Možeš li jesti na dvije iksice ako studiraš na dva faksa? Evo što kaže Pravilnik

Ako želite studirati na više visokih učilišta, to ne znači da ćete na više studentskih iskaznica imati potporu za subvencioniranu prehranu u menzama. Subvencija na dvije iksice ne postoji, tako da ćete moći ‘peglati’ samo jednu iksicu. Evo kako to propisuje Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Neki studenti studiraju na više visokih učilišta te stoga imaju više studentskih iskaznica odnosno iksica. Na pitanje ostvaruju li onda pravo na subvencioniranu prehranu na obje iksice odgovor jasno daje Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Postoji li subvencija na dvije iksice?

Nažalost, studenti koji, primjerice, studiraju na dva različita fakulteta, nemaju potporu na obje studentske iskaznice.

– Korisnik potpore upisan na više visokih učilišta pravo na potporu može ostvarivati isključivo temeljem upisa na jedno visoko učilište. Korisnik potpore može imati pravo na potporu samo na jednoj studentskoj iskaznici, stoji u Pravilniku.

Razine prava

Kao što smo već pisali, tri su razine prava na potporu na iksici – 1, 2 i 2,5 – te označavaju pravo na potporu u vrijednosti jednog, dva odnosno dva i pol meni obroka dnevno. Razina prava 1 pripada svim korisnicima potpore, uključivo i onima koji su ostvarili pravo na smještaj u učenički dom koji pruža uslugu prehrane. Razinu prava 1 uglavnom imaju studenti koji studiraju u istom gradu u kojem imaju prijavljeno prebivalište.

Razina prava 2 uglavnom pripada studentima koji studiraju izvan mjesta prebivališta, ali i studentima koji prebivalište ili boravište imaju u mjestu koje je slabo prometno povezano s mjestom studiranja, stranim državljanima koji koriste potporu iz međunarodne razmjene kao stipendisti resornog ministarstva te stranim državljanima iz zemalja članica Europske unije koji studiraju u Republici Hrvatskoj.

Razinu prava 2,5 imaju studenti smješteni u studentskim domovima, ali i učeničkim domovima koji nemaju uslugu prehrane. Tu su i korisnici potpore izrazito slabog imovinskog stanja te korisnici potpore vrhunski sportaši koji studiraju izvan mjesta prebivališta.