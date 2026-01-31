Znanstvena područja, polja i grane: Koja je razlika i koja sve postoje?

Što je točno znanstveno područje, što polje, a što znanstvena grana? S ta tri pojma studenti se mogu susresti kada, primjerice, proučavaju pravilnike o stipendijama za deficitarna zanimanja pa se nađu u dilemi mogu li postati stipendisti i gdje se točno u ovoj hijerarhiji nalazi njihov studij. Znanstveno područje najšira je razina klasifikacije, nešto uže je znanstveno polje, dok je najuža razina znanstvena grana.
Ilustracija: Unsplash
Iako je mnogima poznato da postoje pojmovi znanstvena područja, znanstvena polja i znanstvene grane, svaki od tih pojmova u javnom se prostoru povremeno pogrešno upotrebljava. Ovo nisu istoznačnice, a valja spomenuti i da u Hrvatskoj znanstvena i interdisciplinarna područja, polja i grane, a isto važi i za umjetnost, pravilnikom utvrđuje ministar i to na prijedlog Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj.
Što je znanstveno područje?
Ta se hijerarhija najčešće koristi kod znanstvenih istraživanja, a studenti se s njom mogu susretati i u administrativnim sustavima, primjerice, kada pretražuju informacije o studijskim programima, znanstvenim radovima ili kada se prijavljuju za stipendije za deficitarna zanimanja. Najjednostavnije rečeno, ključna razlika između područja, polja i grane u znanosti je u razini njihove općenitosti.
Tako je znanstveno područje najšira razina klasifikacije i obuhvaća velik broj srodnih disciplina koje, primjerice, dijele opći predmet istraživanja i temeljne metodološke pristupe te znanstvenu tradiciju. U poviše spomenutom pravilniku znanstvena područja su – prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, društvene znanosti i humanističke znanosti.
Znanstveno polje i znanstvena grana uži su pojmovi
Znanstveno polje je uže i specijaliziranije od znanstvenog područja, ali još uvijek relativno široko, barem u odnosu na grane. Ono je smješteno unutar jednog znanstvenog područja i bavi jasno definiranim dijelom znanstvene stvarnosti unutar tog područja. Dakle, ima prepoznatljiv predmet proučavanja i skup istraživačkih metoda. Tako, primjerice, prema istom pravilniku iz 2024. u područje prirodnih znanosti ulaze znanstvena polja matematika, fizika, geologija, kemija, biologija, geofizika, geografija i interdisciplinarne prirodne znanosti.
Slijedom svega do sada navedenoga zaključili ste da znanstvena grana najuža razina znanstvene klasifikacije i da se bavi vrlo specifičnim problemima, pojavama ili procesima unutar znanstvenog polja. Drugim riječima, ima vrlo precizno definiran predmet istraživanja. Kako to izgleda na konkretnom primjeru? Pa kada je riječ o području prirodnih znanosti, polja matematike, grane su, kaže isti pravilnik: algebra i teorija brojeva, geometrija i topologija, diskretna i kombinatorna matematika, matematička analiza, matematička logika i računarstvo, numerička matematika, primijenjena matematika i matematičko modeliranje, teorija vjerojatnosti i statistika, financijska i poslovna matematika, ostale matematičke discipline i edukacijska matematika.
Sva znanstvena područja, polja i grane prema klasifikaciji u Pravilniku o znanstvenim i interdisciplinarnim područjima, poljima i granama te umjetničkom području, poljima i granama, možete vidjeti u dokumentu ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.
Loading...