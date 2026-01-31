Imaju li ankete o profesorima smisla: 'Neki ne mijenjaju stvari na koje se studenti žale generacijama'

Prvi put kad ih ispunjavaju, studenti možda misle da su ankete o profesorima jako važne, no na višim godinama gubi se entuzijazam, a sve više studenata na ankete odgovara šaljivo ili ih preskače ispuniti. Neki studenti misle da su ankete važne jer profesorima daju povratnu informaciju o kolegiju, a drugi u njima ne vide smisao jer studenti ne moraju biti iskreni, a prema njihovom sudu profesori rijetko uvažavaju komentare, pogotovo oni koji bi se najviše trebali promijeniti.

Ankete o kvaliteti nastave na Sveučilištu u Zagrebu provode se još od 2011. godine, a prije nekoliko godine prešle su s papirnatog u online oblik. Studenti ocjenjuju opće zadovoljstvo nastavom, ali i pojedine kolegije, odnosno profesore. Ankete se provode obično zadnja dva tjedna nastave, kad su studentima misli već u ispitima, sezonskim poslovima i ljetovanju, pa su mnogima još jedna od hrpe briga o kojima misle tih tjedana.

Ankete su anonimne, pa studenti imaju priliku odgovoriti kako god žele. Neki to mogu vidjeti kao priliku da kazne profesore koji su bili strogi prema njima i nagrade oni koji su se pokazali popustljivima. Stoga dio profesora rezultate anketa ne shvaća ozbiljno, čak i kad studenti upućuju na postojeće problem i daju konstruktivne savjete. Neki studenti misle da su ankete dobrodošle, a drugi bi radije da se ukinu.

– Mislim da ankete imaju smisla, profesorima je bitno znati kako ih studenti vide, a studentima je bitno da imaju osjećaj da se njihov glas čuje. Osobito jer profesori aktivno mole studente da ispunjavaju ankete i naglašavaju koliko su im bitne. Ne znam za neki primjer gdje je profesor nešto promijenio zbog ankete, ali to je zato što nisam imao nekih značajnih problema s profesorima, osobito profesorima čije sam predmete slušao na više kolegija, priča nam student Petar s Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

‘Stariji studenti ih ili ne ispunjavaju ili ih ispunjavaju u šali’

On smatra da nema bolje metode kojom profesori mogu dobiti povratnu informaciju od studenata od anonimne ankete. Međutim, dodaje da velik broj studenata jednostavno zaboravi ispuniti anketu. Stoga misli da bi dobro bilo da se podsjetnik u Studomatu bude cijelo vrijeme, a ne samo prvi put kad uđu u Studomat nakon otvaranja ankete.

Brina, koja također studira na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, smatra da ankete nemaju smisla jer ih studenti ne shvaćaju ozbiljno i jer profesori, po njenom iskustvu, malo toga primjenjuju na svoj rad. Kaže da ne zna ni jedan primjer kad su profesori promijenili ponašanje zbog anketa.

– Štoviše znam da neki profesori valjda kategorički odbijaju ustaljene komentare i ne mijenjaju stvari na koje se studenti žale generacijama. Mislim da se obje stvari događaju. Rekla bih da mlađi studenti vjeruju u legitimitet anketa, pa ih ispunjavaju dobronamjerno, a da ih stariji studenti ili ne ispunjavaju ili ih ispunjavaju u šali, pogotovo kad ih štiti anonimnost. Profesori koji stvarno žele nešto promijeniti, slušaju feedback studenta, neovisno o mediju. Neki od mojih profesora imali su vlastite, isprintane ankete koje su bile detaljnije i fokusirale se na konkretne probleme u nastavi poput pripremljenosti profesora ili kvalitete materijala. Neki profesori su verbalno prihvaćali savjete, podijelila je Brina.

Izdvojeni članak Ove godine čak 30 fakseva mora se dokazati: Traže se studenti koji će ih ocjenjivati

‘Bilo je slučajeva kad su mladi profesori ili asistenti uvažili komentare’

Sličnog je stava i Tihana s Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Ona kaže da ima osjećaj da profesori većinu kritika posve otpišu i da im se ne da mijenjati. Međutim kaže da je ipak bilo par primjera kad su nastavnici uvažili komentare, ali je uvijek bila riječ o mladim profesorima ili asistentima.

– Anonimna anketa je najbolji način, no motivacija pada jer oni na koje se anketa odnosi ne shvaćaju to ozbiljno pa se onda ni meni ne da ocjenjivati jer nema smisla. Ocjenjivala sam samo ako je predmet bio užasan ili najbolji na fakultetu te ako bi me lijepo zamolili na nastavi da ispunim upitnik, prepričala je Tihana.

Jan s FER-a pak misli da su ankete važne jer profesorima pokazuju stav studenata o kolegiju, što je pogotovo bitno kad se kolegiji održavaju tek prvi ili drugi put. Kaže da ne vjeruje da će profesori davati lošije ocjene ‘strogim’ profesorima jer misli da je taj koncept, izuzev nekoliko ekstrema, ostao u srednjoj školi.