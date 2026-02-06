Ovi studenti nemaju pravo na prehranu u menzi za manje od euro: Sve strogo propisuje Pravilnik

Dio studenata u Hrvatskoj ima iksicu, ali ne može ju ‘peglati’ i na račun nje dobiti cijeli meni obrok u menzi za svega 0,86 eura. To su prvenstveno oni koji studiraju na izvanrednim studijima, ali posebno ističemo još neke kategorije koje znaju zbunjivati studente – pravo na potporu na iksici nemaju ni studenti na poslijediplomskim studijima, oni koji upišu mirovanje obveza, oni koji su na studentskoj razmjeni…

Iako imaju iksicu, neki studenti u Hrvatskoj nemaju pravo na subvencioniranu prehranu u studentskim restoranima. Oni, naravno, smiju jesti u menzi, ali će za svoj obrok platiti punu cijenu. Tko su ti studenti jasno definira Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, koji je na snagu stupio još 2013. godine.

Na doktorskom studiju nema peglanja iksice

Kako se u njemu navodi, pravo na subvencioniranu prehranu nemaju izvanredni studenti, kao ni studenti na poslijediplomskim studijima.

– Pravo na potporu za pokriće troškova prehrane studenata ostvaruje redoviti student na preddiplomskom sveučilišnom, diplomskom sveučilišnom, integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom, kratkom stručnom, preddiplomskom stručnom i specijalističkom diplomskom stručnom studiju visokog učilišta u Republici Hrvatskoj koji je državljanin države članice Europske unije i koji ispunjava uvjete iz članka 3. ovog Pravilnika, stoji u Pravilniku.

Studenti koji nemaju subvenciju na iksici

Korisnik potpore može biti i student strani državljanin koji je stipendist Ministarstva po načelu reciprociteta, ako je pravo na potporu utvrđeno ugovorom o sudjelovanju u međunarodnom programu razmjene (Erasmus, CEEPUS i međunarodni bilateralni pravni akti) ili po posebnoj odluci Ministarstva. Iznos i trajanje prava na potporu za korisnike potpore utvrđuju se posebnom odlukom Ministarstva. Kad je riječ o studentima koji nisu državljani Europske unije, propisuje se sljedeće.

– Visoko učilište može sklopiti ugovor s davateljima usluge studentske prehrane u kojem se regulira način na koji visoko učilište financira potporu za troškove prehrane redovitog studenta koji je državljanin države koja nije članica Europske unije, ili redovitog studenta stranog državljanina koji boravi u Republici Hrvatskoj temeljem ugovora zaključenog između hrvatskoga i stranog visokog učilišta, piše u Pravilniku.

Strogo je naglašeno i da korisnik potpore ne smije biti u radnom odnosu, ali ni u evidenciji o nezaposlenima tijela nadležnog za vođenje takve evidencije.

Dodajmo još da pravo na potporu ne ostvaruju ni studenti koji upišu mirovanje obveza, ali samo dok mirovanje ne završi, kao ni studenti koji su na studentskoj razmjeni. Studenti koji ostvaruj razinu prava 1 pak ne mogu jeftino jesti u menzi tijekom vikenda i za vrijeme blagdana. Više o tome u kojim slučajevima trajno ili privremeno ostajete bez prava na potporu na iksici pisali smo ovdje.