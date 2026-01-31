Znanstvena područja, polja i grane: Koja je razlika i koja sve postoje?

Što je točno znanstveno područje, što polje, a što znanstvena grana? S ta tri pojma studenti se mogu susresti kada, primjerice, proučavaju pravilnike o stipendijama za deficitarna zanimanja pa se nađu u dilemi mogu li postati stipendisti i gdje se točno u ovoj hijerarhiji nalazi njihov studij. Znanstveno područje najšira je razina klasifikacije, nešto uže je znanstveno polje, dok je najuža razina znanstvena grana.

Iako je mnogima poznato da postoje pojmovi znanstvena područja, znanstvena polja i znanstvene grane, svaki od tih pojmova u javnom se prostoru povremeno pogrešno upotrebljava. Ovo nisu istoznačnice, a valja spomenuti i da u Hrvatskoj znanstvena i interdisciplinarna područja, polja i grane, a isto važi i za umjetnost, pravilnikom utvrđuje ministar i to na prijedlog Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj.

Što je znanstveno područje?

Ta se hijerarhija najčešće koristi kod znanstvenih istraživanja, a studenti se s njom mogu susretati i u administrativnim sustavima, primjerice, kada pretražuju informacije o studijskim programima, znanstvenim radovima ili kada se prijavljuju za stipendije za deficitarna zanimanja. Najjednostavnije rečeno, ključna razlika između područja, polja i grane u znanosti je u razini njihove općenitosti.

Tako je znanstveno područje najšira razina klasifikacije i obuhvaća velik broj srodnih disciplina koje, primjerice, dijele opći predmet istraživanja i temeljne metodološke pristupe te znanstvenu tradiciju. U poviše spomenutom pravilniku znanstvena područja su – prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, društvene znanosti i humanističke znanosti.

Znanstveno polje i znanstvena grana uži su pojmovi

Znanstveno polje je uže i specijaliziranije od znanstvenog područja, ali još uvijek relativno široko, barem u odnosu na grane. Ono je smješteno unutar jednog znanstvenog područja i bavi jasno definiranim dijelom znanstvene stvarnosti unutar tog područja. Dakle, ima prepoznatljiv predmet proučavanja i skup istraživačkih metoda. Tako, primjerice, prema istom pravilniku iz 2024. u područje prirodnih znanosti ulaze znanstvena polja matematika, fizika, geologija, kemija, biologija, geofizika, geografija i interdisciplinarne prirodne znanosti.

Slijedom svega do sada navedenoga zaključili ste da znanstvena grana najuža razina znanstvene klasifikacije i da se bavi vrlo specifičnim problemima, pojavama ili procesima unutar znanstvenog polja. Drugim riječima, ima vrlo precizno definiran predmet istraživanja. Kako to izgleda na konkretnom primjeru? Pa kada je riječ o području prirodnih znanosti, polja matematike, grane su, kaže isti pravilnik: algebra i teorija brojeva, geometrija i topologija, diskretna i kombinatorna matematika, matematička analiza, matematička logika i računarstvo, numerička matematika, primijenjena matematika i matematičko modeliranje, teorija vjerojatnosti i statistika, financijska i poslovna matematika, ostale matematičke discipline i edukacijska matematika.

Sva znanstvena područja, polja i grane prema klasifikaciji u Pravilniku o znanstvenim i interdisciplinarnim područjima, poljima i granama te umjetničkom području, poljima i granama, možete vidjeti u dokumentu ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.