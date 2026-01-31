Studenti, faks vam duguje novac ako vam se dodijeli niža razina prava na iksici: Možete tražiti povrat

Ako, primjerice, stanujete u studentskom domu, a iksicu uspijete ‘ispeglati’ za samo jedan meni obrok u danu, vjerojatno u vašim podacima u Informacijskom sustavu studentskih prava (ISSP) nešto ne štima. Te podatke evidentira fakultet te je u ovom slučaju propust njihov, a njima se morate i obratiti kako bi se podaci ispravili. Ono što mnogi studenti ne znaju jest da Pravilnik nalaže da u tom slučaju imaju pravo na podmirenje svih time nastalih troškova.

Referadama se zna potkrasti greška da ne unesu sve podatke o svojim studentima u Informacijski sustav studentskih prava (ISSP) ispravno, pa se studentima tako dodijeli pogrešna razina prava na studentskoj iskaznici. To znači da, na primjer, možda stanujete u studentskom domu pa imate pravo na dva i pol meni obroka dnevno u menzi, ali vam je referada greškom dodijelila razinu prava 2, zbog čega po subvencioniranoj cijeni možete pojesti samo dva meni obroka dnevno. Ako se to dogodi, fakultet vam je dužan podmiriti trošak. I naravno, važno je da nastupi promjena razine prava na iksici.

Grešku u oba slučaja plaća fakultet

Kako stoji u Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, ako vam vaše visoko učilište unese krive podatke pa vam se dodijeli niža razina prava od one na koju ostvarujete pravo, mora vam financijski nadoknaditi tu štetu.

– U slučaju kada postupanje visokog učilišta ima za posljedicu dodjeljivanje niže razine prava od one koja bi korisniku potpore pripadala temeljem ovog Pravilnika, visoko je učilište obvezno podmiriti sve time nastale troškove korisniku potpore, stoji u Pravilniku.

Dakle, ako se nađete u ovoj situaciji, trebate se obratiti fakultetu da promijeni pogrešan podatak, a ako ne uslijedi promjena razine prava na iksici, možete se obratiti Srcu – Sveučilišnom računskom centru.

Promjena razine prava na iksici

Ako vam se pak dodijeli viša razina od one na koju ostvarujete pravo, trošak isto mora nadoknaditi sam fakultet.

– U slučaju kada postupanje visokog učilišta ima za posljedicu dodjeljivanje više razine prava od one koja bi korisniku potpore pripadala temeljem ovog Pravilnika, visoko je učilište dužno uplatiti u Državni proračun iznos koji odgovara onom dijelu potpore Ministarstva koji je isplaćen protivno članku 7., piše u Pravilniku.

Dodajmo još dvije važne informacije. Visoko je učilište obvezno prilikom upisa nove akademske godine, a najkasnije do 15. listopada tekuće godine, ili semestra studija, u ISSP evidentirati podatke, uključujući one po kojima se odlučuje koju ćete razinu prava na iksici ostvariti. Također, visoko je učilište obvezno bez odgode izmijeniti one podatke o korisniku potpore koji utječu na promjenu dodijeljene razine prava odnosno na gubitak prava na potporu, a najkasnije u roku od pet dana od saznanja za takve podatke.