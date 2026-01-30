Gdje gledati rukomet? Tri SC-a omogućila su prijenos polufinala za svoje studente

Studentski centri u Zagrebu, Rijeci i Splitu organiziraju zajedničko gledanje polufinalne utakmice Hrvatske rukometne reprezentacije koja je na repertoaru danas. Hrvatska će snage odmjeriti s Njemačkom, a iz svih SC-a poručuju – idemo do pobjede!

U najvećim studentskim gradovima, Zagrebu, Rijeci i Splitu, studenti imaju priliku zajedno gledati polufinalnu utakmicu Hrvatske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu danas u 17:45 sati protiv Njemačke. Poznavajući naše rukometaše, utakmica će sigurno biti napeta, pa ju je možda i bolje pratiti u društvu.

Rukomet će se pratiti na ‘Savi’

Po uzoru na ranije godine, Studentski centar u Zagrebu i ove godine organizira zajedničko gledanje rukometa za svoje studente. Oni će zajedničkim snagama moći navijati u koncertnoj dvorani PAUK u Studentskom domu Stjepan Radić, popularnoj ‘Savi’. Osim ‘naše’ polufinalne utakmice, prenosit će i utakmicu Danske i Islanda u 20:30 sati.

Ako se slučajno dvoumite hoćete li ostati u sobi ili ćete se priključiti navijanju s drugim studentima, moramo vam reći da je druga opcija doživotna uspomena. Evo kako je to izgledalo prošle godine.

– HRVATSKA IDE PO FINALE! Polufinale Europskog prvenstva gledamo zajedno u PAUKU. Dođi ranije, zauzmi mjesto i navijaj iz petnih žila. Idemo po finale, napisali su iz SCZG-a.

Gdje gledati rukomet u Rijeci i Splitu?

Studentski centar Rijeka (SCRI) objavio je da će polufinalnu utakmicu naših rukometaša prenositi na dva mjesta. To su Restoran Kampus i Restoran Mini.

– Navijajte s nama, idemo zajedno do pobjede, napisali su iz SCRI-a.

Studentski centar Split (SCST) također će prenositi utakmicu protiv Njemačke, i to u Caffe baru Tinel.

– Igraj moja Hrvatskaa… Podržimo sutra naše Kauboje u borbi do finala na zajedničkom gledanju utakmice u Caffe baru Tinel! Idemoo do pobjedee, poručili su iz SCST-a.