciji pa su nam tako posudili mikrovalnu za podgrijavanje palačinki i zvučnik za puštanje glazbe i na svemu tome smo im iznimno zahvalne, kažu djevojke.

I drugi studenti razmišljali su o ovoj ideji

Druženju su se mogli pridružiti i studenti koji ne stanuju u ovom domu, samo su se morali javiti na recepciji. U početku nisu bile sigurne kolikom se broju studenata mogu nadati. Dok su odrađivale posljednje pripreme, priznaju, malo su se i zabrinule, jer iako se vrijeme okupljanja bližilo, nije bilo nikoga.

– Na sreću, naše su brige bile neopravdane jer je odaziv na kraju nadmašio sva naša očekivanja. U jednom trenutku nas je bilo gotovo 50, a i pojeli smo sve palačinke, ističu Laura i Vanessa.

Uz palačinke, glazbu i društvene igre jako se brzo počela stvarati pozitivna i opuštena atmosfera, a krenula su se rađati i nova poznanstva.

– Posebno nas veseli što je druženje stvorilo priliku da se upoznaju susjedi i kolege s faksa koji do tada nisu imali prilike za to. Bilo nam je posebno simpatično kad smo kroz razgovor saznale smo da su dvije studentice također razmišljale o tome kako nešto pokrenuti te su htjele lijepiti poruke i plakate po domu kojima pozivaju na druženje. U jednom trenutku nekoliko studenata uputilo se prema sobama i učionici kako bi ponudili kolegice i kolege palačinkama i tako ih pozvali da nam se pridruže, tako da se pozitivna atmosfera spontano širila cijelim domom, objašnjavaju studentice.

Laura i Vanessa zahvaljuju svim studentima koji su se odazvali druženju, kao i onima koji nisu mogli prisustvovati, ali su im pružili podršku još od prve objave.

– Također, posebnu zahvalu dugujemo Studentskom centru na velikoj pomoći oko organizacije, jer bez njih druženje ne bi bilo moguće organizirati na ovako visokoj razini. Jako smo sretne i osjećamo se ispunjeno zbog toga što smo imale priliku spojiti studente te nas je ovo iskustvo dodatno motiviralo da nastavimo s ovakvim druženjima. Za naše studente imamo poruku: Nastavite pratiti objave u Facebook grupi Kampusa kako ne biste propustili iduće druženje, zaključuju Laura i Vanessa.