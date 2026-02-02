Neki studenti u Hrvatskoj mogu diplomirati s pohvalama: Evo što to znači

Dok neki studenti sve do primanja diplome u ruke nisu svjesni da su diplomirali s pohvalom, nekim studentima od početka je cilj steći takvo priznanje. Uz titulu najuspješnijih diplomanata uglavnom može stajati cum laude, magna cum laude ili summa cum laude, a o svemu u najvećoj mjeri odlučuje – prosjek.

Neki studenti su se tijekom svog akademskog puta zapitali što znači cum laude. Ovisno o uspjehu tijekom studija, studenti u Hrvatskoj mogu diplomirati s pohvalama. U tu svrhu uglavnom se koriste latinski nazivi. Tako će na diplomi onih studenata koji zasluže tu pohvalu nakon titule stajati primjerice ‘CUM LAUDE (S POHVALOM)’, a nerijetko će se ta informacija pročitati i na promociji diplomanata.

Važne su ocjene studenta u odnosu na druge studente

No, koja sve priznanja postoje i kako ih dobiti? Za iskazati taj akademski uspjeh najčešće se koriste tri priznanja. To su cum laude (s pohvalom), zatim magna cum laude (s velikom pohvalom) te za najbolje od najboljih – summa cum laude (s najvećom pohvalom).

O tome hoćete li dobiti pohvalu i koju uglavnom određuju vaše ocjene. Važno je napomenuti da svaki fakultet ima svoja pravila za koji se prosjek dobiva koja pohvala, pa je potrebno provjeriti Pravilnike svog fakulteta. Uzmimo za primjer Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (PFZG).

Svaki faks ima svoja pravila

Summa cum laude (s najvećom pohvalom) na PFZG-u pripada studentu čiji je težinski prosjek ocjena 4,800 i više. Magna cum laude (s velikom pohvalom) pripada studentu čiji je težinski prosjek ocjena 4,500 i više. Cum laude (s pohvalom) pripada studentu čiji je težinski prosjek ocjena 4,200 i više.

O tome što je težinski prosjek ocjena već smo pisali. Riječ je o prosjeku u kojem ocjena iz pojedinog predmeta sudjeluje u ukupnom prosjeku u onolikoj mjeri koliko predmet teži ECTS bodova u odnosu na ukupno ostvareni broj ECTS bodova. Osim ocjena, neki fakulteti u obzir uzimaju i trajanje studija, odnosno jeste li studij završili u roku, ocjenu diplomskog rada i slične parametre.