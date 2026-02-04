Je li vaš profesor na popisu? Nagrađeni najbolji znanstvenici drugog najvećeg sveučilišta

Sveučilište u Splitu dodijelilo je nagrade svojim najboljim znanstvenicima, a uručene su im na svečanosti ove srijede. Nagrade je dobilo ukupno 22 znanstvenika u osam kategorija, a rangirani su prema produktivnosti mjerenom u bazama podataka Scopus i Web of Science.

Ove srijede Sveučilište u Splitu dodijelilo je nagrade svojim najproduktivnijim znanstvenicima. Rang liste za znanstvenike sa sveučilišta izrađene su prema Web of Science i Scopus bazama. Riječ je o servisima koji prikupljaju objavljene znanstvene radove, podatke o citiranjima u njima te recenzije znanstvenih radova, a stručna povjerenstva iz tih su podataka odredila produktivnost znanstvenika Sveučilišta.

Rang listu indeksiranih radova izradila je Sveučilišna knjižnica, a u obzir su uzeti radovi s afilijacijom Sveučilišta u Splitu. Povjerenstva za dodjelu nagrada bila su sastavljena od predstavnika sastavnica Sveučilišta sa značajnom zastupljenosti zaposlenika iz pojedinog znanstvenog područja.

‘Znanstvenim radom gradite i ugled Sveučilišta’

Uz broj objavljenih radova, kriteriji su bili i kvaliteta časopisa u kojem su članci objavljeni, doprinos radu (glavni i dopisni autor) i slično. Za dodjelu nagrade u kategoriji znanstveni novaci, asistenti i poslijedoktorandi uzimani su u obzir kandidati s minimalno tri objavljena rada u WoSCC ili Scopus bazi, a kao dodatni kriteriji kvaliteta časopisa i doprinos kandidata radu.

Prošlogodišnji dobitnici nagrade za znanost Sveučilišta, bez obzira na postignute rezultate u 2024. godini, nisu mogli biti kandidati. Povjerenstva su predložila kandidate po pojedinom području uzimajući u obzir ukupan broj znanstvenika zaposlenih na Sveučilištu po području, a Senat Sveučilišta u Splitu usvojio je konačnu listu na sjednici održanoj 19. prosinca 2025. godine.

– Vašim znanstvenim radom ne gradite samo osobne karijere, već i ugled Sveučilišta u Splitu te identitet Splita kao grada znanja, istraživanja i inovacija. Grad Split će i dalje biti vaš partner i snažna podrška, poručio je zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić.

Popis dobitnika

U području biomedicine i zdravstva nagrađeni su:

prof. dr. sc. Joško Božić s Medicinskog fakulteta

prof. dr. sc. Ivana Kolčić s Medicinskog fakulteta

prof. dr. sc. Janoš Terzić s Medicinskog fakulteta

U području društvenih znanosti nagrađeni su:

izv. prof. dr. sc. Nikola Foretić s Kineziološkog fakulteta

izv. prof. dr. sc. Ante Mandić s Ekonomskog fakulteta

doc. dr. sc. Linda Lušić Kalcina s Filozofskog fakulteta

U području tehničkih znanosti nagrađeni su:

prof. dr. sc. Senka Gudić s Kemijsko-tehnološkog fakulteta

prof. dr. sc. Sandro Nižetić s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

prof. dr. sc. Dragan Poljak s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

doc. sc. sc. Željko Penga s Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

U području prirodnih znanosti nagrađeni su:

prof. dr. sc. Ivana Bočina s Prirodoslovno matematičkog fakulteta

izv. prof. dr. sc. Martina Požar s Prirodoslovno matematičkog fakulteta

U području humanističkih znanosti nagrađena je:

prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš s Filozofskog fakulteta

U području biotehničkih znanosti nagrađena je:

prof. dr. sc. Vida Šimat sa Sveučilišnog odjela za studije mora

U interdisciplinarnom području nagrađen je:

doc. dr. sc. Ivan Jerković s Fakulteta za forenzičke znanosti

U kategoriji mladi znanstvenici nagrađeni su:

dr. sc. Barbara Gilić s Kineziološkog fakulteta

dr. sc. Josip Guć s Filozofskog fakulteta

dr. sc. Nikola Vukman s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

dr. sc. Marija Franka Žuljević s Medicinskog fakulteta

Tina Bareša, mag. forens. s Fakulteta za forenzičke znanosti

Petra Brzović, mag. ing. chem. s Kemijsko-tehnološkog fakulteta

Tino Vidović, mag. ing. s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje