Jeste li znali da ste na faksu osigurani od ozlijede? Odšteta se najčešće isplaćuje u tri slučaja

Znate li da ako se poskliznete i ozlijedite na mokrim stepenicama na fakultetu, ako nema znaka da je pod sklizak, vjerojatno možete dobiti odštetu od fakulteta? Novac će vam vjerojatno biti isplaćen iz police kojom je fakultet osiguran, a mi provjerili smo kakva osiguranja neki od najvećih fakulteta u zemlji imaju ugovoreno. Osim polica od odgovornosti i osiguranja studenata, neki fakulteti osiguravaju i imovinu.

‘Sigurnost je na prvom mjestu’ izjava je koju ste u vijestima sigurno imali prilike često čuti. Međutim koliko god je neko mjesto sigurno, mogu se dogoditi neočekivane nezgode. Stoga smo pitali veće fakultete i veleučilišta u Hrvatskoj kako su osigurani njihovi studenti i nastavnici. Naime, ne postoji zakonska obaveza po kojoj fakultet mora osigurati studente ili djelatnike, ali svaki fakultet koji je odgovorio na naš upit na neki način osigurava studente i nastavnike. Neki su podijelili i koliku odštetu polica osiguranja može pokriti u slučaju nesreće.

Također Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne informacije svim državnim i javnim službenicima, pa tako i profesorima, plaća policu osiguranja od nezgode. U slučaju da nezgoda izazove trajni invaliditet osiguraniku se isplaćuje 9.250 eura. Za smrtne slučajeve uzrokovane bolešću obitelji se isplaćuje 2.320 eura, a uzrokovane nezgodom 5.400 eura.

Što je polica od odgovornosti prema trećim osobama?

S fakulteta na koji je upisano najviše fakulteta u Hrvatskoj, Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, odgovaraju nam da je umjesto osiguranja studenata i djelatnika od nezgode ugovorena polica od odgovornosti prema trećim osobama, u koju su uključeni i studenti te prema djelatnicima. To znači da ako se netko ozlijedi na EFZG-u krivicom fakulteta, može tražiti odštetu u kojem slučaju je fakultet pokriven do iznosa od 133.000 eura po štetnom događaju.

Sklapanjem ove vrste police fakultet je siguran da će osiguranje pokriti naknadu štetu proizašlu događajem za koji je fakultet odgovoran. Dakle ako se studentu nešto dogodi zbog propusta fakulteta, na primjer ozlijedi se zbog pada fasade, troškovi liječenja bit će plaćeni iz osiguranja do pokrivenog iznosa.

S Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) u Zagrebu odgovaraju nam da su ove akademske godine svi studenti njihovog fakulteta osigurani od posljedica nesretnog slučaja, a polica osiguranja vrijedi 24 sata dnevno u Hrvatskoj i izvan nje. Dodaju i da Hrvatska uz obvezno zdravstveno osiguranje financira policu osiguranja osoba od posljedica nezgoda svim državnim i javnim službenicima, pa tako i zaposlenicima fakulteta.

Studenti osigurani na 24 sata

Na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu (TVZ) imaju tri vrste polica koje također vrijede 24 sata. Ugovorene su polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za sve radnike na određeno i neodređeno vrijeme prema kadrovskoj evidenciji ugovaratelja, polica osiguranja od nezgode za djecu u vrtićima, učenike i studente (osnovna polica) te polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za studente na stručnoj praksi i terenskoj nastavi (dodatna polica).

– Policom osiguranja osigurani su svi studenti Medicinskog fakulteta. Polica se odnosi na osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode). Dodatno, zaposlenici Fakulteta su osigurani putem police osiguranja čiji ugovaratelj je Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Predmetna polica osiguranja odnosi se na kolektivno osiguranje djelatnika koji su evidentirani u Registru zaposlenih u javnom sektoru od posljedica nesretnog slučaja pri i izvan obavljanja redovnog zanimanja (24 h), odgovorili su nam s Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu ima ugovorene police osiguranja koje obuhvaćaju studente i nastavnike u slučaju ozljeda nastalih tijekom boravka i obavljanja aktivnosti u prostorima Veleučilišta. Osiguranje se odnosi na nezgode koje se mogu dogoditi studentima tijekom nastavnih i drugih aktivnosti povezanih sa studijem, kao i nastavnicima prilikom obavljanja njihovih radnih obveza. Veleučilište napominje da ima ugovorenu i policu osiguranja za javnu odgovornost prema trećim osobama, koju smo ranije objasnili.

Fakulteti osiguravaju i imovinu

Studenti Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu osigurani su policom osiguranja od nezgode za djecu u vrtićima, učenike i studente, koju ugovora sam Fakultet, dok su zaposlenici osigurani preko skupne police koju ugovora Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Uz njih FSB je ugovorio i policu osiguranja imovine kojom su osigurane sve zgrade i pripadajuća oprema.

Učiteljski fakultet u Zagrebu studente osigurava Policom osiguranja od nezgode za djecu u vrtićima, učenike i studente, koja također vrijedi 24 sata, a zaposlenici su osigurani policom Ministarstva pravosuđa. Fakultet ima ugovoreno i osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama (osiguranje imovine).

U slučaju ozlijede 15 eura dnevno tijekom oporavka

Najkonkretniji odgovor dobili smo od Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, čiji fakulteti, budući da je riječ o integriranom sveučilištu, djeluju kao jedna pravna osoba. Oni imaju ugovorenu policu osiguranja od nesretnog slučaja za sve svoje studente, studente na razmjeni te studente koji polaze bilo kakve programe Sveučilišta.

U slučaju da nesretni slučaj uzrokuje prolaznu nesposobnost za rad polica osiguranje isplaćuje 15 eura po danu koji oštećeni ne može raditi. Polica osiguranja pokriva 26.000 eura za slučaju da je posljedica nesretnog slučaja trajni invaliditet. U slučaju 100-postotnog trajnog invaliditeta iznos je 39.000 eura, dok u smrtnom slučaju obitelji isplaćuje 13.000 eura. Studenti nisu pokrivani osiguranjem samo tijekom boravka na Sveučilištu, već i 24 sata izvan Sveučilišta.

Moguće je dobiti naknadu i ako se poskliznete na fakultetu

Sveučilište je ugovorilo i policu izvanugovorne odgovornosti prema trećima i djelatnicima s iznosom osiguranja od 400.000 eura. Tom policom pokrivene su treće osobe, među koje spadaju i studenti i djelatnici, koje pretrpe ozlijede zbog nezgode na zemljištu, zgradi ili zbog infrastrukture Sveučilišta, a u navedeno se ubrajaju na primjer i stupići, rampe, vodovodna, kanalizacijska i energetska infrastruktura i drugo.

– Ukoliko se nekome studentu dogodi nesretni slučaj, a za što se može pripisati odgovornost Sveučilištu (npr. pad po skliskim ili oštećenim stepenicama na kojima nije bilo oznake da su mokre odnosno oštećene) dobiti će naknadu po ovoj polici, a ukoliko je njegova ozljeda propisana i u tablicama invaliditeta koje se primjenjuju uz policu osiguranja nesretnog slučaja za studente, student ima pravo naknade po obje police. Djelatnici imaju pravo naknade štete samo po polici izvanugovorne odgovornosti bez obzira gdje im se dogodio nesretni slučaj, uz uvjet da se Sveučilištu može pripisati odgovornost za nastanak nesretnog slučaja, detaljno su objasnili sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Već ranije smo pisali o tome imaju li studenti koji radem preko student servisa pravo na odštetu u slučaju ozljede na radu, a možete pročitati i iskustvo studenta koji se porezao na poslu. Studentski centar u Zagrebu na primjer osigurava sve članove student servisa policom koja isplaćuje naknadu za troškove liječenja te u slučaju trajnog invaliditeta ili smrti. Dnevna naknada u slučaju ozlijede iznosi 20 eura po danu i isplaćuje se najviše za 150 dana.