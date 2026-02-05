Domaća tvrtka nagradila 19 najboljih studenata našeg najvećeg veleučilišta: Ovo su njihova imena

Tvrtka KONČAR svoj je 105. rođendan obilježila, među ostalim, dodjelom nagrada najboljim studentima našeg najvećeg veleučilišta, Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (TVZ). Nagradu u 2026. dobilo je 19 studenata TVZ-a, a ista se dodjeljuje još od 2024. godine pod geslom ‘Najbolja investicija je investicija u ljude.

S ciljem nagrađivanja i daljnjeg poticanja izvrsnosti, KONČAR je i ove godine nagradio 19 studenata sa stručnih studija Elektrotehnike, Strojarstva, Mehatronike, Računarstva i Informatike Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (TVZ), a nagrade im je osobno uručio predsjednik Uprave KONČARA, Gordan Kolak. Kako je priopćeno iz KONČARA, dan tvrtke kojim obilježavaju obljetnicu od svog osnutka, tradicionalna je prilika za odavanje počasti generacijama vrhunskih inženjera i stručnjaka tehničkih zanimanja upravo daljnjim ulaganjem u mlade, visoko obrazovanje i promicanje kulture izvrsnosti.

‘Ovim priznanjem želimo im dati jasnu potvrdu da prepoznajemo njihov trud, znanje i izvrsnost’

– Posebno nam je važno prepoznati i podržati trud, znanje i uspjeh mladih talenata jer upravo ljudi čine najveću vrijednost svake uspješne organizacije. Hrvatska i domaća industrija nalaze se u važnom razdoblju koje će oblikovati našu budućnost, a ključnu ulogu u tom procesu imaju upravo mladi ljudi koji će preuzeti odgovornost za daljnji razvoj i jačanje konkurentnosti domaće industrije. Ovim priznanjem želimo im dati jasnu potvrdu da prepoznajemo njihov trud, znanje i izvrsnost. Ponosni smo na njihove uspjehe te im, uime KONČARA, upućujemo iskrene čestitke i želje za mnogo uspjeha na daljnjem akademskom i profesionalnom putu. Uvjeren sam da će dio njih upravo u KONČARU pronaći priliku za ostvarenje svojih ambicija, poručio je predsjednik Uprave KONČARA, Gordan Kolak.

Ovim je potezom, a nakon svečanog otvorenja nove suvremene tvornice KONČAR – Transformatorskih kotlova u Sesvetskom Kraljevc, zaokružena proslava obljetnice osnutka tvrtke. Uz predsjednika Uprave, studentima su na uspjehu čestitali i nazočni članovi Uprave KONČARA, Petar Bobek i Ivan Paić, a svečanosti su prisustvovali i prodekan za nastavu i studente Tehničkog veleučilišta Zagreb, Davor Cafuta te pročelnik Elektrotehničkog odjela Tehničkog veleučilišta Zagreb, Stjepan Tvorić.

– Uime dekanice Tehničkog veleučilišta u Zagrebu Jane Žiljak Gršić te u svoje osobno ime kao prodekan, upućujem najiskreniju zahvalu na prestižnim nagradama koje ste dodijelili našim najuspješnijim studentima. Tvrtka KONČAR desetljećima predstavlja simbol tehnološke izvrsnosti i inovacija, a vaša neprekidna podrška mladim talentima dokaz je duboke posvećenosti razvoju struke i ulaganju u budućnost hrvatskog gospodarstva. Ovakva priznanja za naše studente nisu samo materijalna potpora, već i iznimna motivacija. Ona su potvrda da se njihov trud, znanje i rad prepoznaju od strane lidera u industriji, što im daje dodatni poticaj da po završetku studija ostanu graditi karijeru u tehnološkom sektoru upravo u Hrvatskoj. Ponosni smo što u KONČARU imamo partnera koji razumije važnost sinergije između obrazovnog sustava i realnog sektora. Vjerujemo da će naši studenti sutra biti nositelji inovacija i napretka unutar vaših pogona i laboratorija, rekao je prodekan Cafuta.

Tko su najbolji studenti TVZ-a?

Nagrađeni studenti TVZ-a u 2026. su: