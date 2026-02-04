Faks Je li vaš profesor na popisu? Nagrađeni najbolji znanstvenici drugog najvećeg sveučilišta

Je li vaš profesor na popisu? Nagrađeni najbolji znanstvenici drugog najvećeg sveučilišta

Bruno De Zan srednja.hr

04. veljača 2026.

Sveučilište u Splitu dodijelilo je nagrade svojim najboljim znanstvenicima, a uručene su im na svečanosti ove srijede. Nagrade je dobilo ukupno 22 znanstvenika u osam kategorija, a rangirani su prema produktivnosti mjerenom u bazama podataka Scopus i Web of Science.

Nagrađeni znanstvenici Sveučilišta u Splitu

Nagrađeni znanstvenici Sveučilišta u Splitu | Foto: Grad Split

Ove srijede Sveučilište u Splitu dodijelilo je nagrade svojim najproduktivnijim znanstvenicima. Rang liste za znanstvenike sa sveučilišta izrađene su prema Web of Science i Scopus bazama. Riječ je o servisima koji prikupljaju objavljene znanstvene radove, podatke o citiranjima u njima te recenzije znanstvenih radova, a stručna povjerenstva iz tih su podataka odredila produktivnost znanstvenika Sveučilišta.

Rang listu indeksiranih radova izradila je Sveučilišna knjižnica, a u obzir su uzeti radovi s afilijacijom Sveučilišta u Splitu. Povjerenstva za dodjelu nagrada bila su sastavljena od predstavnika sastavnica Sveučilišta sa značajnom zastupljenosti zaposlenika iz pojedinog znanstvenog područja.

‘Znanstvenim radom gradite i ugled Sveučilišta’

Uz broj objavljenih radova, kriteriji su bili i kvaliteta časopisa u kojem su članci objavljeni, doprinos radu (glavni i dopisni autor) i slično. Za dodjelu nagrade u kategoriji znanstveni novaci, asistenti i poslijedoktorandi uzimani su u obzir kandidati s minimalno tri objavljena rada u WoSCC ili Scopus bazi, a kao dodatni kriteriji kvaliteta časopisa i doprinos kandidata radu.

Prošlogodišnji dobitnici nagrade za znanost Sveučilišta, bez obzira na postignute rezultate u 2024. godini, nisu mogli biti kandidati. Povjerenstva su predložila kandidate po pojedinom području uzimajući u obzir ukupan broj znanstvenika zaposlenih na Sveučilištu po području, a Senat Sveučilišta u Splitu usvojio je konačnu listu na sjednici održanoj 19. prosinca 2025. godine.

– Vašim znanstvenim radom ne gradite samo osobne karijere, već i ugled Sveučilišta u Splitu te identitet Splita kao grada znanja, istraživanja i inovacija. Grad Split će i dalje biti vaš partner i snažna podrška, poručio je zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić.

Popis dobitnika

U području biomedicine i zdravstva nagrađeni su:

prof. dr. sc. Joško Božić s Medicinskog fakulteta
prof. dr. sc. Ivana Kolčić s Medicinskog fakulteta
prof. dr. sc. Janoš Terzić s Medicinskog fakulteta

U području društvenih znanosti nagrađeni su:

izv. prof. dr. sc. Nikola Foretić s Kineziološkog fakulteta
izv. prof. dr. sc. Ante Mandić s Ekonomskog fakulteta
doc. dr. sc. Linda Lušić Kalcina s Filozofskog fakulteta

U području tehničkih znanosti nagrađeni su:

prof. dr. sc. Senka Gudić s Kemijsko-tehnološkog fakulteta
prof. dr. sc. Sandro Nižetić s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
prof. dr. sc. Dragan Poljak s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
doc. sc. sc. Željko Penga s Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

U području prirodnih znanosti nagrađeni su:

prof. dr. sc. Ivana Bočina s Prirodoslovno matematičkog fakulteta
izv. prof. dr. sc. Martina Požar s Prirodoslovno matematičkog fakulteta

U području humanističkih znanosti nagrađena je:

prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš s Filozofskog fakulteta

U području biotehničkih znanosti nagrađena je:

prof. dr. sc. Vida Šimat sa Sveučilišnog odjela za studije mora

U interdisciplinarnom području nagrađen je:

doc. dr. sc. Ivan Jerković s Fakulteta za forenzičke znanosti

U kategoriji mladi znanstvenici nagrađeni su:

dr. sc. Barbara Gilić s Kineziološkog fakulteta
dr. sc. Josip Guć s Filozofskog fakulteta
dr. sc. Nikola Vukman s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
dr. sc. Marija Franka Žuljević s Medicinskog fakulteta
Tina Bareša, mag. forens. s Fakulteta za forenzičke znanosti
Petra Brzović, mag. ing. chem. s Kemijsko-tehnološkog fakulteta
Tino Vidović, mag. ing. s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

