U Zagrebu započela utrka s vremenom: Sveučilište bi moglo izgubiti još jednu zgradu

Hrvatska želi postati domaćin novog Carinskog tijela Europske unije. Međutim zgradu koju su ponudili već koristi Sveučilište u Zagrebu, jer se njihova glavna zgrada obnavlja. Tako počinje utrka s vremenom. Planirano je da EUCA krene s radom 2028. godine, a radovi bi trebali završiti sredinom 2027. To postavlja dodatan pritisak da se rokovi ne probiju te da se Sveučilište na vrijeme vrati u svoju zgradu na Trgu Republike.

‘Metalik-zgrada’ na Kajzerici mnogim studentima posljednjih je godina najpoznatija po tome što se tamo održavaju svečane promocije studenata. Osim velike dvorane u SEECEL zgradi na Cimermanovoj nalaze se i uredi Sveučilišta u Zagrebu koji su 2023. godine radi obnove njihove glavne zgrade morali biti prebačeni. Međutim, kako se čini, Sveučilište će se uskoro možda morati ponovno seliti.

Naime u sklopu reforme europskih zakona o carinama, planira se uspostavljanje Carinskog tijela Europske unije (EUCA), a sjedište te agencije možda će biti u Hrvatskoj. U tom slučaju sjedište agencije postala bi upravo SEECEL zgrada, a pitanje je hoće li radovi na glavnoj zgradi Sveučilišta u Zagrebu do tada biti gotovi.

‘Hrvatska je spremna odmah preuzeti ulogu domaćina’

O tome gdje će biti sjedište nove agencije odlučit će Europski parlament i Vijeće Europske unije. Međutim to bi mogla biti baš Hrvatska jer, kako je istaknula državna tajnica za Europu Andreja Metelko‐Zgombić, u Hrvatskoj se trenutačno ne nalazi nijedno sjedište decentraliziranih agencija EU‐a.

– S aspekta sigurnosti, Hrvatska je među najsigurnijim zemljama u Europi. Zagreb pruža stabilno, sigurno i gostoljubivo okruženje u kojem zaposlenici EUCA‐e i njihove obitelji mogu živjeti i raditi osjećajući se zaštićeno, uz oslonac na snažne javne usluge. Hrvatska je spremna odmah preuzeti ulogu domaćina nove agencije EU‐a, s modernom, funkcionalnom i sigurnom zgradom, objavljeno je na stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Ravnatelj Carinske uprave Mario Demirović rekao je da je objekt odmah spreman za upotrebu, iako su ondje i dalje razmješteni uredi Sveučilišta u Zagrebu. U promotivnom videu snimljenom u svrhu ponude da Hrvatska bude domaćin agencije jasno se vidi da je riječ o zgradi u Cimermanovoj. Navode da je zgrada tehnološki napredna, da je u njoj 13.000 kvadrata iskoristivog prostora, 1.635 kvadrata kongresne dvorane i prostorija za sastanke u kojima se može primiti 1.120 osoba.

Radovi u glavnoj zgradi trajat će 18 mjeseci

Uz Hrvatsku ponude za postati domaćin Carinskog tijela predale su Belgija, Španjolska, Francuska, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugal i Rumunjska. Prijave su predane na raspravu Europskom parlamentu i Vijeću 20. siječnja 2026. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo je da će se novo tijelo uspostavljati postepeno. Planirano je da počne s radom 2028. godine, a s punim kapacitetom trebalo bi raditi do 2034.

Ako Hrvatska bude odabrana za domaćina EUCA-a, Sveučilište će morati iseliti iz ‘Metalik zgrade’ najkasnije za dvije godine, iako budući da će se novo tijelo uspostavljati postepeno, rok bi mogao biti i prije. Glavna zgrada Sveučilišta nalazi se na Trgu Republike, a u njoj je i Pravni fakultet. Teško je stradala u potresu 2020. godine te je i dalje u fazi obnove.

Kako smo doznali na otvaranju radova, najviše je oštećen drugi kad zgrade, konkretno svodovi nad hodnicima. Planiranje radova bilo je otežano jer je zgrada zaštićeno kulturno dobro, pa je svaki zahvat morao proći dogovor s konzervatorima. Planirano je da radovi koji su započeli sredinom prosinca prošle godine traju osamnaest mjeseci, što znači da će, ako sve ide po planu, trebali biti gotovi taman prije nego što EUCA mora useliti u prostor na Kajzerici. Na radovima je sad još veći pritisak, jer za razliku od studenata, europske institucije ne misle čekati.