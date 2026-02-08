Doznali smo koliko će se maturanata upisivati na najnoviji fakultet u Hrvatskoj i kad na njemu kreće nastava

Ovogodišnji maturanti koji ciljaju na dentalnu medicinu u Splitu upisat će se po starim pravilima, ali na studij koji je pred važnom prekretnicom. Naime, studij postaje zasebni Fakultet dentalne medicine. Kompletno osamostaljene planirano je do 2026./27. akademske godine, a u budućnosti najnoviji fakultet u Hrvatskoj bi mogao dobiti i druge studije.

Među poželjnijim studijima među maturantima, a na koje ‘upadaju’ najbolji od njih, nalazi se i studij dentalne medicine u Splitu. On se svih ovih godina izvodio na splitskom Medicinskom fakultetu, a po novom je izdvojen u zasebni fakultet – Fakultet dentalne medicine bez pravne osobnosti. Što to točno znači za ovogodišnje maturante i koji su planovi za naredno razdoblje pitali smo profesoricu Mariju Roguljić, koju je Senat Sveučilišta u Splitu imenovao privremenom dekanicom.

Ovogodišnji maturanti upisuju se na studij dentalne medicine na Medicinskom fakultetu Split

Kako nam otkriva, ovogodišnji maturanti će se upisivati na studij dentalne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu jer se trenutno provode administrativno-pravne promjene potrebne da se Fakultet dentalne medicine formira kao zasebna sastavnica na Sveučilištu.

– Do početka naredne akademske godine 2026./27. planiramo izvršiti sve potrebne radnje kako bi svi studenti studija dentalne medicine Medicinskog fakulteta formalno postali studenti Fakulteta dentalne medicine Sveučilišta u Splitu, navodi nam Roguljić.

Pitamo je i kako je uopće pala odluka da se studij, koji u Splitu postoji već 18 godina, izdvoji u poseban studij.

– Postoji kontinuirani veliki interes maturanata za upis na naš studij, studenti redovito nastavnike ocjenjuju najvišim ocjenama te su naši nastavnici iznimno znanstveno aktivni i prepoznati na međunarodnoj razini. Naši bivši studenti danas su priznati kliničari, specijalisti i doktori znanosti koje su mentorirali naši nastavnici što ukazuje na kvalitetu studija do sada. Medicinski fakultet bila je odlična startna pozicija za građenje studija dentalne medicine u Splitu, a sad su se stvorili uvjeti za osamostaljenje kako bismo se mogli nastaviti razvijati i povećavati kvalitetu studija sukladno europskim i svjetskim standardima. Naime, u Republici Hrvatskoj ostala tri studija dentalne medicine također su samostalni fakulteti, a isto je tako i u Europi i u svijetu, ističe Roguljić.

Dodaje i da će novi Fakultet dentalne medicine organizirati nastavu na Sveučilištu u Splitu, na Medicinskom fakultetu i ostalim nastavnim bazama studija dentalne medicine, kako se i do sada odvijala.

Stvaraju se uvjeti za pokretanje novih studija

Kvota za prvu generaciju koja će biti upisana na studij dentalne medicine novoosnovanog Fakulteta ostaje ista kao i do sada – 30 studenata. Što se tiče uvjeta upisa za ovu godinu, što najviše zanima maturante, oni su ostali isti kao i protekle godine.

Boduje se prosjek ocjena iz srednje škole, zatim obvezni ispiti mature iz Matematike, Hrvatskog i stranog jezika na A razini, izborni predmeti Biologija, Kemija i Fizika te je obvezna i provjera psihomotoričkih vještina – manualnih spretnosti. Preduvjet je i da su kandidati u srednjoj pohađali nastavu Biologije, Fizike, Kemije i Latinskog jezika tijekom najmanje dvije godine. A jesu li u planu i neki novi studiji, uz dentalnu medicinu?

– Formiranjem zasebne sastavnice, Fakulteta dentalne medicine na Sveučilištu u Splitu stvaramo uvjete ne samo za unapređenje postojećeg studija dentalne medicine, već i za oformljivanje i drugih studijskih programa, studija dentalne medicine na engleskom jeziku i studija dentalne higijene te poslijediplomskih studija. Moja želja je da stvorimo kvalitetne i zdrave temelje novog Fakulteta koji će omogućiti visoku kvalitetu školovanja budućih profesionalaca u zdravstvu te biti platforma za cjeloživotno obrazovanje. Želimo odgajati nove generacije koji će prednjačiti u izvrsnosti na lokalnoj i međunarodnoj razini što će doprinositi poboljšanju kvalitete života naših stanovnika, ali će donositi i profesionalni međunarodni ugled Sveučilištu u Splitu i Hrvatskoj, poručuje Roguljić.