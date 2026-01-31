Studenti dvopredmetnih studija jednog sveučilišta više neće pisati dva diplomska rada

Jedan umjesto dva diplomska rada od sljedeće će akademske godine moći pisati studenti dvopredmetnih studija Sveučilišta u Zadru. Inicijativa je to koju je pokrenuo njihov Studentski zbor. Njegova predsjednica Marina Parčina kaže nam da je jedan od glavnih argumenata bio to što izrada dvaju radova ima negativni učinak na trajanje studija i motivaciju studenata.

Studenti dvopredmetnih studija na Sveučilištu u Zadru od 1. listopada 2026. godine više neće morati pisati i braniti dva diplomska rada, već samo jedan, i to sa studija po izboru. Za sve je zaslužan Studentski zbor Sveučilišta u Zadru (SZZD) koji je predložio izmjenu Pravilnika o studiranju vezanu uz pisanje diplomskog rada. Uprava je prijedlog prihvatila, a Senat je na V. redovnoj sjednici donio odluku.

Jedan od ciljeva je povećanje atraktivnosti dvopredmetnih studija

Predsjednica SZZD-a Marina Parčina u razgovoru za srednja.hr ističe da je cilj ove izmjene bio zadržati akademsku razinu završne provjere znanja, ali uz administrativno i organizacijski jednostavniji okvir za studente, ali i povećanje atraktivnosti dvopredmetnih studija za buduće generacije. Inicijativa je, dodaje, započela u mandatu prethodne predsjednice.

– Provedena je anketa u kojoj su studenti iskazali želju za pisanjem jednog rada, te se na poticaj velikog broja studenata inicijativa nastavila u mom mandatu. Ovaj je proces zahtijevao višemjesečni rad jer je iziskivao analizu važećih propisa, usporedbe s praksama drugih Sveučilišta te izradu argumentiranog Prijedloga o izmjeni pravilnika o studiranju od strane Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru, objašnjava Parčina.

Ako to žele, mogu primijeniti interdisciplinarni pristup

Kao jedan od temeljnih argumenata, kaže, navedena je činjenica da većina drugih javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj propisuje izradu jednog diplomskog rada na dvopredmetnim studijima. Neki od ključnih argumenata bili su i razmjernost obveza i ishoda učenja, usklađenost s ciljevima Europskog prostora visokog obrazovanja te negativni učinci izrade dvaju radova na trajanje studija i motivaciju.

Dodajmo da na nekim fakultetima u Hrvatskoj studenti dvopredmetnih studija mogu izabrati interdisciplinarni pristup u pisanju diplomskog rada, odnosno temu koja ‘pokriva’ oba studija. Parčina pojašnjava da iako izmjena Pravilnika njihovim studentima omogućuje izradu jednog diplomskog rada s odjela po izboru, to ne isključuje mogućnost da studenti, ako to žele, razviju interdisciplinarnu temu koja povezuje oba studija.

– Drugim riječima, nova formulacija ne zabranjuje interdisciplinarni pristup, nego ga ostavlja kao opciju, a ne obavezu. Time se studentima daje veća autonomija u oblikovanju diplomskog rada prema daljnjim znanstvenim interesima i planovima daljnjeg akademskog ili profesionalnog razvoja, uz zadržavanje kvalitete samog rada kroz mentorski proces i odobravanje teme, ističe Parčina.

Ističe da je ovaj prijedlog SZZD-a od početka imao konstruktivnu potporu rektora i sveučilišne uprave te je ovakav suradnički pristup omogućio da se izmjena razmotri u razumnom roku i uvrsti u proceduru odlučivanja na Senatu, gdje je u konačnici i prihvaćena.

– Time se pokazuje da je riječ o inicijativi koja je nastala iz studentskih potreba, ali je realizirana u suradnji i uz pomoć Sveučilišta, zaključuje Parčina.