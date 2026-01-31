Studenti žele biti najveća karnevalska grupa, imaju sve da postanete ćelavi: Maskiraju se u poznatog pjevača

Pod maskom poznatog repera Pitbulla, studenti u Rijeci okupit će se na ovogodišnjem Riječkom karnevalu sa željom da budu najveća karnevalska grupa. Sve organizira Udruga studenata biotehnologije Sveučilišta u Rijeci (USBRI), a voditeljica Ema Sedlić potvrđuje nam da su mislili na baš sve – od humanitarnog aspekta do seta koji će vam omogućiti sve potrebno da postanete ćelavi baš poput – Pitbulla.

Udruga studenata biotehnologije Sveučilišta u Rijeci (USBRI) okuplja studente, ali i punoljetne srednjoškolce te one koji su već završili fakultet, s jednim ciljem – biti najveća karnevalska grupa na ovogodišnjem Riječkom karnevalu, i to pod maskom poznatog repera Pitbulla. Grupa trenutačno broji oko 600 sudionika, a prijave zatvaraju kad dosegnu brojku od 1.000 članova. Prijaviti se možete u potpunosti online. Jedini uvjet za sudjelovanje je poštivanje dogovorenih pravila i zajedničkog cilja, a to je dobra zabava u sigurnom i odgovornom okruženju.

Prošle godine Madagaskar sa 770 ljudi

Predsjednica USBRI-a Ema Sedlić priča nam da su nedavno proslavili 11. rođendan svoje karnevalske grupe, a ove godine očekuju najveći odaziv do sada, što podupire njihov moto ‘Svake godine, sve veći’.

– Sve je započelo kada su studenti prepoznali važnost i ljepotu Riječkog karnevala, s razlogom nazvanim Petim godišnjim dobom. Uz podršku naše udruge USBRI i Studentskog centra Sveučilišta u Rijeci, pokrenuta je studentska karnevalska grupa koja je studentima omogućila da aktivno sudjeluju u ovoj jedinstvenoj gradskoj tradiciji. Prošle godine bili smo Madagaskar i bilo nas je oko 770, prisjeća se Sedlić.

Za ovogodišnju masku Pitbulla odlučili su se jer ovaj reper 2026. provodi svjetsku turneju, a kako kažu iz USBRI-a, njegov mindset i stav jako dobro odgovaraju karnevalskoj atmosferi.

– Riječ je o energiji, otvorenosti, pozitivnom pristupu i naglasku na okupljanje ljudi i dobru atmosferu, što je u potpunosti u skladu s onim što naš Karneval predstavlja. Osim simbolike, ova maska omogućuje veliku kreativnu slobodu sudionicima. Svatko se može odjenuti na svoj način, dok istovremeno ostajemo prepoznatljivi i ujednačeni kao grupa, pojašnjava Sedlić.

Kako se maskirati u Pitbulla?

Jedini obavezni dio kostima je bald cap koji cijeloj ideji daje prepoznatljiv vizualni identitet.

– Preporučujemo naš set jer smo ga izradili u suradnji s Kryolanom, brendom specijaliziranim za profesionalni make-up. Set uključuje sve što vam je potrebno da postanete ćelavi: Latex Bald Cap, ljepilo Mastix Spirit Gum i odgovarajući odstranjivač ljepila Spirit Gum Remover, proizvode koji se standardno koriste u profesionalnom make- upu za film i kazalište. Time osiguravamo ujednačen izgled grupe i lako nošenje tijekom cijelog dana. Ipak, sudjelovanje nije uvjetovano kupnjom našeg seta. Moguće je platiti samo pet eura kotizacije za sudjelovanje, koja pokriva pića, alegorijska kola i DJ-a, no u tom slučaju bald cap i ostatak kostima sudionici moraju pripremiti samostalno, ističe Sedlić.

Na sam dan povorke okupljaju se na unaprijed dogovorenoj lokaciji u centru grada, gdje se sudionici raspoređuju i dobivaju završne upute. U povorci nastupaju s vlastitim alegorijskim kolima, Kampus Worldwide kamionom, koji ide zajedno s grupom cijelim putem. Svi sudionici imaju pravo na neograničeno piće na kamionu, a za dobru atmosferu tijekom cijelog prolaska, ali i završetka povorke, pobrinut će se DJ koji glazbom prati grupu. Žele održati zajedničko druženje i dobar ritam do kraja dana.

– Cilj nam je uključiti što više studenata, dobro se zabaviti, ojačati međufakultetsku povezanost, promovirati aktivan studentski život i pokazati da su studenti važan i kreativan dio grada Rijeke. Zato organiziramo humanitarnu tombolu ‘Jedan listić, dvostruka prilika’, otvorenu za sve zainteresirane, neovisno o tome jesu li dio naše grupe ili sudjeluju li u karnevalskoj povorci. Svi možete sudjelovati, objašnjava Sedlić.

Humanitarni aspekt

Među nagradama su dvije ulaznice za koncert Pitbulla u Budimpešti, vrhunski hotelski smještaj za dvoje povodom Valentinova u Opatiji, spa i wellness paketi, avanturistički pakete, shopping bonovi i brojni drugi. Kompletan asortiman nagrada možete vidjeti na poveznici za prijavu tombole. Vlastitim sredstvima osigurali su nagradni fond kako bi što veći dio prikupljenog iznosa mogao otići u humanitarne svrhe. Jedan listić za humanitarnu tombolu iznosi 10 eura, a jedna osoba može kupiti najviše pet listića. Izvlačenje dobitnika održat će se već 4. veljače, putem YouTube kanala Kišobran, kako bi sve bilo potpuno transparentno.

– Naša udruga svake godine prvenstveno pomaže lokalnoj zajednici, no ove smo godine, inspirirani humanitarnim radom Mr. Worldwidea, odlučili iskoristiti priliku za suradnjom s udrugom mladih u Nigeriji te ovu humanitarnu tombolu usmjerili na izgradnju i uređenje triju školskih objekata koji su trenutačno u jako lošem stanju. Tako svaki listić postaje dvostruka prilika: za osvajanje nagrade, ali i za stvarnu promjenu u životima djece koja ondje svakodnevno pokušavaju učiti u neadekvatnim uvjetima, naglašava Sedlić.

Uz humanitarnu tombolu, 7. veljače organiziraju Humanitarni karnevalski party ‘HuKa’ u suradnji s Lollipopom. Kupnjom ulaznice sredstva se doniraju Centru Tić, savjetovalištu koje pruža stručnu psihološku podršku djeci, mladima i obiteljima.

– Dođite s nama otvoriti karneval 7. veljače u Exportdrvu i budite dio humanitarne karnevalske priče! Ostalo nam je još samo nekoliko dana za prijave na humanitarnu tombolu, kao i za priključivanje našoj karnevalskoj grupi Kampus. Zapratite nas na Instagramu i uvjerite se zašto se isplati doći u Rijeku ovog karnevalskog doba. Dale!, zaključuje Sedlić.

Više informacija o prijavi i događaju možete pronaći na Instagram profilu ovih studenata.