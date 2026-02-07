Što studiraju učenici koji su najbolje riješili maturu? Izašao je popis top fakulteta za 2025.

Kako su krenule prijave studijskih programa, a bliži se kraj prijava ispita mature, stigli su i podaci koji zanimaju veliki broj maturanata – gdje su upali oni s najboljim rezultatima na prošlogodišnjim ispitima. Na nekim je fakultetima među najboljim maturantima vladala prava borba za mjesto, a na vrhu liste fakseva s brucošima koji su briljirali na maturi je zagrebački Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER).

Nedavno su započele prijave studijskih programa za ovogodišnje upise na fakultete, a još desetak dana učenici mogu prijavljivati ispite državne mature. Ti ispiti jedan su od ključnih elemenata koji se maturantima boduju na upisima. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je ovih dana detaljnu statistiku vezanu uz postignuća na državnoj maturi u 2025. godini. Među tim podacima nalazi se i onaj na koje su se fakultete upisali maturanti koji su najbolje riješili državnu maturu, a mi smo izdvojili top 10 onih na kojima je upisano više od 20 studenata.

Na vrhu liste brucoši su FER-a

Na vrhu te liste, s prosječnom ocjenom 4,12 na maturi na vrhu su liste brucoši upisani na zagrebački Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER), njih 602. S prosječnom ocjenom upisanih brucoša 3,96, slijedi Medicinski fakultet u Zagrebu na koji se upisalo 273 prošlogodišnjih maturanata. Treći je na ovoj listi Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu, čijih je 169 brucoša na maturi imalo prosjek 3,79. No, treba istaknuti da su taj fakultet upisali maturanti koji su imali najbolji prosjek srednjoškolskih ocjena, čak 4,86.

Listu top pet zaokružuju dvije visokoškolske ustanove u Zagrebu – učenici upisani na Stomatološki fakultet na maturi su imali prosjek 3,70, a onima koji su ‘upali’ na Arhitektonski prosjek na maturi bio je 3,67.

Tisuće mjesta u 2025. ostalo je prazno

Na prošlogodišnjem ljetnom roku upisa na fakultete, prazno je ostalo preko 15 tisuća mjesta. Konkretno, maturantima je bilo ponuđeno ukupno 40.443 mjesta na 1.380 studija, a pravo upisa ostvarilo je njih 25.174. Čak 70 posto mjesta ostalo je nepopunjeno na jesenskom upisnom roku u 2025. godini. Maturantima je ponuđen bio 1.221 studij s ukupno 15.540 upisnih mjesta. Prijavilo se 7.393 kandidata, a pravo upisa ostvarilo je njih 5.082.

Kada je riječ o ovogodišnjim upisima na fakultete, prve, orijentacijske liste upisa na fakultete maturantima će biti vidljive od 27. travnja od 9 sati. Stanje na listama smatra se privremenim sve do objave konačnih rezultata upisa. Kroz svibanj, lipanj i prvu polovinu srpnja trajat će prijave studija. Privremene liste upisa na fakultete postaju vidljive 8. srpnja. Jedan od najvažnijih rokova je 15. srpnja u 13:59 sati, do kada je otvorena mogućnost prijave i odjave studija, osim ako je visoko učilište odredilo raniji rok. To se, primjerice, dogodi kada fakultet održava prijemni ili drugu provjeru za upis. Istoga dana, ali iza 15 sati, izaći će i konačne rang-liste upisa na fakultete.

