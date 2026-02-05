Veliko sveučilište objavilo broj upisnih mjesta: Na četiri studija u 2026. neće upisivati maturante

Jedno od četiriju najvećih sveučilišta, Sveučilište u Rijeci, objavilo je upisne kvote u 2026. godini. Kada je riječ o prijediplomskim studijima koje upisuju maturanti, kvota je nešto manja u odnosu na proteklu godinu – u ovogodišnjem krugu na studije će se moći upisati 3.445 brucoša. Za četiri studija neće se provesti upisi.

Iako su protekle nedjelje u sustavu Postani student započele prijave studijskih programa, natječaje za upise s kvotama sveučilišta obično objave tek tijekom proljeća. Sveučilište u Rijeci među rijetkima je koji su već sada objavili upisne kvote za 2026. godinu i to i za prijediplomske i diplomske studije.

Smanjen broj upisnih mjesta u odnosu na prošlu godinu

Kada je riječ o ovim prvima na koje se upisuju ovogodišnji maturanti, mjesta je za ukupno 3.445 novih studenata. Od tog broja, 2.555 mjesta je za redovite, a 735 za izvanredne studente iz Hrvatske ili EU, dok je ostatak kvote raspoređen na inozemne studente izvan EU i Hrvate izvan Hrvatske. Gledajući ukupnu upisnu kvotu, mjesta je stotinjak manje nego u 2025. godini.

Najveći broj studenata ove se godine upisuje na Ekonomski fakultet u Rijeci, 485, zatim na Tehnički 441, a 387 maturanata može se upisati na Filozofski. Kada je riječ o prošlogodišnjim najpoželjnijim riječkim fakultetima prema omjeru kvote i broja upisnih mjesta, Fakultet zdravstvenih studija u 2026. godini upisuje 195 maturanata, Fakultet za logopediju njih 30, a maturante će sigurno zanimati i da je na Medicinskom 273 mjesta.

Na četiri riječka studija neće se upisivati novi studenti

Neki studiji ove godine neće upisivati nove studente. Kvotu od nula upisnih mjesta Senat je izglasao za studij glume Akademije primijenjenih umjetnosti, koja i inače ne upisuje studente svake godine, a upisi se ne provode ni za stručni studij građevinarstva na Građevinskom te stručne studije brodogradnja i elektrotehnika na Tehničkom fakultetu. Treba naglasiti da se na potonja tri maturanti mogu upisati na sveučilišni tip studija. Sa Sveučilišta u Rijeci nedavno su nam rekli da su im preporuke HZZ-a važan orijentir kod određivanja upisnih kvota, naročito kada je u pitanju pokretanje novih studija, o čemu više možete čitati na poveznici.

Podsjetimo, prve, orijentacijske liste upisa na fakultete maturantima će biti vidljive od 27. travnja od 9 sati. Kroz veljaču, ožujak, travanj, svibanj, lipanj i prvu polovinu srpnja trajat će prijave studija. Privremene liste upisa na fakultete postaju vidljive 8. srpnja. Jedan od najvažnijih rokova je 15. srpnja u 13:59 sati, do kada je otvorena mogućnost prijave i odjave studija, osim ako je visoko učilište odredilo raniji rok. To se, primjerice, dogodi kada fakultet održava prijemni ili drugu provjeru za upis. Istoga dana, ali iza 15 sati, izaći će i konačne rang-liste upisa na fakultete.

U dokumentu u nastavku možete vidjeti broj upisnih mjesta na Sveučilištu u Rijeci u 2026. godini i to za svaki fakultet i studij. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.