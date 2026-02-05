Veliki student servis preselio u novi prostor: Uveli su i redomat

Student servis na splitskom Kampusu preselio se u novi prostor – na južnoj strani Studentskog doma dr. Franjo Tuđman. Osim što će red od sada čekati u moderno uređenom prostoru, studentima će sve olakšati i tek uvedeni redomati.

Studentski centar u Splitu objavio je novost za studente ovog sveučilišta. Naime, njihov Student servis na Kampusu preselio se u novi prostor kojim dominira moderno uređenje. Osim suvremenog dizajna, uveli su i redomate. Novi sustav tako će studentima bar malo olakšati eventualna čekanja.

Student servis, dodali su iz SC-a, sada se nalazi na južnoj strani Studentskog doma dr. Franjo Tuđman, u nizu s Caffe barom Tinel i trgovinom. Kad je riječ o splitskom Kampusu, valja dodati da će se ondje graditi i novi studentski dom.

Prema rezultatima javnog poziva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) za gradnju i obnovu studentskih domova, za novi dom u Splitu bespovratno ide 35.399.999 eura. Ukupni trošak gradnje trebao biti 52.798.413 eura pa preostalu trećinu sredstava mora osigurati prijavitelj.