Gdje gledati rukomet? Tri SC-a omogućila su prijenos polufinala za svoje studente

Studentski centri u Zagrebu, Rijeci i Splitu organiziraju zajedničko gledanje polufinalne utakmice Hrvatske rukometne reprezentacije koja je na repertoaru danas. Hrvatska će snage odmjeriti s Njemačkom, a iz svih SC-a poručuju – idemo do pobjede!
Nogometni ogled Hrvatske i Maroka u dvorani PAUK na ‘Savi’, gdje će se sada gledati rukomet | foto: Hrvoje Debeljak, srednja.hr
U najvećim studentskim gradovima, Zagrebu, Rijeci i Splitu, studenti imaju priliku zajedno gledati polufinalnu utakmicu Hrvatske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu danas u 17:45 sati protiv Njemačke. Poznavajući naše rukometaše, utakmica će sigurno biti napeta, pa ju je možda i bolje pratiti u društvu.
Rukomet će se pratiti na ‘Savi’
Po uzoru na ranije godine, Studentski centar u Zagrebu i ove godine organizira zajedničko gledanje rukometa za svoje studente. Oni će zajedničkim snagama moći navijati u koncertnoj dvorani PAUK u Studentskom domu Stjepan Radić, popularnoj ‘Savi’. Osim ‘naše’ polufinalne utakmice, prenosit će i utakmicu Danske i Islanda u 20:30 sati.
Ako se slučajno dvoumite hoćete li ostati u sobi ili ćete se priključiti navijanju s drugim studentima, moramo vam reći da je druga opcija doživotna uspomena. Evo kako je to izgledalo prošle godine.
– HRVATSKA IDE PO FINALE! Polufinale Europskog prvenstva gledamo zajedno u PAUKU. Dođi ranije, zauzmi mjesto i navijaj iz petnih žila. Idemo po finale, napisali su iz SCZG-a.
