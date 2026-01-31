Sveučilište važne odluke donosi na online sjednicama. Rektor: 'Bilo je efikasnije'

Već posljednje dvije godine gotovo sve sjednice Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli održane su online, a ne uživo. S obzirom na to da kroz Senat prolaze sve važne odluke Sveučilišta, od financija do izbora nastavnika na radna mjesta, pitali smo rektora Škaru gubi li tijelo smisao bez rasprava uživo. Razjašnjava kako je izglasavanje odluka na sjednicama Senata uživo inače samo zadnja faza koja proizlazi iz ostalih, pripremnih faza u kojima, tvrdi, svi članovi Senata aktivno sudjeluju.

Pretragom zaključka sjednica Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli primijetili smo da je u 2025. godini 30-ak sjednica održano online, odnosno na daljinu s elektroničkim izjašnjavanjem, a tek dvije uživo. Ove online prevladavale su i godinu ranije, u 2024. Tada ih je uživo bilo pet, a na daljinu 19. U 2023. godini sve su održavane uživo, kao i u 2022. godini.

Takva praksa odudara od one na najvećim sveučilištima u Hrvatskoj gdje se sjednice održavaju uživo. Senat je ključno tijelo u radu svakog sveučilišta. Zakon o visokom obrazovanju kaže da sveučilištem upravljaju senat i rektor. Senat pritom donosi odluke o nastavnim pitanjima, usvaja prijedlog programskog ugovora i donosi sveučilišni financijski plan, bira rektora, provodi reizbore i izbore na radna mjesta, dodjeljuje počasne doktorate, bira professore emerituse… Svoje odluke, kaže Zakon, donosi na sjednicama, a način rada Senata uređuje se poslovnikom.

U Puli su poslovnikom o radu Senata propisali da se sjednice Senata mogu održavati fizičkom nazočnošću, na daljinu i to s neposrednom komunikacijom njegovih članova i neposrednim glasovanjem ili samo elektroničkim izjašnjavanjem bez neposredne komunikacije. Moguća je i kombinacija u takozvanoj hibridnoj sjednici, a način održavanja sjednice određuje se u pozivu.

Rektor kaže kako je trebalo donijeti puno dokumenata i odluka pa je online način efikasniji

Iako praksa Senata hrvatskih sveučilišta uglavnom pokazuje da se odluke donose jednoglasno bez prevelikih rasprava, ipak se radi o demokratskom tijelu koje donosi najvažnije odluke za sveučilišta. I njih bi valjalo s vremena na vrijeme nešto dublje prodiskutirati. Na zagrebačkom Senatu rektor je znao i kritizirati neke dekane, dok su se nedavno u Splitu pobunili na financiranje Rektorata. Kako komunikacija online tu neposrednost briše, zašto se uglavnom odlučuju za sjednice na daljinu pitamo pulskog rektora Marinka Škaru.

– Razlog zašto je većina sjednica Senata održavana elektronički prošle godine je uslijed obima aktivnosti i procesa kojih su se na Sveučilištu obavljali, priprema programskih ugovora i procesa i provođenje akcijskog plana reakreditacije Sveučilišta. Članovi Senata su aktivno sudjelovali u svim aktivnostima na oba procesa, bili upoznati sa svakim detaljem svakog od procesa i fizički su bili angažirani veliki dio svoga radnog vremena na izradi svih potrebitih akata i odluka da bi se onda iste usvajale elektronički na sjednici Senata. Naglasak je bio na zajedničkom radu i usuglašavanju velikog broja potrebnih dokumenata i odluka koje je trebalo usvojiti i koje su se, nakon usuglašavanja, usvajale na elektroničkim sjednicama Senata koje je zbog većeg broja obima dokumenata, kao i različite dinamike dovršavanja istih bilo efikasnije, nakon procesa izrade i usuglašavanja istih, donijeti na elektronskoj sjednici. Elektronske sjednice nisu planirane kao zamjena za Sjednice uživo i sjednice Senata uživo će se i dalje održavati na Sveučilištu, veli nam Škare.

Tvrdi da će ove godine imati veći broj sjednica uživo

Škare najavljuje da će u ovoj, 2026. godini veći broj sjednica Senata održavati uživo. Kaže kako će procesi oko programskih ugovora i akcijskog plana reakreditacije biti dovršeni. Pojašnjava i da je smisao sjednica Senata donošenje odluka vezanih uz sveučilište. Nastavlja, da bi se te odluke mogle donositi, ključno je da članovi Senata aktivno sudjeluju u svima aktivnostima – u pripremi, izradi, pojašnjenjima, javnim raspravama…

– Tako imaju priliku ne samo uživo, nego i puno više vremena na raspolaganju za iznošenje svojih prijedloga i teza nego što mogu imati na samim sjednicama Senata. Izrada strateških dokumenata i odluka za razvoj Sveučilišta ima svoj format i zna se kako se one trebaju pripremati i donositi, postoji set procedura u obliku programskih, akcijskih planova kako se to radi te je stoga ključno da su članovi Senata uključeni upravo u sve te procedure i faze pripreme razvojnih i strateških dokumenata a izglasavanje odluka na sjednicama Senata uživo je samo zadnja faza koja proizlazi iz svih ostalih, pripremnih faza koje su ključne da bi se kvalitetne i strateške odluke i mogle donijeti, zaključuje Škare.