Za jedan od najplaćenijih poslova otvoren niz oglasa: Brojni to češće rade na crno

Studentima u Zagrebu i Splitu nudi se mogućnost držanja instrukcija putem Student servisa za satnice od 7,5 do 14 eura. Međutim velik broj studenata ipak radije radi na crno. Tako mogu više zaraditi, a oni s kojima smo razgovarali kažu da se ne boje inspekcija jer ih drže poznanicima i ne oglašavaju se.

U ponudi studentskih poslova po satnici su prvi vrhu i dalje poslovi davanja instrukcija. Provjerili smo kakva je ponuda te smo našli desetak oglasa u Zagrebu i Splitu. Studentski centar u Zagrebu trenutno ima aktivna samo dva oglasa u kojima se traže studenti za držanje instrukcija. Satnice se kreću od 10 do 14 eura.

Oglasi u Zagrebu

Obrt za edukaciju STEM online traži studente tehničkih ili prirodoslovnih fakulteta poput FER-a, FSB-a, FESB-a ili FKIT-a za držanje instrukcija iz dva ili više fakulteskih kolegija. Potrebno je posjedovati vlastiti laptop te imati dostupan prostor za mirno održavanje instrukcija uživo. Nužan uvjet je da student/ica može biti dostupan/dostupna 15h tjedno. Prednost se daje studentima treće, četvrte i pete godine fakulteta.

Potrebno je znanje iz najmanje dva od navedenih kolegija; vjerojatnost i statistika Elektronika, Elektrotehnika, Automatika (automatsko upravljanje, osnove automatizacije…), Čvrstoća, Mehanika, Linearna algebra, Matematika, Termodinamika, Otpornost materijala, Građevinska statika (Građevna statika I i Građevna statika II) Kinematika, Fizikalna i opća kemija, Mehanika fluida, Elektrokemija. Prosjek ocjena na fakultetu nije kriterij, već znanje i vještina prenošenja znanja. Satnica je 11 do 14 eura, a prijaviti se možete na [email protected].

Obrt za poduke Lumen traži studente za držanje online instrukcija iz Engleskog i Latinskog. Satnica je 10 eura, a traže komunikativnost, odgovornost, marljivost. U prijavi stoji da je trajanje posla po dogovoru. Prijaviti se možete na e-mail adresi [email protected].

Oglasi u Splitu

Više se poslova za držanje instrukcija nudi u Splitu. Međutim satnice su značajno niže i kreću se od 7,5 eura do 12 eura. Tvrtka Monemus d.o.o. traži studente za rad s učenicima u srednjoj školi i pripreme za državnu maturu iz Fizike i Matematike. Traže se studenti FESB-a, PMF-a i FGAG-a. Radno vrijeme i broj radnih sati može se dogovoriti s poslodavcem, a satnica je 9 eura. CV možete poslati na [email protected].

Uz pripreme za maturu Monemus traži i studente za držanje instrukcija iz Fizike, Matematike, ali i iz Hrvatskog, Engleskog, Latinskog te Kemije i Biologije za osnovnu i srednju školu. Studenti bi radili s učenicima u manjim grupama ili individualno. Satnica je 7,5 eura, a CV možete poslati na [email protected].

Najveću satnicu u Splitu nudi Centar za poduke i obrazovanje Futura B, koji traže studente za držanje instrukcija iz Matematike, Fizike i Kemije. Navode da je važno da je student dostupan tijekom tjedna u smjenama i vikendom. Satnica je 12 eura, a prednost daju studentima koji mogu držati instrukcije iz više predmeta i dugoročno surađivati. Životopis možete poslati na [email protected].

Studenti instrukcije većinom drže na crno

Međutim kako doznajemo iz razgovora sa studentima, većina ih instrukcije drži na crno, jer je zarada bolja nego putem student servisa. Jedna studentica na primjer napisala je da drži instrukcije za 15 eura, dok je na SC-u satnica kad je gledala oglas bila sedam eura.

– S instrukcijama sam zapravo krenula neplanirano, na preporuku jedne mame koja me znala iz osnovne škole, a pomagala sam djeci njene obiteljske prijateljice. Svidjelo mi se moći pomoći djeci sa stvarima koje su donedavno i mene mučile i koje sam u tom trenutku mogla bolje objasniti nego sama sebi u osnovnoškolskim i srednjoškolskim danima. Glas se pročuo među poznanicima i prijateljima tako da su se roditelji i djeca meni većinom javljali sami. Bilo je tu svega, od klasične Matematike, Fizike i Kemije, do Hrvatskog i drugih predmeta. Zarađivala sam za džeparac, kave i dosta i štedjela. U kunama sam za jedan puni sat zaradila 100 kn, kasnije u eurima 14 eura, ispričala nam je Anamarija iz Zagreba.

‘Cijene na oglasu su bile sulude’

I Patrik iz Zagreba s držanjem instrukcija krenuo je na sličan način. Priča nam da ga je majka preporučila djetetu kolegice iz nižih razreda i da je tako krenuo davati instrukcije poznatima, tako da ga nikad nije brinula inspekcija. U početku je držao instrukcije za 50 kuna po satu, no kasnije je povećao cijenu kako je interes rastao.

– Najviše sam davao instrukcija na prvoj godini i tada se dosta proširilo preko ekipe koja je bila kod mene, rekord mi je da je jedan klinac dofurao četiri svoja frenda iz srednje kod mene na instrukcije (doba korone) pa smo nekad čak i online svi zajedno održavali. Spustio sam im svima cijenu pa je za njih sve bilo 40 eura sat. Čak sam u to vrijeme bio i malo proučavao da se proširim na više ljudi jer sam se mislio baviti time kao studentskim poslom i našao sam oglas za davanje instrukcija gdje te oni spajaju s učenicima i uzimaju postotak zarade. Cijene su bile sulude, pa sam odustao od toga, ispričao nam je.

Nastavio je raditi na crno i kaže da ga nikad nisu brinule inspekcije. Sad daje instrukcije iz Matematike, Fizike i Elektrotehnike učenicima srednjih škola. Naplaćuje 15 do 20 eura po 45 minuta, a kad drži instrukcije osnovnoškolcima cijena je 10 do 15 eura.

Kazne do 3.981,68 eura

Studenti s kojima smo razgovarali ne boje se inspekcija, no ne oglašavaju se i drže ih u ‘zatvorenom krugu’ pa se osjećaju sigurno od inspekcija. Međutim onima koji printaju oglase i ostavljaju kontakt na društvenim mrežama inspekcija može ući u trag.

Državni inspektorat nedavno nam je poslao da je tijekom prošle godine proveo ukupno 56 inspekcijskih nadzora u kojima je utvrđen 41 slučaj oglašavanja instrukcija bez registracije kao i obavljanje neregistrirane djelatnosti. Za to su propisane novčane kazne u iznosu od 1.327,23 eura do 3.981,68 eura, a u slučaju oglašavanja neregistrirane djelatnosti u iznosu od 663,61 euro do 1.327,23 eura.