Jedna djevojka pred Medicinskim fakultetom sjedi već 45 godina: 'Ne primjećuje prolaznike'

Ispred zgrade Medicinskog fakulteta u Zagrebu, nepomično, već skoro 45 godina, sjedi jedna djevojka. U ruci drži knjigu, ‘zadubila’ se u gradivo i ne primjećuje nikoga oko sebe. Riječ je, pogađate, o skulpturi Djevojka s knjigom pred vratima fakulteta, a mnogi koji su pored nje prošli barem su se jednom pitali što ona simbolizira.

Medicinski fakultet u Zagrebu svake je godine na upisima među poželjnijima kod maturanata. Oni najuspješniji koji ga upišu na nastavu će na Šalatu, a pred zgrade s dobro poznatim pročeljem dočekat će ih još poznatija, misteriozna Djevojka s knjigom. Odakle uopće ta skulptura pred samim ulazom ovog zagrebačkog fakulteta i koje je njeno značenje, zapitale su se mnoge generacije koje su prošle pored nje.

Djevojka s knjigom brončana je skulptura poznatog hrvatskog kipara Frana Kršinića čije skulpture i danas krase ulice i ulaze institucija, ne samo u Hrvatskoj, nego i zemljama bivše Jugoslavije. Kršinić je jedno vrijeme, tijekom ’40-ih godina prošlog stoljeća, bio na čelu Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Žene su bile čest motiv njegovih djela, a prema procjenama je za života izradio 500 različitih kipova.

Kako je još 2017. na Facebook stranici Medicinskog, prilikom obilježavanja 100. obljetnice fakulteta pisao STUDMEF, skulptura Djevojka s knjigom ispred fakulteta postavljena je ondje 25. svibnja 1981. godine, na Dan mladosti. Povod je bilo otvorenje nove zgrade dekanata. Na istom mjestu ova djevojka sjedi i danas, gotovo 45 godina kasnije.

– Djevojka s knjigom iz 1940. god. iz niza je sanjarskih ženskih likova koja svojom usredotočenošću na čitanje ne primjećuje prolaznike. Skulptura, nenametljivo smještena ispred ulaza zgrade novog Dekanata u blizini čitaonice i knjižnice stara je poruka u novom okruženju svima koji dolaze na medicinu i žele studirati, objasnili su iz STUDMEF-a povodom 100. obljetnice fakulteta.

Naveli su i da je skulptura izlivena i ondje postavljena dobrotom autora. Kršinić je, inače, preminuo pola godine kasnije. Valja napomenuti da je dovršenjem izgradnje novog dekanata na Šalati 1981., u vrijeme dekana Mladena Seksa, Medicinski fakultet otvorio novi prostor za službe Dekanata, nove predavaonice, studentske prostorije, restoran za studente, čitaonicu, a dobar dio knjižničnog fonda iz stare preselio je u novu knjižnicu.