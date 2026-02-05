Studenti velikog srca pomažu djeci i beskućnicima: Svake srijede dijele hranu u prenoćištu

Studenti i djelatnici Sveučilišta u Splitu nastavljaju svoju tradicionalnu humanitarnu akciju u kojoj dijele hranu beskućnicima u prenoćištu udruge MoSt. Brojni splitski studenti volonteri su udruge, koja osim beskućnicima, pomaže i djeci. Volonterka Manali Miodrag ispričala nam je da je u udruzi naučila igrati pikado i razvući najbolje kore za burek, Valentina Marjanović da je naučila puno o sebi, a Ivana Sablić da ju je volontiranje pripremilo za rad kao logopedinju.

I ove akademske godine Sveučilište u Splitu provodi humanitarnu akciju ‘Humano srce splitskog sveučilišta’, tijekom koje će volonteri svake srijede dijeliti večeru korisnicima prenoćišta za beskućnike Udruge MoSt. Akcija je od svog pokretanja 2016. godine već postala tradicija Sveučilišta, a nastavlja se i ove godine.

Hranu koja se dijeli u akciji priprema i dostavlja Studentski centar, a studenti, ali i zaposlenici Sveučilišta svake srijede provode vrijeme s korisnicima doma, pa su tako prije dva tjedna sa štićenicima doma pogledali utakmicu hrvatske vaterpolske reprezentacije. Prenoćište za beskućnike udruge MoSt skrbi o 35 korisnika, koji ondje mogu boraviti u popodnevnim satima. Uz to udruga im pruža pomoć u izradi osobnih dokumenata, psihosocijalnu pomoć, osposobljavanje za zanimanja i prekvalifikacije, podršku pri zapošljavanju i pomoć u svakodnevnom životu.

Udruga svake godine organizira i humanitarni buvljak

Osim prenoćišta za beskućnike udruga vodi i Centar podrške za djecu i mlade te u sklopu Centra za razvoj volontiranja u zajednici i Centra znanja za društveno uključivanje i smanjenje siromaštva provodi razne edukacije i humanitarne inicijative na razini države. MoSt svake godine organizira i veliki humanitarni sajam naziva ‘A di si ti?!’. Posljednja inačica sajma održana je u prosincu prošle godine, kad je postavljeno čak 90 volonterskih štandova s rukotvorinama, novim i rabljenim predmetima, kolačima, različitim uslugama i više od 500 volontera. Volontera u Splitu ne nedostaje, a mnogi od njih su studenti Sveučilišta u Splitu.

Luciju Markić na volontiranje su potaknuli prijatelji koji su joj govorili o situacijama u kojim su se nalazili kad su bili djeca i koliko im je tad pomoglo to što su imali nekog da tad budu uz njih. Kaže nam da je kroz volontiranje naučila da nečije negativno ponašanje jako često nije povezano s osobom prema kojoj se loše ponaša i da ne postoji ubrzani postupak ili formula za promjene u ponašanju, već da je ključno kontinuirano se pojavljivati u životu te osobe i tako stvarati povjerenje i podršku.

‘Naučila sam da svi imamo različite potrebe bliskosti’

I prije učlanjenja u udrugu MoSt Natali Akrap par godina je sudjelovala u volonterskoj akciji ’72 sata bez kompromisa. Na volontiranje su je potaknula pozitivna iskustva kolega s fakulteta, a kaže da ju volontiranje ispunjava na drugačiji način od posla, fakulteta ili bilo koje druge obaveze.

– Ispunjava ulogu mene kao npr. starije sestre koju nisam imala prilike iskusiti u svojoj obitelji, ali imam ovim putem volontiranja s djecom. Naučila sam da svi imamo različite potrebe bliskosti, različite jezike zahvalnosti, iskazivanja nekakvih svojih želja, misli, problema, teškoća… I da ponekad koliko god pretjerano razmišljali kako i kojim putem nekome pomoći i pristupiti, često zaboravimo da je ono najjednostavnije ‘kako si’ dovoljno da se neko osjeti viđen i prihvaćen, ispričala nam je Natali.

‘Na fakultetu su nam puno pričali o dobrobitima volontiranja’

Manali Miodrag uz akciju ‘A di si ti?!’ sudjelovala je i na kuharskim akcijama u udruzi i sportskim akcijama. Kaže da voli raditi s djecom i da vjeruje da svi zaslužuju oblik podrške koji ne žalost neki ne dobiju od obitelji, pa udruga može to barem djelomično nadoknaditi. Volontirajući se uči strpljenju i raznolikosti ljudi, a priča nam da je u udruzi čak naučila igrati pikado i kako razvući kore za najbolji burek. Djeci pomaže i Roza Bečko, koja kaže da ju je volontiranje naučilo da humanitaran rad nije jednosmjerna ulica u kojoj se više daje nego što se prima, jer su djeca s kojima volontira više puta i nju naučila nečemu i obogatila i uljepšala joj život.

– Najveći razlog početka mog volontiranja jest studiranje. Na fakultetu su nam puno pričali o dobrobitima volontiranja i često su nam spominjali udrugu MoSt kao primjer dobre prakse i odlučila sam otići na razgovor. Dugo vremena sam željela početi negdje volontirati jer je to jedan od najboljih načina provođenja slobodnog vremena. Prilika da pomogneš nekome, ali i da naučiš nešto novo i upoznaš nove ljude. Oduvijek sam se željela baviti poslom koji uključuje djecu, a ovdje sam dobila priliku za svojevrsnu praksu. Volontirajući sam naučila puno toga o sebi, kako se snalazim u nekim težim situacijama, kakva sam u komunikaciji s djecom, pomoglo mi je da bolje razumijem druge ljude i ponašanja i rekla bih da sada imam puno više razumijevanja za druge ljude, ispričala nam je volonterka Valentina Marjanović.

Volontiranje je odlična ‘praksa’ za studije poput Logopedije

Ivana Sablić studentica je pedagogije, koja se dugo premišljala hoće li početi volontirati, a sad je u udruzi već tri godine. Učlanila se nakon što je čula poziv voditelja na radiju, a prijavu je obavila na platformi Volonteka. Kaže da joj je volontiranje idealna praksa za studij jer ju je naučila strpljenju, jer je rad s adolescentima iscrpljujući i uključuje puno natezanja.

– Naučila sam kako se smiriti u situacijama koje mi nisu ugodne i sagledati ih iz perspektive druge osobe. Naučila sam bolje razumijevati ljude u teškim životnim situacijama i imati više strpljenja i empatije prema njima. Naučila sam se efikasnijoj komunikaciji kako s ostalim volonterima i djelatnicima, tako i s djecom. Naučila sam i kako se bolje snalaziti u nepredviđenim situacijama i ostati smirena kad nešto ne ide po planu. Naučila sam se biti odgovornija i samostalnija, jer se na mene računa. Najbitnija lekcija koju sam naučila je da ono što mi djeca govore nema apsolutno ništa sa mnom. Naučila sam da će moj budući posao pedagoginje biti zahtjevniji nego što sam se nadala, ali i da je to upravo ono čime se želim baviti, priča nam studentica Logopedije.

Akciju pripremili zaposlenici, volonteri, djeca i beskućnici

U pripremi akcije ‘A di si ti?!’ sudjelovali su volonteri i djelatnici udruge te djeca iz Centra podrške za djecu i mlade s problemima u ponašanju i korisnici Centra za beskućnike. Volonteri su tri dana ranije započeli s pečenjem muffina koje su prodavali na štandovima koji su bili postavljeni duž rive. Ondje su se okupili u 7 sati kako bi sve na vrijeme bilo spremno za humanitarni buvljak.

– Ove sam godine dio vremena sudjelovala i u direktnoj prodaji muffina na MoStovom štandu s ostalim volonterima i dva korisnika našeg Centra podrške za djecu i mlade s problemima u ponašanju. To mi je bilo posebno drago jer činjenica da nam naša djeca dolaze dati podršku subotom ujutro znači da činimo nešto dobro s njima. Malo iza 1, volonteri trebaju početi obilaziti svoje štandove i obavijestiti sudionike da akcija traje do 2 i da pripaze na to da na vrijeme počiste za sobom. Osim toga, obavještavamo ih i da prikupljeni novac mogu predati nekome od volontera ili djelatnika. Nakon što akcija završi i sudionici se raziđu, volonteri ostaju počistiti ono što je ostalo.